Der letzte PICDUMP vor meinen Ferien! Oh-ohhh! 😬

HALLO FRÜNDÄ.

Ihr habt es gelesen. Nach einem halben Jahr Keineferien ist es also doch noch so weit: Ich verabschiede mich für zwei Wochen ... in den Park. Aber keine Sorge, ich habe die nächsten zwei Picdumps, streberisch wie ich bin, schon vorbereitet. Vielleicht seht ihr dann das ein oder andere Meme schon zum 40. Mal, tut dann einfach überrascht, okay? Okay! Vielen Dank, ihr seid die Besten, habt viel Spass, macht kei Seich und wir lesen uns im August wieder!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Eni_muca

Welche Motive wünschst du dir?

Lemur auf Drache, der mit Wölfen Maden bewirft



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Enough is enough



Et voilà:

bild: watson / mit material von shutterstock

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Ah, du liest noch? Gut, dann gibt's hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

«please kill me»

PICDUMP >>

Waaassss, es geht schon los? Es geht schon los!

Wenn du und dein BFF beide bitz doof seid, aber gemeinsam auf die richtige Lösung bei den Ufzgi kommt:

Wenn du denkst, dass du auch «sowas» nachbacken kannst ...

Nur so: Gemüse und Früchte lassen sich bestens grillieren!

Damit du auch heute was gelernt hast: Niemand mag die 998.

Und je nachdem, wo du dich daran erinnerst: Dein Duschkopf und dein Kissen.

via userinput

Hat jemand heute Geburtstag? Happy Birthday!

via userinput

Dinge mit Gesicht, heute: Speck, der dich töten will.

Weitere Dinge mit Gesicht: Venedig sieht aus wie Patrick, als er ganz dringend Wasser brauchte.

via userinput

Wenn du einen 13-Jährigen den Abspann schreiben lässt:

via userinput

Damit wir heute noch mehr gelernt haben: Es gibt keine Honigbienen in der Wüste.

PS: 19½ Haustiere, die von einer Biene gestochen wurden

Wenn Väter ein Spiel wären:

via userinput

Motivation für zwischendurch:

via userinput

Noch bitz mehr Motivation:

Super, moll, hast du dir ganz toll überlegt! 🙂

Er hat nicht gesagt, zu WEM man «nett» sein soll 🧐

Hallo.

via userinput

Mit Gruss an alle Mamis (Hoi Anna 🙃)

via userinput

Es ist Kacke, 5 Sterne!

Wenn du nur eine Jacke wolltest und stattdessen fast einen Herzinfarkt bekommen hast:

Jedes Schild hat seine Geschichte ...

Reiss dich zusammen, Abby.

🥰

Lasst die Haie leben:

Probier es auch mal aus, es ist gar nicht so schwierig

via userinput

Immerhin haben sie «bitte» gesagt.

via userinput

Hallo

Todd ... 🙄

Wenn die ganze Stadt eine Tippgemeinschaft ist, bis auf Todd (vermutlich)

Wenn du endlich den Kilimandscharo bestiegen hast und mit deinem letzten Prozent Akku ein Foto schiessen lässt – und später das siehst:

Wenn du dich wie ein Lump angezogen hast, aber dir jemand trotzdem ein Kompliment macht:

via userinput

«Entferne ganz einfach ungewollte Objekte»

via userinput

Weniger Photoshop wäre weniger peinlich

🥰

Habt ihr euch schon mal gefragt, ob es für Vögel auch öffentliche Toiletten gibt? Die Antwort ist: Ja.

Wir alle ab der 5. Klasse:

via userinput

🌝

via userinput

Er meint es nicht böse, er ist nur ehrlich.

Jeder hat so eine Verwandte, die Bilder einfach screenshottet und einrahmt.

via userinput

Too cool for school

via userinput

Es gibt vermutlich nicht viele, die genau so aussehen.

via userinput

*blockiert*

via userinput

Eine Steigerung von 200 Prozent würde ich sagen.

via userinput

«HALLO, LOSED, DE SONG ISCH ECHT GUET»

via userinput

Die Spezies Mensch in einem Bild zusammengefasst:

via userinput

Ok

via userinput

Schöner Schatten für zwischendurch:

via userinput

Apropos: Monfils und Djokovic leiden bei 39 Grad

Fast.

via userinput

Der Beweis, dass es doch noch nette Menschen gibt:

via userinput

Mehr Beweise: Das Leben ist schön, und Menschen sind gut

«Mist» ...

via userinput

Es wird lustiger, je länger du es dir ansiehst. Haha.

via userinput

Moll, sieht echt aus. Gekauft.

via userinput

«Was? Schon fertig?» ... – Leider ja!

via userinput

Aber damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Ferien

Mit Ferien (vom lateinischen feriae für Festtage) werden Zeiträume bezeichnet, in denen eine Einrichtung vollständig schliesst, um ihren Angehörigen andere Tätigkeiten, insbesondere Erholung zu ermöglichen. In Deutschland und Österreich werden damit überwiegend die Schulferien bezeichnet. In der Schweiz wird daneben auch der Erholungsurlaub ausschliesslich als Ferien bezeichnet.

Die Schweizer fahren auch nicht in den Urlaub, sondern gehen in die Ferien. Im übrigen deutschsprachigen Raum ist Ferien vom Urlaub zu unterscheiden, der jeweils nur einzelnen Angehörigen der Einrichtung gewährt wird.

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir lesen uns ... im August!

Macht's gut! 🌝 via userinput

🤓 – 10 Dinge, die du kennst, wenn du zu wenig Ferien hast

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...

gif: watson / giphy

PS:

