Sag mir doch einfach, dass du mich scheisse findest

Ich weiss gar nicht, was ich dir nach der Funkstille schreiben soll. Zuerst schreibst du mir täglich, danach immer weniger – so etwas ist mir noch nie passiert. Bevor ich also falsche Annahmen treffe, wäre ich gerne darüber informiert, was gerade wirklich in deinem Kopf vorgeht. So funktioniert das jedenfalls nicht für mich.