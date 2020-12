Spass

Das ist er also: Der LETZTE PICDUMP (in diesem Jahr) 🙃

Hallo Leute!

Tarzan (w)

Ich, wie ich mit meinen zwei Katzen Silvester feiere

Endlich vorbei die Schei****

bild: watson / shutterstock / knowyourmeme

Da ich immer noch in den Ferien bin, gibt's auch heute leider kein Best-of, also fangen wir grad an!

PS: Falls das ein oder andere Meme in der Zwischenzeit anderweitig auf dieser Seite aufgetaucht sein sollte ... sorry, dieser Picdump ist schon 2 Wochen alt. 😬

So, es geht los! Mit 1 perfekter Blume.

Es gibt drei Kiffer-Typen:

Die meisten Beziehungen haben einen Macher und ... einen Gast. 🙂

via userinput

HAHahahahAHAHPenis

via userinput

53 Beweise, dass sich die Statuen gegen die Menschheit erhoben haben

Glück gehabt.

via userinput

Ok, danke für nüt

Ich sehe da ein paar UNGEREIMTHEITEN

via userinput

Währenddessen an einem kälteren Ort:

via userinput

Wenn du deinen Töff auf Wish bestellt hast:

Wir waren alle schon mal der mittlere ...

via userinput

Freut ihr euch auch schon??? 🥳

via userinput

Was letzte Krise?

Guguseli.

Sicherheit geht vor!

Perfekt abgerollter Schnee für zwischendurch:

Wie die Touristen für alle anderen aussehen:

Es ist Liebe.

via twitter/xplodingunicorn

🤔

Ähm.

via facebook/bestofkleinanzeigen1

Wenn du auf jemanden hässig bist, der mit einem Witz versucht, die Wogen zu glätten:

Spass mit Schildern für zwischendurch:

Die besten Schilder des Klimastreiks

Wir sind uns einig.

Nein. Nein. Neinnnn

via userinput

Wenn du zu den wenigen Kontakten gehörst, die jemand zurzeit noch trifft:

Wenn du im Bett liegst, aber dein Handy im Wohnzimmer vergessen hast ...

via userinput

Seid nicht wie er, tragt eine Maske!

PS: So sahen Goalie-Masken im Eishockey früher aus

Die Angst, dass man so ein Teil verlieren könnte ... 🙄

via userinput

Hallo!

Deine Eltern auf der Suche nach einem Vergleich für dich, wenn du in der Schule eine schlechte Note geschrieben hast:

via userinput

Was letzter Datenschutz?

Es ist nur ein Meme, es ist nur ein Meme ... 😬

Wenn du bei einem Brettspiel am verlieren bist:

via userinput

Was letzte Bewerbung?

Wenn es ein wirklich guter Abend wird:

via userinput

Wenn dein Kaff bei SRF Meteo angezeigt wird:

via userinput

Wenn du mit deinen Geschwistern «Krieg» gespielt hast:

Neinnnnnnnnnnnn

via userinput

Wenn es etwas gratis abzustauben gibt:

via userinput

Mhmm. Der pinke Hustensaft war der BESTE

via userinput

🥰🥰🥰

via userinput

Und was würdest du tun?

via userinput

Fled für einen gewissen jemand für zwischendurch:

via userinput

Wenn du über ALLES nachdenken musst. Über wirklich alles.

via userinput

Alle, Kinder, immer:

via userinput

Wenn du die Power Rangers auf Wish bestellst:

via userinput

Wenn Autocorrect das Sandwich anschreibt:

via userinput

Wenn du ohne Grund die Pfanne beim Kochen schwenkst, damit es das Brutzelgeräusch macht:

via userinput

Wir morgen.

via userinput

Und jetzt, rutscht alle gut!

via userinput

Und damit du auch dieses Jahr noch was RICHTIGES gelernt hast:

Der Namensgeber für den 31. Dezember ist Papst Silvester. Silvester folgte am 31. Januar 314 Miltiades als Papst nach. Sein Name wurde 813 in den Heiligenkalender aufgenommen.

Papst Silvester starb am 31. Dezember 335. Sein Leichnam wurde in den Priscilla-Katakomben an der Via Salaria in Rom beigesetzt. Im Zuge der Langobarden­einfälle im 8. Jahrhundert wurden seine Reliquien in die an der Piazza San Silvestro liegende Kirche San Silvestro in Capite überführt.

Bitz Feuerwerk zum Abschluss:

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und jetzt, ihr wisst, wie's läuft ...

gif: watson / giphy

