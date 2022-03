PICDUMP 409 – alle versammeln, es geht los!

Lina Selmani Folgen

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Lilas

Welche Motive wünschst du dir?

Harold hält die Erdkugel grinsend und schmeisst bunt glänzende Konfetti



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Heile Welt mit Glitzer



Et voilà:

Hab leider keinen geeigneten Harold gefunden, der Dinge hält/wirft. Darum: so? Auch gut? Ich hoffe es! bild: watson / material: shutterstock

Hast du auch eine Idee? Hier rein, bitte!

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Du willst kein Best-of-Kommentare? Dann klicke hier auf Picdump >>

Ah, du liest noch? Gut, dann gibt's hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

PICDUMP >>

Es ist, wie es ist:

via reddit/ich_iel



Nicht nur Deutsche ...

via userinput



Kleines Gedicht für zwischendurch:

via reddit/wasletztepreis



Ich:

via userinput

In ihrer Bio steht «flexibel».

via userinput

Man hätte es kommen sehen können.

via userinput



Interessantes Design ...

via userinput

PS: History Porn Teil LXVI: Geschichte in 27 Wahnsinns-Bildern 1 / 29 History Porn Teil LXVI: Geschichte in 27 Wahnsinns-Bildern

😬

via twitter/mrjakehumphrey

¯\_(ツ)_/¯

via userinput

Glück gha.

via userinput

🥲

via userinput



Was letzte Alien?

via reddit/wasletztepreis

Ich will ja nicht sagen, dass es stimmt, aber .......

via reddit/ich_iel



Wir alle kennen Catdog, aber kennen wir auch Dogmensch?

Dads, die froh sind, haben sie NUN DOCH ein Haustier 1 / 23 Dads, die froh sind, haben sie NUN DOCH ein Haustier quelle: imgur

Hund, Hund, Ente Hund

Wieso kaufe ich sie überhaupt...?

via reddit/ich_iel



Was letzte gefährliche Wesen?

via reddit/wasletztepreis



Ta-daaaa! Fertig.

Und aus wie vielen Pixeln besteht deine Katze?

Aus unserer beliebten Kategorie: Sag es mit Stil.

via userinput

Perfekter Ball für zwischendurch:

Was letzte extrem hässliche Kissen?

via reddit/wasletztepreis



Back to the 90s:

Woran du merkst, dass dich der Barista wirklich süss gefunden hat. 🥰

via userinput

Darüber habe ich heute schon 5 Mal gelacht. Ohne zu übertreiben.

Schöne Schatten für zwischendurch:

via userinput

Es ist GENAU so.

via twitter/stevethesage



Nun. Fast.

via reddit/ich_iel

Menschen, die Haustiere haben:

😬

via userinput

Und hier ein paar Bilder von älteren Menschen, die einfach nur süss sind 1 / 15 Bilder von älteren Menschen, die einfach nur süss sind

Warum.

via userinput

Nein.

via reddit/ich_iel



Wie wir uns das Homeoffice eigentlich vorgestellt haben:

via userinput

Sandwiches.

🥲

via reddit/ich_iel

Die drei Faltigkeit der Freude:

via userinput

Das Gefühl, wenn du frisch geduscht in ein frisch gemachtes Bettchen liegst:

Auftrag ausgeführt, Chef.

via reddit/ich_iel



Nur DARUM hat er es überhaupt gemacht.

twitter/abc13houston

Geil hier.

via userinput

Wenn du deine Freunde um Beziehungstipps fragst:

via userinput

WAS IST

via reddit/ich_iel

Was letzte Toilettengang?

via reddit/wasletztepreis

Wir zu uns alle paar Montage:

via userinput

Nachbarn ... eine Spezies für sich:

via reddit/wasletztepreis

Auch hier ... Nachbarn <3 1 / 17 15 Nachbarn, die ihre Wut mit aggressiven Zetteln ausdrücken

Früher war einfach alles besser.

via twitter/realtonyventura

Wotsch Puff?

via userinput

Hand hoch, wer das auch macht. 👋

via userinput

Passiert. via twitter/imtheebrock

JA.

via userinput

PS: 25 wahnsinnig sinnlose Tripadvisor-Reviews 1 / 52 25 wahnsinnig sinnlose Tripadvisor-Reviews

Und damit du zum Abschluss auch noch was gelernt hast:

via userinput

Und damit du heute NOCH MEHR gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Ventilatortod

Der Ventilatortod ist ein in Südkorea verbreiteter Aberglaube bzw. eine moderne Sage. Er sagt aus, dass man durch einen über Nacht in einem geschlossenen Raum laufenden Ventilator sterben kann (durch Erstickung, Vergiftung oder Unterkühlung), wenn man sich in diesem Raum befindet. Zum Teil wird dieser Aberglaube auf Klimaanlagen ausgedehnt. Einige Ventilatoren, die in Korea hergestellt und vertrieben werden, sind mit einem Zeitschalter ausgestattet, der sie nach einer bestimmten Zeit abschaltet. Nutzern wird empfohlen, diesen Schalter zu verwenden, wenn sie schlafen gehen, während der Ventilator läuft.

Vertreter des Glaubens an den Ventilatortod-Mythos bieten verschiedene Erklärungsansätze an, wie ein Ventilator tötet. Diese Erklärungen sind jedoch unlogisch und wissenschaftlich nicht haltbar.

Hier nun also: «Kreative» Möglichkeiten, wie du dich abkühlen kannst 1 / 34 «Kreative» Möglichkeiten, wie du dich abkühlen kannst quelle: imgur

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und jetzt, ihr wisst, wie's läuft ...