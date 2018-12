Kein Geld für Weihnachten? Diese 10 Geschenke kosten fast nichts

Leben

Du hast kein Geld und auch nicht wirklich Lust, dir tolle Weihnachtsgeschenke für deine Familie auszudenken? Dann haben wir die perfekte Lösung für dich. Unsere Geschenktipps schonen nicht nur deinen Geldbeutel, sondern können auch ganz einfach mit Dingen aus dem Haushalt «gebastelt» werden.

PS: Vorsicht, dieser Artikel kann Spuren von Ironie enthalten.

Ein Eiswürfel-Starterset

Bild: watson

Das perfekte Low-Budget-Geschenk für Leute, die gerne den einen oder anderen Drink schlürfen. Das Eiswürfel-Starterset ist nicht nur ein ideales Geschenk, es ist auch äusserst einfach zu besorgen.

Schritt 1: Öffne dein Kühlfach und hole das Eiswürfelbehältnis heraus. Eiswürfel herauslösen und Behältnis abwaschen und abtrocknen.

Schritt 2: Eine leere Flasche mit frischem Wasser auffüllen.

Schritt 3: Eiswürfelbehältnis und Wasserflasche schön verpacken.

Und die beschenkte Person sicher so: Bild: Giphy

Eine Rolle Toilettenpapier

Bild: watson

Wenn du vor dem Problem stehst, dass du jemandem etwas Nützliches schenken willst, aber nicht weisst, was es sein soll, gibt es etwas, wobei du nie falsch liegst: Toilettenpapier.

Toilettenpapier ist etwas, das grundsätzlich jeder Mensch braucht und daher sicher froh ist, wenn er welches geschenkt bekommt. Wenn du der Person zeigen willst, dass du ihr wirklich wichtig bist, schenk ihr mindestens dreilagiges Klopapier.

Wer sein Geschenk noch etwas aufpeppen will, faltet aus der Papierspitze einen Diamanten: Video: YouTube/MrTipptiger

Eine handvoll Wackelaugen

Bild: watson

Falls du von der letzten Bastelaktion noch Wackelaugen zu Hause hast, ist das immer ein gutes Geschenk. Wackelaugen machen einfach Spass und passen zu allem. Die beschenkte Person wird stundenlang damit beschäftigt sein, überall Wackelaugen hinzukleben.

Einige Inspirationen:

Einen Social-Media-Gutschein

Bild: watson

Du weisst, dass die zu beschenkende Person viel in sozialen Medien unterwegs ist? Dann schenke ihr einfach einen Gutschein für Likes oder Kommentare. Diesen kannst du ganz einfach selber am Computer erstellen und ausdrucken. Oder du schreibst ihn gleich von Hand, das wirkt noch viel persönlicher, könnte den einen oder anderen Digital Native aber auch verschrecken.

Falls du den Gutschein nicht selbst gestalten möchtest: Bild: shutterstock/watson

Einen dekorativen Ast

Bild: watson

Du hast einen Hund? Super! Dann liegen bei dir sicher jede Menge Äste herum, die dein Vierbeiner mit nach Hause geschleppt hat. Suche dir einen davon aus und schenke ihn deiner Kollegin, die andauernd bei einem grossen, schwedischen Möbelhaus am Shoppen ist. Äste passen perfekt als Deko-Element zu günstigen Spanplattenmöbeln. Am besten knotest du noch zwei Schnüre an den Ast, damit man ihn aufhängen kann.

Für ganz Kreative: Dekoriere den Ast noch mit vielen kitschigen wundervollen Weihnachtsaccessoires.

Einen Schal aus alten Socken

Bild: watson

Du hast eine Nähmaschine zu Hause und weisst sogar wie man mit dieser umgeht? Perfekt! Dann kannst du ganz einfach aus Socken einen Schal zusammennähen. Du hast ja bestimmt noch ein paar alte Socken mit Löchern drin, die du dafür verwenden kannst. Danach einfach noch einmal in der Waschmaschine mit 60 Grad waschen. (Vergiss nicht, ordentlich Weichspüler mit der Duftnote «Frühlingsbrise» reinzukippen).

Expertentipp: Falls du keine Socken verwenden möchtest, kannst du auch problemlos Unterhosen zusammennähen.

Einen Haustierstein

Bild: watson

Das perfekte Geschenk für jemanden, der eigentlich gerne ein Haustier hätte, aber keine Zeit hat, sich darum zu kümmern. Besorge dir einen Stein (meist liegen brauchbare Steine irgendwo um das Haus herum). Danach malst du mit schwarzem Filzstift einfach zwei Augen darauf. Fertig ist der Haustierstein.

Natürlich darfst du dich auch zeichnerisch austoben: Bild: Imgur

Wenn du noch etwas kreativer werden willst, kannst du den Stein in ein wattegepolstertes Körbchen legen, damit er es schön gemütlich hat.

Lifehack für Geeks: Schneide eines deiner USB-Kabel in zwei Teile. Eines der abgeschnittenen Enden kannst du dann einfach an den Haustierstein kleben. So kann dein Kumpel den Haustierstein am Laptop via USB aufladen.

Ein Glas gar nichts

Bild: watson

Ihr habt beschlossen, euch gar nichts zu schenken, aber du bist dir nicht sicher, ob sich die andere Person auch daran hält? Damit du nicht mit völlig leeren Händen dastehst, besorgst du dir ein leeres Glas. Schön auswaschen und Etikette entfernen. Dann kreierst du ganz einfach eine eigene Etikette mit der Aufschrift «Gar nichts».

Falls Photoshop nicht wirklich deine Welt ist, darfst du auch gerne unsere Vorlage verwenden:

Bild: shutterstock/watson

Einen Block Themen-Post-its

Bild: watson

Mit diesem Geschenk gibt es nie wieder eine peinliche Pause zwischen dir und der beschenkten Person. Du schnappst dir einfach den nächsten Post-it-Block und schreibst auf jeden Zettel ein Thema, das dich interessiert.

Nun muss die glückliche Empfängerin diesen Post-it-Block immer bei sich tragen, wenn sie dich trifft und schon gehen euch nie die Gesprächsthemen aus.

Ein Glas Hipsterreis

Bild: watson

Du hast noch etwas Reis zu Hause? Gut! Dann such dir ein leeres Glas. Ein Konfitürenglas eignet sich ganz besonders dazu. In das sauber ausgewaschene Glas füllst du jetzt den Reis ein. Dann fügst du noch ein paar Farbakzente hinzu. Du kannst zum Beispiel eine mediterrane Gewürzmischung darunter mischen. Oder Aromat. Im Notfall tun es auch ein paar Gummibärchen. Es muss keinen Sinn ergeben, sondern nur cool aussehen.

Zu guter Letzt machst du das Glas zu und schreibst mit einem schwarzen Filzstift darauf, was drin ist. Es ist wirklich wichtig, dass es auf Englisch geschrieben ist und die Bezeichnung nicht wirklich Sinn ergibt. Hauptsache, es klingt gut! Du kannst auch gerne Wörter erfinden. Zum Beispiel:

«Homemade Ricy Rice Feelgood Booster»

Falls du keinen Reis zu Hause hast, geht das auch ganz gut mit Nudeln.

