PICDUMP 406 – es wird spassig. Seht ihr ja schon am Bild, gell! 🥸

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Tirggeltöneli

Welche Motive wünschst du dir?

Harold, Hut mit Propeller



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Haryoung



Et voilà:

bild: watson / shutterstock

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Ah, du liest noch? Gut, dann gibt's hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

Wir beginnen gleich mit einem kleinen Flachwitzchen, parat? Gut:

via userinput



Aus der beliebten Kategorie: Sag es mit Stil!

via userinput



¯\_(ツ)_/¯

24 Kinder, die Anweisungen ihrer Eltern zu wörtlich nehmen: 1 / 26 24 Kinder, die Anweisungen ihrer Eltern zu wörtlich nehmen

Schrödingers Katze:

via userinput

Wenn der Weg nach Hause auch zu viel gesoffen hat:

via userinput

Dem Herren sei Dank!

via userinput

Vermieter so: «Muss man nicht ersetzen, das funktioniert noch.»

Katzen ...

via userinput

Wer nicht spätestens nach dem dritten Schild da reinläuft, ist komisch.

via userinput

Eine Kurzgeschichte:

via reddit/ich_iel



Bangen werde ich nie mehr als bangen lesen ...

via reddit/ich_iel

Und wie läuft's mit deinen Vorsätzen so?

Wenn DAS dein Glückskeks ist. 👍

Typisch.

via userinput

Hä? Ah. Hä? Ah.

Flirten kann ich:

via reddit/ich_iel



Nimm mein Bares!

via reddit/ich_Iel



🙃

via reddit/ich_iel



17 Protestschilder, die wir alle unterstützen können! 1 / 19 17 Protestschilder, die wir alle unterstützen können!

Bitzli verkehrt alles momentan ...

via userinput



Wie du ganz schnell ganz breite Schultern kriegst:

Wenn du in einer Beziehung bist und ihr zu einem «wir» werdet:

Bilder, die deine (unreinen) Gedanken auf die Probe stellen 1 / 20 Bilder, die deine (unreinen) Gedanken auf die Probe stellen

Wenn du einen neuen Song geschrieben hast und ihn deinem BFF zeigst:

via userinput

Ok.

Braucht noch jemand ein neues Hintergrundbild?

Hier noch paar mehr: 1 / 82 Brauchst du ein neues Hintergrundbild für dein Handy?

«Hilfe...»

Tiptop.

via userinput

👍

93 Gründe dagegen, dieses Wochenende allzu viel zu saufen 1 / 94 93 Gründe dagegen, dieses Wochenende allzu viel zu saufen

Währenddessen Chefs:

via userinput

Leben in einer WG:

Menno.

via userinput

Wir mit 14:

Schöner Farbverlauf für zwischendurch:

via userinput

Wenn auffliegt, dass du nicht sooo strikt bei deiner Diät warst ...

via userinput

...

Wer will?

via userinput

Mehr Snacks: Die besten Guetzli EVER – Die Rangliste 1 / 31 Die besten Guetzli EVER: Die Rangliste quelle: kambly.com / kambly.com

Damit wir auch heute was gelernt haben: Tot ≠ Tod

via userinput



Erinnert dich dieses Stück Aubergine auch an etwas ...?

via userinput

Richtig!

Wenn die Box nicht zufrieden mit deinem Einkauf ist:

via userinput

:-)

Währenddessen beim Online-Dating:

¯\_(ツ)_/¯

via userinput

So, zum Abschluss gucken wir mal, was bei den Kleinanzeigen eigentlich so los ist! Ok? Ok!

Was letzte Pipeline? via reddit/wasletztepreis

Was letzte 😂?

via reddit/wasletztepreis

Was letzte Traditions-Schale?

via reddit/wasletztepreis

Was letzte Induksion-Platte?

via reddit/wasletztepreis

Was letzte Veganer-Hund?

via reddit/wasletztepreis

Was letzter Katzer?

via reddit/wasletztepreis

Was letzte Fellpopos?

via reddit/wasletztepreis

Was letztes Schrotteil?

via reddit/wasletztepreis

Was letzte Diskussion beendet.

via reddit/wasletztepreis

Wir sind am Ende angelangt, Freunde!

Zum Abschluss: Ein schönes Gedicht ...

via userinput

Mehr Gedichte: Wenn Bauernregeln ehrlich wären 1 / 12 Wenn Bauernregeln ehrlich wären

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Sokushinbutsu

Eingereicht von UserIn: Präventionsparadox

Kommentar: «Gruselig...»



Sokushinbutsu (jap. 即身仏) ist eine Praxis der Selbstmumifizierung, die ihre Wurzeln in der buddhistischen Schule des Shingon-shū hat und von deren Anhängern als ein Weg verstanden wurde, durch extreme Schmerzen und Selbstverleugnung einen Weg in das Nirwana zu finden und so Teil des Buddha zu werden. Die Selbstmumifizierung wurde hauptsächlich im nördlichen Japan in der Umgebung der Präfektur Yamagata praktiziert; auch heute finden sich in einigen der Klöster mumifizierte Priester. Sokushinbutsu wurde im 19. Jahrhundert verboten; 1903 starb der letzte bekannte Priester in der Ausübung des Rituals.

Der Prozess wird in drei Abschnitte von jeweils 1000 Tagen aufgeteilt. Jeder Abschnitt ist durch mentale Veränderung als Folge der Härten und qualvollen Schmerzen, denen der Priester ausgesetzt wird, gekennzeichnet. Diese Praxis dient nicht einer mystischen Erfahrung, sondern als Vorbereitung auf das Nirwana.

9300 Jahre alte Bison-Eis-Mumie gefunden 1 / 7 9300 Jahre alte Bison-Eis-Mumie gefunden quelle: dr. gennady boeskorov

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und jetzt, ihr wisst, wie's läuft ...