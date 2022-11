Picdump #11 – Nicht nur Memes, sondern Memes mit Übersetzungen! 🥳

Vergälts Gott, an alli wa abgstummu heint. ♥️ («Danke, an alle, die abgestimmt haben» auf Walliserdeutsch)

Es ist entschieden, die Übersetzungen bleiben. Zumindest dort, wo sie Sinn ergeben. Allein einige der Kommentare wären schon Grund genug dafür gewesen. Zum Beispiel:

Oder:

Hinzu kommt die Tatsache, dass ein Fünftel der Community die Übersetzung benötigt:

Danke an knapp 12'000 User und Userinnen, die abgestimmt haben.

Ich prüfe noch, ob eventuell eine Aus- bzw. Einblendung möglich ist. Bis dahin heisst es für die, die sie nicht benötigen: einfach weiterscrollen! Und damit ist die Diskussion nun auch beendet. 🥳 So, jetzt zum spassigen Teil, angefangen mit dem Titelbild:

Die Idee kam von:

Raffaeli



Das sollte das Titelbild beinhalten:

Arnold Schwarzenegger klebt sich an seinen Wasserstoff-Hummer, um gegen den schlechten Ruf von SUV zu protestieren.

Und so soll das Werk heissen:

Terminator auf Dino



Und hier ist es:

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Deine Picdump-Teaserbild-Idee! Lass uns an deinen Gedanken teilhaben! Deine Idee: Name deines Werkes: Dein Username:

Zur Belohnung geht's jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Du hast keine Lust auf das Best-of? Okay, dann geht's für dich direkt weiter zum Picdump mit den neuen Bildern! 🥳

Inhaltsverzeichnis PICDUMP

Und für alle anderen:



«Der Haarschnitt von 8-Jährigen heute.»

«Mein Haarschnitt, als ich 8 Jahre alt war.»



«Hank merkte schnell, dass er den 1. seiner drei Wünsche völlig verschwendet hatte.»

«Wie kannst du den ganzen Tag im Haus bleiben?»

«Ich: ‹Mein ganzes Zeug ist dort und ich mag keine Menschen.›»

Den Picdump nie mehr verpassen? Dann abonniere ihn hier! Picdump Abonnieren Abonnieren

PICDUMP

BILD: WATSON

Falsch ist es ja irgendwie nicht. 🤷‍♂️

«Sie geben einem so viel.» 🙄

«Wenn es 06:52 Uhr ist und die Kinder schon fragen: ‹Was machen wir heute?›»

«Ja», weil es ja noch so weit weg ist …

«Ich, wie ich mich vor Plänen verstecke, denen ich vor Wochen zugestimmt habe.»

Besonders schlimm beim Zubettgehen.

«Meine Nase während einer Erkältung:»

«Linkes Nasenloch.» «Rechtes Nasenloch. »

Und trotzdem schauen wir es uns alle an.

«Disney-Chefs: ‹Wir brauchen Ideen, Leute! Grosse Ideen!›»

«Mitarbeitende: ‹Was wäre, wenn wir alle unsere Filme … noch einmal drehen würden.›»

«Disney-Chefs:»

Merci, Henry! 🙄

«25. September 1926. Henry Ford verkündet die 8-Stunden-Schicht und die 5-Tage-Woche.»

«Lasst ihn uns alle ausbuhen!»

Ach, diese Jugend.

«TikTok-Nutzende, wenn ein Film länger als 10 Sekunden geht und die Musik nicht ‹Oh, no, no, no ...› ist.»

Wie alt das Bild wohl ist?

«Sie bewegen sich in Herden.»

War bestimmt von jemandem aus der Schweiz.

«Für alle, die sich darüber aufregen, wie weit es mit der Menschheit gekommen ist, hier ein Beschwerdebrief aus dem Jahr 1750 v. Chr.»

Und ich dachte ja immer, Eulen wären nett.

Lasst euch keinen Druck machen!

«Eltern: ‹Wann wirst du uns Enkelkinder schenken?›»

«Ich:»

Und dann ist auch schon wieder Monatsende ...

«Meine Erwartungen.» «Mein Budget.»

Darum am besten immer direkt zurückschreiben.

Raab, in jeder Sendung.

Fick dich, Teddy!

«Was für ein verdammter Narzisst. »

Es geht halt einfach nicht. 🤷‍♂️🤷‍♀️

«Du solltest mehr lächeln!»

«Ich:»

Heute nicht. 😁

«Freunde: ‹Kommst du heute raus?›»

«Ich: ‹Ich kann nicht, ich habe schon Pläne.›»



Bald geht’s wieder los. 🙈

«Einzelhandelsangestellte, sobald Mariah Carey zu singen beginnt.»

Vermutlich klappt’s nicht mal so.

Manche Leute haben jetzt schon den Baum dekoriert. 😅

Ach, Timmy …

«Zeichne Bälle auf den Baum.» «Nicht diese Bälle, Timmy.»

Achtung, Verwechslungsgefahr.

Für alle Blink-182-Fans:

Von Anfang an war die Menschheit zum Scheitern verurteilt.

«Gott: ‹Also, es gibt nur eine Reg...›»

«Eva:»

Aber wirklich nur einen.

«Ich: ‹Lass uns heute Abend nur einen Drink nehmen.›»

«BFF: Okay.»

Könnte man doch einfach so ehrlich sein.

«Wenn ich eine Party veranstalte: ‹Bitte geht um 21:00 Uhr.›»

Fies!

«Kumpel, jemand hat dir einen Zettel an deine Vorderseite geklebt.»

«Bite me» = «Leck mich».

Die Wahlbeteiligung wäre wohl auf einem Rekordhoch.

«Statt eines Aufklebers sollte man einen Hot Dog bekommen, wenn man wählt. Das sollte Amerika sein.»

Bünzlitum in Perfektion.

«Ich, wie ich versuche, das Büro um 16:57 Uhr zu verlassen.»

«Mein Chef/ meine Chefin: ‹Du gehst nirgendwo hin! Ich besitze dich noch für drei Minuten!›»

Die Strategie des Anwalts könnte in Amerika sogar noch funktionieren.

«Der Mann, der Ted Cruz mit einer Dose White Claw beworfen hat, wollte laut seinem Anwalt, dass er sie auffängt und sie trinkt.»

Was man für Prestige nicht alles macht.

«Wikipedia beobachtet, wie du 8 Dollar für ein blaues Häkchen auf Twitter bezahlst.»

Ist auch schwierig mit dem Hobby.

«Snuggles, konzentriere dich auf das verdammte Spiel!»

Bei Englisch sprechenden Menschen löst dieses Schild Panik aus!

«Wenn man kein Niederländisch spricht, sieht das Schild erschreckend aus.»

«die» bedeutet auf Englisch «stirb».

🤔

Aus Nostalgiegründen.

«‹Die kleinen Superstrolche› haben ihr Filmplakat 20 Jahre später nachgestellt.»

Die Beweislast ist erdrückend.

«Weihnachtsplätzchen? Nein, ich habe keine Weihnachtsplätzchen gesehen.»

$8

🙏

«Wenn du eine harte Zeit hast, aber dein bester Freund für dich da ist.»

Wir sind sicher, dass das Kind den Blick interpretieren kann.

«Kellner: Kinder unter 12 Jahren essen umsonst.»

«Vater: Er ist 10.»

«Kind: Eigentlich bin ich ...»

«Vater:»

Solange du nicht auf dem Thron einschläfst.

«Ich, wie ich versuche zu schlafen, wenn ich um 4 Uhr morgens auf die Toilette gehe.»

Es ist so unfair …

«Zimmerpflanze: «Neeeiiin, du hast mir heute Morgen 0,001 ml Wasser zu wenig gegeben! Jetzt werde ich sterben!»»

«Währenddessen Pflanzen im Freien:»

Immerhin kein Featuring mit einer Mücke.

«Ich: *am Schlafen*»

«Irgendeine Fliege: ‹Der nächste Song heisst Bzzbzz.›»



Und jetzt gibt's wie immer das Insta-Konto der Woche ---> Lass dich hier überraschen!

Welches Insta-Konto müssen wir gesehen haben? Link zum lustigsten/besten/kreativsten Konto: Um was geht es? 0 / 600

Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los, macht es wie Forrest Gump: