Picdump #364! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Jo_Sigi

Welche Motive wünschst du dir?

Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Et voilà:

bild: watson / material: shutterstock

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Ah, du liest noch? Gut, dann gibts hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

Spielen wo?

Wir haben es alle gemacht.

via userinput



Wenn du eigentlich nicht in die Clique passt, die Clique dich aber trotzdem akzeptiert:

Wir als Eltern:

via userinput

Hö hö hö.

«Ein Bier auf der Terrasse trinken zu können, gehört Kultur.»

via userinput

Man tut, was man kann.

Was letzte Spezialpreis?

Was letzte Zweckentfremdung?

Wenn du mitten in deiner Nachricht mit Sputnik V geimpft wurdest:

Was letzter Messfehler?

Was letzte Tauschgeschäft?

Weisheit für zwischendurch:

via userinput

Kindheitserinnerungen in 3, 2, 1 ...

Hä? Ah. Hä? Ah. ... Hä?

Du bist nicht dumm, diese Bilder sind nur sehr verwirrend 1 / 26 Du bist nicht dumm, diese Bilder sind nur sehr verwirrend

Das ist ja hübsch und so… Aber stell es dir besoffen vor.

Was ab heute an meinem Stuhl kleben wird:

via userinput



Todesfalle Treppe:

Grüsse an alle ohne grünen Daumen.

Eltern im Urlaub so:

Quiz: An welcher Körperstelle ist dieses Tattoo?

40 Tattoos, die in der Badi bestimmt für Aufsehen sorgen! 1 / 42 40 Tattoos, die in der Badi bestimmt für Aufsehen sorgen!

🤷‍♀️

???

Es hat nur Platz für einen von uns.

Keine Sorge, es geht ihm gut.

🤤

via userinput

Mehr Käse, der schmilzt und Fäden zieht. Mhmmm! 1 / 18 Käse der schmilzt und Fäden zieht. Mhmmm! quelle: shutterstock / shutterstock

Meine Damen und Herren: Die grösste Ente der Welt. Vielleicht.

Dinge, die jeder macht, der ein Röhrli hat:

via userinput

Sehr von der Tageszeit abhängig:

Zämä!

via userinput

Regenbogenfisch! 🥰

😬

via userinput

Inspiriert von der Natur:

Danke für gar nichts, Hirn.

via userinput

Hier hat sich die Googlesuche immerhin gelohnt:

via userinput



Haken-Update: Armando hat schon den Diamant-Haken

via userinput

¯\_(ツ)_/¯

via userinput

Die wirklich besten Krimi-Serien aller Zeiten 😉 1 / 11 Die wirklich besten Krimi-Serien aller Zeiten 😉 quelle: bbc

Damit wir auch heute was gelernt haben:

«Was ist?»

Und natürlich viel lesen.

via userinput

Wichtige Frage für zwischendurch: Wie trägt man weisse Socken und Flipflops richtig?

via userinput

Goede dag

Was ich denke, was in meinem Nacken sitzt, wenn sich das T-Shirt-Zetteli bitz bewegt:

via userinput

Lifehack für zwischendurch:

via userinput

Ist es nicht schön, wenn sich die Nachbarn noch umeinander sorgen?

via userinput

Du denkst, deine Nachbarn sind schlimm? Diese sind schlimmer 1 / 19 Du denkst, deine Nachbarn sind schlimm? Diese sind schlimmer

Fangt besser schon mal an zu üben, Freunde.

via userinput

Ganz nach dem Motto: Work smart, not hard

via userinput

Wenn du dein Getränk «nur schnell kühlen» wolltest:

via userinput

Passiert es wirklich???

via userinput

Alle Väter auf WhatsApp so:

via userinput

Damit du auch heute was gelernt hast:

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages!

Thema: Alien Big Cats

Eingereicht von: obi

Kommentar: «Alien Big Cats - come on. I mean, COME ON, nö?»



Eine Alien Big Cat (ABC) (deutsch: fremde Grosskatze, auch Phantom-Katze) ist eine sogenannte Out-of-place-Sichtung von Grosskatzen, das heisst, sie werden angeblich in für sie vollkommen untypischen Gegenden gesichtet. Da es keine stichhaltigen Beweise für ihre Existenz gibt, werden sie den Kryptiden zugeordnet.

Das globale Auftreten von ABCs hat zu vielen nationalen (u. a. British Big Cats, Irish Big Cats, Australian Big Cats) und regionalen (u. a. Surrey Puma, Bestie von Bodmin Moor und Bestie von Exmoor) Bezeichnungen geführt.

Mehr dazu >>

Bist du auch über einen interessanten Wiki-Eintrag gestolpert?

Und zum Abschluss: Die hässlichsten und kuriosesten Pokale im Sport 1 / 36 Die hässlichsten und kuriosesten Pokale im Sport quelle: x90174 / henry romero

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch. :)

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...

gif: watson / giphy

