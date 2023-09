Was ist das für ein Bi– ah, PICDUMP, okay 🙃

Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!

«Frosch-Armee: Teenager züchtet Millionen von Fröschen in seinem Garten und setzt sie in der Nachbarschaft aus.» «Ich wollte die grösste Frosch-Armee der Geschichte erschaffen.»

Und so soll das Werk heissen: USB C

So stark sind die Krankenkassen-Prämien seit 1996 gestiegen – und so wenig dein Lohn

Lieber Robbie, du stehst definitiv auf der falschen Seite der Geschichte!

Der britische Sänger Robbie Williams demonstriert in einem Instagramvideo in Gstaad gegen den Kreisverkehr. Geht's noch? Ein offener Brief an Robbie und eine Lobeshymne auf den Kreisel, der offensichtlich unterschätzt wird.

Lieber Robbie