Was ist das für ein Bi– ah, PICDUMP, okay 🙃

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Also, was soll auf dem nächsten Picdump-Teaserbild drauf sein?

14 Memes, die du nur verstehst, wenn du ein «Overthinker» bist

Es ist ja nicht so, dass er einfach so viel denkt, weil er halt so wahnsinnig schlau ist. Das wäre ja ganz praktisch. Der Overthinker macht sich Sorgen, analysiert jede Situation dreimal vor- und rückwärts und schläft tendenziell schlecht, weil er so damit beschäftigt ist, sich den Kopf über etwas zu zerbrechen, das er vermutlich gar nicht ändern kann.