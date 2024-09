Sandra Felix est la nouvelle directrice de l'Office fédéral du sport. Image: confédération

L'Office fédéral du sport a une nouvelle directrice

Viola Amherd a nommé une nouvelle directrice pour l'Office fédéral du sport.

Plus de «Suisse»

Sandra Felix, 57 ans, est la nouvelle directrice de l'Office fédéral du sport (OFSPO). Nommée vendredi par le Conseil fédéral, elle prendra ses fonctions le 1er novembre et succédera à Matthias Remund qui veut relever un nouveau défi.

Sandra Felix est diplômée en économie d’entreprise. Après une carrière dans le privé et dans l’administration publique grisonne, elle a intégré en 2017 l’OFSPO. Elle en devient la directrice adjointe en 2021.

Par sa formation, son parcours professionnel et son expérience, Sandra Felix s’est clairement distinguée durant le processus de recrutement, indique le Département fédéral des sports dans son communiqué. Elle dispose notamment d’une expérience de la conduite opérationnelle et stratégique et connaît parfaitement le système du sport suisse.

(sda/ats)