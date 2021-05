Spass

Picdump #366! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



Zeit für 1 Lustigkeits-Trip! PICDUMP!

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Ursiii

Welche Motive wünschst du dir?

Ein Picdump auf Drogen

Welchen Titel soll dein Werk tragen?

PICLSDUMP



Et voilà:

bild: watson / material: shutterstock

Hast du auch eine Idee? Hier rein, bitte!

Picdump-Teaserbild-Formular! Also, was soll auf dem nächsten Picdump-Teaserbild drauf sein? Welche Motive wünscht du dir? Welchen Titel soll dein Werk tragen? Dein Username:

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Du willst kein Best-of-Kommentare? Dann klicke hier auf Picdump >>

Ah, du liest noch? Gut, dann gibts hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

PICDUMP >>

Wir beginnen mit einer brisanten Meldung:

via userinput



Was letzte Trendschuh?

Bei jedem Familienfest, immer:

Damit wir auch heute was gelernt haben:

via userinput

Wenn ein Kindergartenkind dir seinen neuen Lieblingswitz erzählen will:

via userinput

Einfach so: Die merkwürdigsten Fussballstadien der Welt 1 / 28 Die merkwürdigsten Fussballstadien der Welt quelle: instagram/agneserizzo_ / instagram/agneserizzo_

Fast.

Wenn du dein Tattoo in der Garage eines Kumpels stechen lässt:

Ich kenne Leute, die immer noch glauben, dass das die korrekte Bezeichnung ist.

Gilt auch fürs Autofahren.

via userinput

🥺

Der Beweis, dass man Bilder hören kann:

via userinput

Das schlimmste Gefühl für alle Väter, immer:

Passend dazu: Dads, die froh sind, haben sie NUN DOCH ein Haustier 1 / 23 Dads, die froh sind, haben sie NUN DOCH ein Haustier quelle: imgur

Gruss an alle Geringverdiener.

«Was?»

via userinput

¯\_(ツ)_/¯

Sie haben die Haare schön: Besonders schräge Fussballer-Frisuren 1 / 51 Sie haben die Haare schön: Besonders schräge Fussballer-Frisuren quelle: keystone / joan monfort

«Bravo!»

Oh-oh ...

Ist es nicht schön, wenn es einfach passt?

WER. TUT. SO. ETWAS. Nein, ernsthaft. Wer?

via userinput

🤦🏻‍♀️

Endlich hat jemand das Potenzial erkannt!

Perfekter Kuchen für zwischendurch:

via userinput



Diese Softdrink-Kuchen sind auch grossartig: 1 / 8 Diese Softdrink-Kuchen sind grossartig quelle: instagram/bakedbyandres / instagram/bakedbyandres

Vergiss den Namen, den das Tier vorher trug! Ab sofort heisst es:

Aus der Kategorie: Verwirrende Perspektive.

Bitte nicht, Mutter ...

via userinput

Wenn deine Gebete tatsächlich erhört werden:

Puzzle für Verrückte:

via userinput

Meine Uhr, wenn ich Ferien habe:

Deine Uhr, wenn du im Ausgang bist:

via userinput

Der Sommer steht vor der Tür, Leute.

via userinput

Oh-ohhhh....

«WAS»

via userinput

Ich schäme mich ein bisschen dafür, aber ich musste lachen. Ein wenig.

Was letzte Beschreibung?

Wenn dich deine Mutter zwingt, mit den Nachbarskindern zu spielen:

via userinput

Im perfekten Moment abgedrückt:

Es gibt nur zwei Möglichkeiten:

Die Schuhe.

via userinput

18 verstörend schlechte Plattencover aus Kontinentaleuropa 1 / 20 18 verstörend schlechte Plattencover aus Kontinentaleuropa quelle: flashbak.com / flashbak.com

Ok.

via userinput

Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ist der Code vielleicht 3944?

via userinput

Ob du noch einen Döner essen sollst, obwohl dir schon übel ist? Jaaaa!

via userinput

Danke, geht schon viel besser! Ah nein.

via userinput

Was letzte Wieso?

Der, die, das, 👏👏 Wer, wie was, 👏👏 ...

via userinput

Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht:

via userinput

Fast so perfekt wie die perfekte 5:

via userinput

1 Tag, nachdem du 30 geworden bist, dein Körper so:

via userinput

Warum sind wir so?

Und damit wir heute auch noch was richtig Nützliches gelernt haben:

via userinput

In diesem Sinne: Tschau zäme!

Such dir eins aus:

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Crossing the T

Thema: Crossing the T

Eingereicht von: The oder ich

Kommentar: Der Inbegriff unnützen Wissens für die Schweiz im 21. Jahrhundert.

Crossing the T ist eine Gefechtstaktik auf artilleristisch bestückten Linienschiffen, die mit vielen Geschützen zur Seite, aber nur mit wenigen nach vorne oder hinten feuern können. Seit der Entwicklung moderner Lenkwaffenkreuzer und Flugzeugträger hat diese Technik für die moderne Seekriegsführung keine Bedeutung mehr.

Dieses Manöver wurde bereits 1805 in der Schlacht von Trafalgar angewendet und begründete den Sieg der Briten. Es führte 1905 in der Seeschlacht bei Tsushima zur völligen Vernichtung der russischen Flotte durch die japanische Flotte. Bei der Skagerrakschlacht 1916 gelang es der deutschen Flotte jedoch durch ein geplantes, neuartiges und bis dahin unbekanntes Gegenmanöver, die Gefechtskehrtwendung, zweimal aus dem Crossing-the-T der britischen Flotte zu entkommen.

Crossing the T ist neben der oben beschriebenen Seegefechtstaktik eine englische Redewendung für perfekte Arbeit sowie Perfektionismus: «He crossed all the T's and dotted all the I's» (zu Deutsch: «Er hat alle T-Striche gezogen und alle I-Punkte gesetzt.»).

Dazu eine kleine Präsentation: Video: YouTube/Corvus

Bist du auch über einen interessanten Wiki-Eintrag gestolpert? Gerne weitersagen!

Wiki-Eintrag der Woche Meine Wiki-Seite der Woche: Mein Username: Was ich dazu noch sagen möchte:

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...

gif: watson / giphy

