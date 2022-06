PICDUMP 422 – Abkühlung? Hier entlang! 🥵

Lina Selmani Folgen

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Fishi

Welche Motive wünschst du dir?

Viele verschiedene lustige Glace, die eine Party feiern! Weil: Heissssss.



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Hitze, Hitze, Hatze



Et voilà:

bild: watson / material: shutterstock

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Wenn mal die Sonne scheint und man dir befiehlt, du sollst draussen spielen:

Es symbolisiert Freiheit.

Rette auch du noch heute einen Vogel!

Marcos Albertis Fotoprojekt: Wie verändern sich Gesichter nach ein paar Gläsern Wein? 1 / 25 Marcos Albertis Fotoprojekt: Wie verändern sich Gesichter nach ein paar Gläsern Wein?

Damit wir auch heute was gelernt haben:

via reddit/ich_iel

Ich habe ... Fragen ...

via userinput

Achtung, flach:

via reddit/ich_iel

Ratschlag für zwischendurch:

Beziehungsexperten hassen diesen Trick:

via userinput

Dinge, die auch ich schon gesagt habe ......

via userinput

Mist.

Passend dazu: 33 Momente, in denen sich jemand ein Bier gönnte 1 / 35 33 Momente, in denen sich jemand ein Bier gönnte quelle: epa/epa / christian bruna

Endlich sagt es mal jemand klar und deutlich:

via userinput

Falls mal jemand seine Maske vergessen haben sollte oder so ...

via userinput

Im perfekten Moment abgedrückt:

Mehr perfekte Momente: 1 / 25 23 Fotos, die im perfekten Moment aufgenommen wurden 😅 quelle: reddit

Jeder hat so einen Bro.

via reddit/ich_iel

Und warum kommst du dir heute dumm vor?

via reddit/ich_iel



Burgousjklewöafsf

via reddit/ich_iel



Ohhhh, sieh' sich das einer mal an! Da hat das Paar Schuhe doch tatsächlich seine Umgebung angezogen, seht ihr das auch so?

Tatatatataaaaa: 37 Menschen, die aus Versehen ihre Umgebung angezogen haben 1 / 39 37 Menschen, die aus Versehen ihre Umgebung angezogen haben

Ok.

Die einzig korrekte Antwort.

Der Becher des SCHRECKENS, Leute:

Und nein, wir machen keine Witze darüber, was man da sonst noch so ... ihr wisst schon. Nein. via reddit/ich_iel



ZzzzzZZzz

«Muss man halt abwägen»

via userinput

Mit freundlichem Gruss an alle Geringverdiener:

via reddit/ich_iel



Beste:

via twitter/danidonovan



1 Schweigeminute für alle Dachgeschossbewohner:

via userinput



Und wie wir alle wissen ist 105 besser als 100!

via userinput

Satire und Wortspiele dürfen alles.

¯\_(ツ)_/¯

via twitter/hl_h2o

Was für eine Spülung benutzt es?

Es ist, wie es ist.

via twitter/getaliferisha

🙂

via reddit/ich_iel



Damit wir heute noch mehr gelernt haben:

via userinput

🥰 Sommer 🥰

via twitter/akira_86

Passend dazu: Memes, die das Leben im Sommer perfekt beschreiben 1 / 25 Memes, die das Leben im Sommer perfekt beschreiben quelle: watson / imgflip

Man darf ihnen doch gar kein Brot geben, habe ich gedacht??

via www.der-postillon.com



Ein bisschen Verwirrung für zwischendurch gefällig? Gut!



🤘​

via reddit/confusingperspectives

Die grösste Hand der Welt:

via reddit/confusingperspectives



Die grösste Nase* der Welt:

*Vermutlich nicht ... via reddit/confusingperspectives

Und die grössten Zehen der Welt:

via reddit/confusingperspectives

Keine Sorge, es sind nur Wolken.

via reddit/confusingperspectives



Und zum Abschluss: Lasst uns noch ein bisschen gucken, was die Kleinanzeigen so treiben ...

via reddit/wasletztepreis



Was letzte Geschäftsidee?

via reddit/wasletztepreis

Was letzte Kündigung?

via reddit/wasletztepreis

Und was letzte Nachname?

via reddit/wasletztepreis

So, liebe Leute, wir sind bereits am Ende angekommen. In diesem Sinne: Tschüüüsssss! Habt viel Spass als Erwachsene!​

via userinput

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Cup Noodles Museum

Das Cup Noodles Museum (deutsch: Bechernudel-Museum) in Japan und in Hongkong ist ein Museum, das sich dem Leben von Momofuku Andō und seiner Erfindung von Instantnudeln widmet. Es gibt Standorte in Yokohama, Ikeda und Hongkong. Das erste Museum eröffnete 2011 in Yokohama.

!!! Instantnudeln! bild: shutterstock

Momofuku Andō, ein taiwanisch-japanischer Unternehmer, brachte am 25. August 1958 die ersten Instantnudeln auf den Markt.

Der Erfinder mit seinen Nudeln. bild: shutterstock

Mit seiner Erfindung wollte er nach dem Zweiten Weltkrieg (Pazifikkrieg) den Hunger vieler Japaner stillen. Die gefriergetrockneten Nudeln, die lediglich durch das Beifügen von kochendem Wasser verzehrfertig werden, gewannen sehr schnell an Popularität und kamen ab 1971 in den USA auf den Markt, woraufhin auch Europa folgte.

2005 erfand Nissin Foods die erste Instant-Ramennudel für den Weltraum (englisch Space Ramen). Heute sind die Nudeln in über 100 Ländern erhältlich. Bis zum Jahr 2021 wurden über 50 Milliarden Cup-Noodles verkauft.

Und hier noch mehr Instantnudeln. bild: shutterstock

Und zum Abschluss, ohne jeglichen Zusammenhang: Die Schweizer Coupe-Klassiker 1 / 20 Das sind sie: Die Schweizer Coupe-Klassiker! quelle: lusso / hoeck.ch / lusso / hoeck.ch

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...