In Zeiten von Corona: Bullshit Bingo für alle, die Zuhause bleiben



Bullshit Bingo für Zuhause! Damit du das Gefühl hast, *irgendwas* gemacht zu haben

Was man halt so macht, wenn man zu den Menschen gehört, die aktuell nicht viel mehr tun können, als den ganzen Tag alleine Zuhause zu sitzen: Man erfreut sich an den kleinen Dingen des Lebens. Zum Beispiel daran, dass man heute schon vor 10 Uhr die Zähne geputzt hat. Oder zwei gleiche Socken anhat.

Somit: Lasst uns jetzt gemeinsam unsere Erfolge feiern! Mit einem kleinen Bullshit Bingo – Home Edition.

Streiche einfach alles ab, was du schon erledigt hast und schrei(b) schnell «Bingo!» in die Kommentarspalte.

Anmerkung: Das ist die «Ich wohne alleine»-Version

bild: watson / mit material von shutterstock

Du wohnst mit Kindern zusammen? Dann fülle bitte folgende Felder aus ...

bild: watson / mit material von shutterstock

Und? Hast du noch weitere nennenswerte Leistungen vollbracht heute?

Video: watson/Roberto Krone

