Picdump #366! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



Heute gibt es Piz- ah nein! Picdump, es gibt heute PICDUMP!

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Agglochind

Welche Motive wünschst du dir?

Eine Pizza Hawaii und daneben das Meme mit dem Mädchen das böse lacht



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Das Verbrechen



Et voilà:

bild: watson / shutterstock / knowyourmeme

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Ah, du liest noch? Gut, dann gibts hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

Es ist Mittwoch!

via userinput

Ich habe zwei Sekündchen gebraucht...

via userinput / hoi kirsty



Danke für nüt, Hirni.

Es ist bitz dumm, aber auch bitz lustig.

via twitter/klonedikerat



3, 2, 1...

via userinput

Es gibt kein «zu alt» für Wasserpark.

via userinput

Fast.

Kein Geld für den teuren Promi-Style? Kein Problem! 1 / 22 Kein Geld für den teuren Promi-Style? Kein Problem!

Kleines Gedicht für zwischendurch:

via userinput

«Was sie nicht mit-quergedacht haben» – Haha.

HAHahahahhaaa....

🏳️‍🌈¯\_(ツ)_/¯🏳️‍🌈

via userinput

Recht so: Eltern begleiten ihre Kinder mit bedingungslosem Stolz an die Gay Pride! 1 / 19 Recht so: Eltern begleiten ihre Kinder mit bedingungslosem Stolz an die Gay Pride!

Hereinspaziert, hereinspaziert.

via userinput

😬

Ein Hoch auf die netten Nachbarn!

Upsi?

11 Situationen mit unseren Müttern, die wir alle kennen 1 / 14 11 Situationen mit unseren Müttern, die wir alle kennen quelle: imgur

So viele enttäuschte Kinder ...

via userinput



Alt, aber I A

via userinput / twitter/landopage



Was letzte Pfarrzeug?

via userinput



Die Suche geht weiter.

via userinput



Wenn du Bibi Blocksberg auf Wish bestellt hast:

Jemand, der den Leg-Day SEHR ERNST nimmt.

Wenn dein Herrchen keine Zeit hat, um dich zum Tierarzt zu fahren:

via userinput

Pippo Langstrumpf:

Speck-Stein.

via userinput



Es ist, wie es ist.

«FÜLL DIE PLASTIKSÄCKE, KAREN»

via userinput

Grüssen gehen raus an alle Omis

Gemeinsam sind wir stark!

via userinput

Schach und Matt.

Twist.

via userinput

Endlich mal ein sinnvoller Wettbewerb.

Wie macht man die besten Ferienfotos? Nimm ein paar Dinosaurier mit auf Reisen! 1 / 21 Wie macht man die besten Ferienfotos? Nimm ein paar Dinosaurier mit auf Reisen!

Und welches Kind warst du?

via userinput

Oh, schon wieder 4:20 Uhr!

via userinput

Passend dazu: Das sind die schönsten Joints der Welt 1 / 14 Zum Internationalen Marihuana-Tag: Das sind die schönsten Joints der Welt quelle: epa/efe / luis eduardo noriega

Meine Damen und Herren, es wurde ein neues Instrument erfunden, das Pno:

Zeig mir mit einem Bild, wie nützlich du in deinem Job bist:

via userinput

🤦🏻‍♀️

Schlechtes Wortspiel für zwischendurch:

via userinput

So lustig sind die Deutschen: 20 witzige Bilder 1 / 22 So lustig sind die Deutschen: 20 witzige Bilder

Man könnte meinen, wir hätten alle denselben Lehrer gehabt:

Zum Abschluss: Ein paar «Ahhh»-Bilder 😌

😌

😌

😌

😌

😌

😌

😌

😌

😌

😌

😌

Tschüss zäme! 😌

via userinput

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages:

Thema: Fettammer

Eingereicht von: Guido Kluge

Kommentar: «Wie krank ist das denn?!?»

Als Fettammer wird ein gemästeter Ortolan bezeichnet.

Der Ortolan, ein etwa sperlinggrosser Singvogel, wird gefangen und im Dunkeln oder nach Entfernen seiner Augen etwa 14 Tage lang gemästet. Die Dunkelheit verwirrt den Tag- und Nachtrhythmus des Vogels, sodass er ständig frisst. Er erreicht dann etwa das Dreifache seines ursprünglichen Gewichts. Er wird in Armagnac ertränkt und in einem speziellen kleinen Topf in Fett gegart.

Zum Essen wird der Vogel komplett in den Mund genommen und zerkaut. Dabei stülpt sich der Esser eine Serviette über den Kopf. Zum einen soll die Serviette den Duft nah an Mund und Nase halten, zum anderen gilt es als manierlicher, Tischnachbarn nicht mit dem Anblick und den entstehenden Geräuschen zu belästigen.

Ortolane galten bereits in der Antike als Delikatesse. Da der Bestand an Ortolanen stark zurückgegangen ist und der Vogel unter Artenschutz steht, ist der Fang und Verzehr in Europa heute verboten. In Frankreich ist der Verzehr in wohlhabenden Kreisen dennoch verbreitet.

Was haben wir da gerade gelesen? gif: giphy

Damit wir den Picdump nicht DAMIT beenden: Hier sind 15 herzige Igel 1 / 17 Hier sind 15 herzige Igel quelle: shutterstock

Bist du auch über einen interessanten Wiki-Eintrag gestolpert? Gerne weitersagen!

So, fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Bis dahin: Teilt doch euer Lieblings Schlecht-Wetter-Rezept mit uns. Aus ... Gründen.

Dessert als Dankeschön 😘 1 / 21 Dessert, Dessert, Dessert! quelle: shutterstock / shutterstock

