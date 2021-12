PICDUMP 396 – dein erstes Geschenk* kriegst du heute schon! 👀

*Richtig gedacht: Der Picdump ist euer Geschenk. Nichts anderes. Nur das. Enttäuscht? Ich auch ein bisschen ... Tun wir einfach so, als wäre das nie passiert .......

Hallo Leute!

Wenn ihr das lest, ist vermutlich Mittwoch. Und ab Mittwoch habe ich Ferien! Hurra! Das heisst: Ich kann heute leider nicht mit euch in der Kommentarspalte mitlachen – und nächste Woche leider auch nicht. Aber dann übernächste, ok? Ok! Sehr gut, bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit, macht kei Seich und bis ganz bald! 😘

Und nun zum heutigen Bild ...

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Pro-Anti-Lope

Welche Motive wünschst du dir?

Viele Grumpy-Cats mit noch mehr Weihnachtsmützen... und Keksen... und Laserstrahlen



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Ich vermisse Grumpy 🥲



Et voilà:

bild: watson / material: shutterstock

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Ah, du liest noch? Gut, dann gibts hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: 52-Hertz-Wal

Der 52-Hertz-Wal ist ein individueller Wal, der als einziger auf einer für ihn charakteristischen Frequenz von 52 Hertz singt. Dadurch kann er nicht mit anderen Walen kommunizieren und bewegt sich unabhängig von ihnen. Man bezeichnet ihn daher auch als «einsamsten Wal der Welt». Die Spezies des Wals ist unbekannt; aufgrund seiner Wanderungen wird er in der Verwandtschaft von Blauwalen und Finnwalen vermutet, die auf viel tieferen Frequenzen singen.

Die Tonsignatur ist die eines Wales, aber auf einer ungewöhnlichen Frequenz. Mit 52 Hertz ist sie nur geringfügig höher als der tiefste Ton einer Tuba. Die Klangfolge ist nicht die eines Blauwals oder Finnwals – sie ist kürzer und häufiger sowie auf einer höheren Frequenz. Blauwale singen normalerweise mit 15–20 Hz, Finnwale im Bereich um 20 Hz.

Der Wal wurde von einem Team der Woods Hole Oceanographic Institution entdeckt. Sein Rufzeichen wurde zuerst 1989, und dann wieder 1990 und 1991 aufgezeichnet. 1992, nach dem Ende des Kalten Krieges, hat die U.S. Navy einige Aufnahmen und Spezifikationen ihrer SOSUS Anti-U-Boot-Hydrophon-Arrays von der Geheimhaltung befreit und machte damit aufgezeichnete Daten für Wissenschaftler zugänglich. Von 1992 bis 2004 wurde der 52-Hertz-Walgesang mit diesem Geräuschüberwachungssystem regelmässig nachgewiesen. Auch 2015 wurde der Wal nachgewiesen. Mittlerweile liegt seine Stimme näher bei 46 Hz.

Russland soll Wale als Waffe benutzen 1 / 8 Russland soll Wale als Waffe benutzen quelle: ap/norwegian direcorate of fisheries sea surveillance unit / joergen ree wiig

Tschüss Freunde, wir lesen uns wieder nächstes Jahr!

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...