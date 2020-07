Spass

Picdump

Picdump #330! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



Hereinspaziert! PICDUMP!

Hallo, Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Maronni



Et voilà:

bild: watson / mit material von shutterstock

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Du willst kein Best-of-Kommentare? Dann klicke hier auf Picdump >>

Ah, du liest noch? Gut, dann gibt's hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

Zum Bild oben:

PICDUMP >>

Es ist nicht das, wonach es aussieht.

Hier auch nicht:

Der 4. Juli gehört Bob Ross.

Wenn dein Gesicht ein bisschen zu klein für deinen Kopf ist.

Damit alle den Unterschied zwischen Bienen und Wespen verstehen:

via userinput

Happy Birthday. Hehe.

via userinput

Umarmung für zwischendurch:

via userinput

6ft = 183 cm.

Siehst du die 16 Kreise?

via userinput

Hai = gut

via userinput

Ich werde nie verstehen, wieso man schnell läuft, wenn man nicht muss.

«Hey, du magst Metal? So cool! Ich nicht.»

via userinput

Und jetzt alle: Gary! Gary! Gary!

via userinput

Gary! via giphy

Kommse rein, kommse rein!

via userinput

Passend zum Meme oben: Ein Meme ganz alleine für diese zwei Personen aus der Picdump-Kommentarspalte:

Und noch eins für ihr wisst schon wen:

via reddit/animalcrossing

Good News für Zwischendurch. 🥰

via userinput

Wie lange hast du gebraucht, um es zu merken?

Ratatatata, M*therf*ckers!

Jeder kennt es. Jeder hasst es.

Peperoni-Ente für zwischendurch:

Und hier noch ihr Süsskartoffel-Cousin:

Wenn ich eine Zauberkraft hätte:

Nochmal!

via userinput

Ahja, jetzt seh' ich es auch!

Juhu, ich muss mich noch nicht um die Steuererklärung kümmern! 🙂

via userinput

Hach, die Ironie.

Ein Smiley einfach erklärt:

via userinput

Mamaaaaa, uhhh uhhhh uhhhh

via userinput

Achtung, flach:

via userinput

Jesus.

Warum sind wir so?

via userinput

Und warum ist unser Hirn so?

Viel Glück.

via userinput

Jeder kennt so jemanden ...

Aus der Kategorie: Dinge, die jeder hasst.

via userinput

Ein paar verrückte Schlagzeilen aus den USA für zwischendurch:

Wie aus jedem von uns Gordon Ramsay wird in 3, 2 ...

Apropos:

Wer das tut, ist dumm.

via userinput

Apropos dumm:

Es sind immer die, die «Schnuffel» heissen!

Easybliibe.

via userinput

Perfekte Erdbeere für zwischendurch:

via userinput

«Heeeeeey guuuyyysssss...»

via userinput

Alles kaputt in 3, 2, ...

Ich sehe hier kein Problem, ich sehe nur mehr Kuchen.

via userinput

Wenn du einen Witz erzählen willst, den du selbst so lustig findest, dass du ihn gar nicht erzählen kannst:

Herzig.

via userinput

Währenddessen auf der Arche:

via userinput

Wenn Katzen das tun, okay, aber Hunde?!

via userinput

¯\_(ツ)_/¯

via userinput

Welch überraschende Erkenntnis.

via userinput

Jedes. Mal.

via userinput

Alle Horrorfilme, immer:

via userinput

Ain't nothin' but a heartaaacheeee...

via userinput

🙂

Weiss das jemand? Irgendjemand?

via userinput

Und damit wir auch heute was gelernt haben: So kriegst du 2 Pizzen auf 1 Blech.

via userinput

Und damit du auch noch etwas RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Monsundrift

Unter einer Monsundrift versteht man die Wirkung der Monsunwinde auf die Oberflächenströmung eines Meeres bzw. Ozeans.

Jeder Wind, der sich über eine Wasseroberfläche bewegt, übt hierbei einen Druck auf das Wasser aus, wodurch dieses in seiner Bewegung in Form einer Korkenzieherströmung beeinflusst wird und die oberen Wasserschichten in Bewegung gesetzt werden. Aufgrund der Ablenkung durch die Corioliskraft bewegt sich die resultierende Wasserströmung jedoch nicht in Richtung des Windes selbst, sondern wird um circa 90° abgelenkt.

Dies hat zur Folge, dass Winde wie der Passat, aber auch die Monsunwinde, die Oberflächenströmungen beeinflussen und zur Ausbildung der charakteristischen Meeresströmungen beitragen.

Damit wir das Ganze noch ein bisschen besser verstehen: Video: YouTube/TokioHotelVEVO

Das wars auch schon wieder für heute. Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...

gif: watson / giphy

