Picdump 57 – ein Leben ohne Memes wäre ein Irrtum

Mehr «Spass»

«Natirlich heiwer öi hitu wider gnüäg Memes ver dich zwäg gmacht. Aber gnüäg gits ja eigentlich nie, darum chasch di gäru iner Kommentarspalta so fest üstobu wient nur willt.» («Natürlich haben wir auch heute wieder genug Memes für dich bereit gemacht. Aber genug gibt es ja eigentlich nie, darum kannst du dich gerne in der Kommentarspalte so fest austoben, wie du nur willst.» auf Walliserdeutsch)

Aber zuerst das Titelbild

Das sollte das Titelbild beinhalten:

Kotzendes Einhorn wegen zu vielen Marshmallows

Und so soll das Werk heissen:

Kotzmopolitan



Die Idee kam von:

HopsdiHups



Und hier ist es:

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Deine Picdump-Teaserbild-Idee! Lass uns an deinen Gedanken teilhaben! Deine Idee: Name deines Werkes: Dein Username:

Zur Belohnung geht's jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Du hast keine Lust auf das Best-of? Okay, dann geht's für dich direkt weiter zum Picdump mit den neuen Bildern! 🥳

Inhaltsverzeichnis PICDUMP

Und für alle anderen:



Den Picdump nie mehr verpassen? Dann abonniere ihn hier! Picdump Abonnieren Abonnieren

PICDUMP

Endlich wieder Mittwoch!

Bild: internet

Wirklich tragisch ...

«Tragischerweise hat niemand den rückwärtsfahrenden Lastwagen gehört.»

Mindestens!

«Wäschemachen:

Waschen: 40 Minuten

Trocknen: 60 Minuten

Wegräumen: 7 bis 14 Arbeitstage»

Eine Geburtsstunde.

«Niemand:»

«Das Internet, wenn du für 24 Stunden weg bist:»

Wie würdet ihr reagieren? 😅

«Ich habe meinem Stiefsohn gesagt, er solle sein Zimmer aufräumen, und habe ihn dabei erwischt, wie er einen Diss-Track über mich mit dem Titel ‹Du bist nicht mein richtiger Vater› aufgenommen hat.»

😁

«Nach dem Vorfall von letzter Woche habe ich beschlossen, dass wir uns nicht mehr zum Beten verbeugen werden.»

Nicht jetzt, wo es finanziell gerade so gut läuft.

«*Ich bekomme meinen Ölwechsel*»

«Mechaniker: ‹Uns ist auch aufgefallen, dass ...›»

«Ich:»

Wem geht's auch so?

Wer einen Lifehack dafür hat, kann mir gerne schreiben! 🙄

😅

«Wie schlimm ist deine Nachbarschaft?»

«Ich:»

Wo er recht hat, hat er recht.

«Wer ist schlauer?

Ich:

-hat mehrere Male bei Kahoot gewonnen

-hat eine 100-Tage-Serie bei Duolingo

-hat mit 13 etwas über e=mc2 gelernt

-hat einen Zauberwürfel gelöst



Einstein:

-hat noch nie im Leben bei Kahoot gewonnen

-hat keine 100-Tage-Serie bei Duolingo

-hat erst mit 26 etwas über e=mc2 gelernt

-hat noch nie einen Zauberwürfel gesehen»



Da können wir nicht widersprechen.

«Die beste Fotobombe, die ich seit langem gesehen habe.»

Scheint anstrengend zu sein ... 😅

«Die Tage, an denen ich meine Haare nicht wasche.»

Wer kennt es vom Besuch bei der Oma?

Wirklich das ganze Unternehmen.

«Einen Link angeklickt und jetzt hat das ganze Unternehmen eine obligatorische Phishing-Schulung.»

Heute ist es nahezu unmöglich, das Alter einzuschätzen.

Und so beginnt es!

Auch wenn jetzt schon Oktober ist.

Bei dem Blick kriege sogar ich ein schlechtes Gewissen. 😅

«Ich habe gestaubsaugt und vergessen, seine Stufen wieder an die Couch zu stellen. Ich kam herein und fand ihn so vor.»

Absolut!

«Du kannst das Foto schmecken.»

«Du kannst den Löffel besser schmecken als die Eiscreme.»

Weiss jemand, ob er gewonnen hat?

Das beste Gefühl.

«Wenn du jemanden anrufen musst und niemand rangeht.»

Fans?

«Malcolm: ‹Mann, ich hoffe, meine Mutter gibt mir keinen Hausarrest.›»

«Dewey:»

Das ist doch wahre Freundschaft.

«Wenn du einen alten Freund triffst und ihr alle auf zwei verschiedenen Wellen geritten seid, aber die Liebe immer noch da ist.»

Für alle Gamer und Gamerinnen:

«Die Jungs und ich verlieren unser 10. ‹letztes Spiel› der Nacht».

Jeder Geburtstags-Flyer in den 00er Jahren.

«Haben Sie Kenntnisse im Bereich Grafikdesign?»

«Ja.»

Du kannst sie nicht in die Hand nehmen, ohne es zu machen.

Jeder tut, was er kann. Nicht.

«Neymar fliegt von Paris nach Riad, Saudi-Arabien, in einer privaten Boeing 747.»

«Gott sei Dank habe ich das Glas mit der Tomatensosse vor dem Recyceln ausgespült.»



Das wäre grossartig!

«Sitzungen sollten einen Knopf haben, den man heimlich drücken kann, und wenn alle den Knopf drücken, ist die Sitzung plötzlich zu Ende.»

Das Schicksal ist manchmal so gemein.

«Wenn du dein Telefon nicht mitgenommen hast, weil du dachtest, du müsstest nur pinkeln.»

Ich werde meinen Kindern dieses Foto zeigen und ihnen sagen, dass Arnold Schwarzenegger ein bekannter Star-Coiffeur war.

Endlich Gewissheit.

Dagegen ist nichts einzuwenden.

«Ein Buckelwal wurde tot im Amazonas-Regenwald gefunden.»

«Das wundert mich nicht. Der Amazonas-Regenwald ist kein Ort für einen Wal, um zu überleben.»



Manche Menschen muss man einfach mögen.

«[Hören Sie einfach 5 Sekunden lang zu] und Sie schlafen sofort ein ...»

«Ich bin bei Sekunde 4. Ich bin so aufger...»



Dieses Gefühl der Unbehaglichkeit.

«Wenn der Kellner an den Tisch kommt, während du auf deinem Essen herumkaust, und fragt, ob alles in Ordnung ist, und du dann einfach so bist:»

Frechheit!

«Wir haben keine Pommes, aber ich kann Ihnen einen Salat bringen.»

«Ich:»

Hihihi ... Booty Maguire.

Ein Phänomen aus jeder Sporthalle dieser Welt.

Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio

Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!