Taulant Xhaka pète les plombs et frappe un adversaire

Le Bâlois a fait «une Zidane» dimanche en assénant un coup de tête sur la poitrine d'un Zurichois. Sa saison est sans doute terminée.

La partie entre Bâle et Zurich a complètement dégénéré, dimanche au Parc Saint-Jacques. Lorsque les visiteurs ont inscrit le 2-0, on s'attendait à ce que l'arbitre siffle la fin du match. Il ne restait qu'une poignée de secondes dans le temps additionnel et la tension était vive entre les deux équipes depuis plusieurs minutes: Bâle était réduit à dix et Zurich avait ouvert le score tardivement sur un penalty qui avait rendu furieux le FCB. Mais l'arbitre a décidé de laisser le match se poursuivre. Il n'aurait pas dû.

Très énervé, Taulant Xhaka s'est d'abord pris le bec avec un adversaire, ce qui lui a logiquement valu un 2e carton jaune, synonyme de rouge. C'est en quittant la pelouse que le milieu rhénan a complètement craqué et a fait ça:

La scène captée par les caméras de blue Sport Vidéo: watson

Un geste qui rappelle évidemment celui de Zinedine Zidane asséné à Marco Materazzi en finale de la Coupe du monde 2006.

Image: AP ABC TELEVISION

L'arbitre n'a d'abord pas vu le geste de Xhaka sur Nikola Katic. Interpellé par l'arbitre VAR, il est allé revoir les images à l'écran avant de...faire revenir le Bâlois sur le terrain.

Après plusieurs secondes d'attente, Taulant Xhaka a finalement fait sa réapparition sur la pelouse pour quelques secondes, soit le temps de recevoir un carton rouge direct de la part de M. Dudic pour son coup de tête.

Il s'agissait sans doute de la dernière apparition du Bâlois sur un terrain de Super League cette saison: il ne reste en effet que quatre matchs à disputer et Taulant Xhaka risque une très lourde suspension.

