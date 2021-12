PICDUMP 395 – Zeit für einen Tapetenwechsel. Hö hö. Hö.

Lina Selmani Folgen

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Holladiewaldfee

Welche Motive wünschst du dir?

Harold, der eine Tapete mit lauter Harold‘s anbringt



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Haroldception



Et voilà:

bild: watson / shutterstock

Was letzte Wahrscheinlichkeit, dass das passiert?

via reddit/wasletztepreis

Was letzte Geschäftsmodell?

via reddit/wasletztepreis

Byeee

via instagram/last_place_comics

Tiptop.

via userinput

😬

via userinput

Und welches Instrument spielst du?

via userinput

Ein unvergesslicher Abend wurde versprochen – und geliefert:

Was letzte unmoralische Angebot?

via reddit/wasletztepreis

Hoi zäme!

via userinput

Hö hö. Hö.

Wenn deine Katze dein Leben kontrolliert:

via userinput

Spielverderber.

via userinput

Alle Eltern erzählen uns dieselbe Geschichte, immer:

Wenn du später als sonst nach Hause kommst:

via userinput

«Hab den Titel fertig, Chef!»

Kauft schon mal Oropax, Leute.

Ich will es.

Hä? Ah! Hä? ... Ah!

Was letzte scheiss Angebot?

via reddit/wasletztepreis

Siehst du es auch?

Denkt immer dran: Jedes Schild hat seine Geschichte ...

Tschuldigung, scho bsetzt.

via userinput

...

Weihnachtsdekoration für Menschen, die keine Weihnachtsdekoration mögen:

Gratuliere!

via userinput

Kurze Frage für zwischendurch:

via reddit/ich_iel

Was letzte Rarität?

via reddit/wasletztepreis

🤝

via reddit/buenzli

Hat da wieder mal jemand ...... SEINE UMGEBUNG ANGEZOGEN???

Zack, Nippeltwist!

via userinput

Es ist schlimm.

via reddit/ich_iel

«Findest du das lustig?»

via userinput

Wir alle, als wir das Ding zum ersten Mal ausprobiert haben:

via userinput

Wir alle, wenn wir eine Pizza im Ofen haben:

«Hab das Paket ausgeliefert, Chef!»

via userinput

Unangenehm.

Das auch.

via userinput

Ok.

via userinput

«Bin fertig mit dem Basketballfeld, Chef!»

Aus der Kategorie: Lustiges aus dem Lehrbuch

Wer möchte das nicht gerne in seiner Tasse haben? Eben.

via userinput

Falls du noch auf der Suche nach Inspiration für deine nächsten Ferien bist, wie wäre es mit ...

via userinput

👍

via userinput

Er hat seine Rolle gefunden ...

via userinput

Angenommen.

via userinput

🤷‍♀️

via userinput

«Es stemmt.»

via reddit/buenzli

Damit wir auch heute was gelernt haben:

via reddit/ich_iel

Hat sich jemand schlechte Wortwitze zum Abschluss gewünscht? Ja? Ja? Ok!



Ta-daaa:​

via userinput

Ta-daaa!

via reddit/ich_iel

Ta-daaa!

via reddit/ich_iel

So, das wars für heute, Leute! via userinput

Und jetzt sagen wir alle noch Tschüss zu Cupli!

via reddit/ich_iel

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Toilettenpapierfaltung in Hotels

Das Falten von Toilettenpapier in Hotels ist ein gebräuchliches Vorgehen in Hotels weltweit, um dem Gast anzuzeigen, dass das Badezimmer gereinigt wurde.

Üblicherweise geschieht das Falten so, dass ein Dreieck oder «V»-Muster aus dem ersten Blatt einer Toilettenpapierrolle gefaltet wird. Oft werden die beiden Ecken des ersten Blattes symmetrisch hinter das Papier gesteckt, sodass sich am Ende der Rolle eine Spitze ergibt. Es werden aber auch ausgeklügeltere Muster wie Segelboote und sogar Blumen auf diese Art und Weise hergestellt, was auch Toilettenpapier-Origami oder Toilegami genannt wird.

