Picdump #347! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



Du hast leider keine Chance, jeder wird hier reingezogen: PICDUMP.

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

MicMar

Welche Motive wünschst du dir?

Das allererste Ei des Universums



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Antwort zu Frage 99



Ich hoffe, ich habe es zu deiner Zufriedenheit umgesetzt:

Hallo! Oder tschau! Wer weiss das schon so genau ... bild: watson / shutterstock

Hast du auch eine Idee? Hier rein, bitte!

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Du willst kein Best-of-Kommentare? Dann klicke hier auf Picdump >>

Ah, du liest noch? Gut, dann gibts hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

PICDUMP >>

Wir beginnen mit einer sehr wichtigen Frage:

via meiner neuen sitznachbarin helene, sie schickt gute sachen, hoi helene

Was denkst du? Ganz klar: Hände Ganz klarer: Gehirne Am klarsten: Unterhosen

Es geht gleich weiter mit einer weiteren SEHR wichtigen Frage:

ja ist es denn die möglichkeit? wieder ein input von helene!

Und? Welche Antwort ist richtig? Logisch: 1. ALSO BITTE. Ganz klar: 2!

So, erstmal 1 reimsarbeiten!

Wenn du im Stress das Haus verlässt:

via userinput

Kehre niemals deiner Katze den Rücken zu.

via userinput

Dinge, die jede Frau nerven: Solche «Hosentaschen»

via userinput

Dinge, die auch nerven:

Nein.

via userinput

NEIN.

via userinput

Einfach so: 20 US-Präsidenten als Frauen

Die einzige Motivation zu heiraten:

via twitter/lexie_roessler

Wenn du dir endlich den Traum vom Jetski erfüllen kannst. Aber eben auch nur den.

via userinput

Perfekte Katze für zwischendurch:

via userinput

Perfekter Hund für zwischendurch:

«Hilfe»

via userinput

Wenn dein Gipfeli wie das Gelaber deines Chefs ist: Nur heisse Luft

Logisch: Das Spiel ist super, darum 1 Stern.

Auch sehr logisch: 25 wahnsinnig sinnlose Tripadvisor-Reviews

In der 3. Klasse sass mal einer neben mir, der hat das sogar gesammelt.

Wenn man den Sinn einer Maske immer noch nicht verstanden hat:

Oder auch so:

Keine Sorge, diesem Aluhut kannst du vertrauen! Vielleicht.

Er freut sich. Also freuen wir uns auch für ihn. Jeh!

AHHHhhhhhHH

via userinput

Wenn dein Kind einfach nur dazugehören möchte.

Ich weiss auch nicht warum, aber Janis-Jakob mochte sein Halloween-Kostüm letztes Jahr irgendwie nicht so ...

Dinge, die du nur kennst, wenn du einen Bruder hast

Ich, wenn mich meine Freunde am Sonntag zum Brunch zwingen:

🙄

via userinput

Wenn Jungs das erste Mal sehen, wie sich zwei Mädchen küssen:

Ihhh Meitli. Bäh, voll grusig

via userinput

Ich weiss auch nicht, was ich davon halten soll. Also doch, eigentlich weiss ich es schon: Nein.

Das Gesicht der Mutter sagt schon alles.

via userinput

Ich muss nur schnell pinkeln! Bin in 45 Minuten wieder da! Bis grad!

Dinge, die nie alt werden: SPASS MIT STATUEN

via userinput

Für immer unvergessen! Diese Sportler gibt's als Statue

Nur schon die Vorstellung daran macht mich panisch:

via userinput

Wer sagt, dass man Bilder nicht hören kann?

via userinput

Wichtig ist auch immer der Strich unter dem Namen:

via userinput

Sie hat mich ausgesetzt. Dieses Mal hat sie ernst gemacht.

Oi!

via userinput

Hatten wir schon genug DiCaprio-Memes? Nicht? Ok, hier ist noch eins:

via userinput

«Was geschieht mit mir?»

Noch ein weiteres Jahr werden es diese Unterhosen auch noch schaffen. Irgendwie.

Nicht mal im Traum realistisch.

via userinput

Das längste Jahr ever.

via userinput

Wenn du merkst, dass du langsam ... alt wirst.

via userinput

«Ja, voll, mega schlimm gsi! Uiuiuiui!»

via userinput

In ihrer Welt ist das etwas Gutes. Glaub.

via userinput

Logik in Zeichentrickfilmen:

via userinput

OK MEGA KNAPP HUIUIUIUI

via userinput

Die Zeit verfliegt so schnell.

via userinput

Ich kenne es. Ich hasse es.

via userinput

Sachen, die ich lustig finde:

Man ist nichts, ohne seine Fans. 🥰

Man kann es ihm nicht verübeln:

Ich habe in der Quarantäne-Zeit meine Kochfähigkeiten SEHR weiterentwickelt.

via userinput

So öppe: 22 interessante «Gerichte» aus den Lockdown-Küchen dieser Welt

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Schloss Ottenschlag

Ottenschlag ist eine Marktgemeinde mit 995 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2020) im Bezirk Zwettl in Niederösterreich.

Das Schloss Ottenschlag steht in leicht erhöhter Lage an der Nordseite des Marktplatzes. Das Schloss steht unter Denkmalschutz (Listeneintrag). Das ehemalige Wasserschloss wurde 1523 unter Wolfgang von Rogendorf gegründet. Die anfänglich vierseitig konzipierte Anlage wurde um eine mittelalterliche Burg errichtet, eine Burg die bis in 18. Jahrhundert bestand.

Und so sieht das Schloss Ottenschlag aus: bild: shutterstock

Nicht zu verwechseln mit:

Das wars somit auch schon für heute! Wir sehen uns wieder nächste Woche. Adios, Freunde!

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...

gif: watson / giphy

