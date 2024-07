Dylan Groenewegen porte des lunettes très spéciales sur la Grande Boucle.

«Ridicule», «il manque le tuba»: un cycliste moqué sur le Tour de France

Dylan Groenewegen et ses lunettes suscitent de nombreux commentaires, mais le sprinter hollandais assume son look et défend son choix.

Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) doit-il sa victoire à ses drôles de lunettes? C'est ce que s'est très sérieusement demandé Eurosport après le succès du champion des Pays-Bas au sprint, jeudi lors de la 3e étape du Tour de France entre Mâcon et Dijon.

La question n'est pas sotte, car Groenewegen lui-même est convaincu que son nouveau matériel (un petit bec noir venu s'ajouter à ses lunettes) peut l'avantager au sprint. C'est ce qu'il disait lundi dernier, lorsqu'il a porté sa monture pour la première fois.

«C'est censé être plus aérodynamique, j'espère que c'est efficace car sinon je vais passer pour un idiot. Elles ont l'air un peu bizarres, on est d'accord. Je ne sais pas combien de watts supplémentaires elles m'apportent, mais si elles me permettent d'être un peu plus rapide, ça vaut le coup.»

Cette innovation, qui n'en est pas vraiment une, puisqu'on a déjà vu par le passé des coureurs adopter des lunettes dont la monture se prolongeait sur l'arête du nez, a été autorisée par l'Union cycliste internationale (UCI). Rappelons que pour qu'un équipement soit validé par les instances, il doit être en vente dans le commerce. Or c'est le cas du petit appendice noire qui s'ajoute aux lunettes portées par Groenewegen.

Le media cyclingnews révèle que la pièce coûte 350 euros (!), mais ne précise pas qu'il faut ensuite accepter les remarques, dont certaines ne sont pas très sympathiques.

C'est ce qu'expérimente Dylan Groenewegen cette semaine sur le Tour de France. Certains le comparent à Batman, ce qui n'est sans doute pas pour lui déplaire.

D'autres sont en revanche un peu plus moqueurs.

«Il manque le tuba», ironise un internaute. Un autre souligne «le ridicule des gains marginaux», ces petits détails auxquels chaque coureur s'accroche pour aller plus vite, tandis qu'un troisième rebaptise le coureur amstellodamois Dylan «Grosnez»wegen.

Le Hollandais de 31 ans risque très vite de refaire parler de lui sur la Grande Boucle, car après un chrono individuel ce vendredi, les sprinters auront à nouveau rendez-vous samedi entre Semur-en-Auxois et Colombey-les-Deux-Églises.

On reverra donc Dylan Groenewegen et ses lunettes qui ne le font certainement pas aller plus vite mais qui, à force de prouesses, pourraient donner à ce «Batman» sur deux roues la confiance qui transforme un grand coureur en vainqueur d'étape sur le Tour de France.