Picdump #345! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



Schau dir schnell den PICDUMP an, bevor 1 dicken Huhn alles zerstört hat!

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Einradbazong



Welche Motive wünschst du dir?

1 dicken Huhn, Grossstadt, Laseraugen



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Chickenzilla



Ich hoffe, ich habe es zu deiner Zufriedenheit umgesetzt:

bild: watson / material: shutterstock

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Ah, du liest noch? Gut, dann gibts hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

Wir fangen an mit ein paar Bildern, die einfach schön anzusehen sind:

Das passiert auch nur alle 1 Zillion Päckli: Alles gepoppt. ALLES. via reddit/oddlysatisfying

Perfekt explodiert:

Wenn du im Schatten des Baumes sitzen kannst, den du selbst gepflanzt hast:

Putzen kann so schön sein.

via userinput

Hach.

Sooo schön.

🥰🥰🥰

Apropos putzen: «Sauber» nicht mehr in der F1 – die Geschichte des Rennstalls

Perfekte Freundschaften existieren ni-

Währenddessen im Online-Unterricht:

Wie man sich Legosteine vorstellt, wenn man sie «nach Gefühl» zeichnen müsste:

via userinput

Was letzte Scherzkeks?

Schemdich.

Hier noch der Beweis, dass manchmal tatsächlich ein Deal zustande kommt.

Wer nämlich mit H schreibt, ist ...

🐉

via userinput

Englische Sprache schwere Sprache:

Deutsche Sprache auch schwere Sprache:

Das halte ich für ein Gerücht.

Kleine Rechnung für zwischendurch:

Alle Mütter, immer:

Katzen – laufen über Dinge, über die sie nicht laufen sollten seit ... 4000 Jahren:

Darf ich vorstellen: Ein Jagdhund. ...

Wenn du einfach nur eine Massage anbieten willst ...

Währenddessen auf Instagram:

via userinput

W-WAS?

Wie man in den USA die Kinder dazu bringt, ihr Wasser zu trinken:

Können Steine unangenehm sein? Ja.

Was haben Grossmütter und Websites gemeinsam?

via userinput

Die besten Guetzli EVER: Die Rangliste

«Das ist nicht nur eine Phase, MOM!»

Dinge, die im Home-Office nicht passieren:

via userinput

«Wie faul kann mein eigentlich sein?» – «Ja.»

Nein.

via userinput

Aus der Kategorie: Dinge, die man nur im Brocki findet.

Eine Erfindung auf die kein Mensch gewartet hat:

via userinput

Wo das Emo-Pferd von weiter oben wohnt:

via userinput

Man kann es ja mal versuchen.

Nur weil man es kann, heisst es nicht zwingend, dass man es auch erschaffen muss.

via userinput

Immerhin ist es gut gestochen.

Cover-up! 18 Tattoos (für Ex-Partner), die überstochen werden mussten

Der Kommentar unter dem Video ...

via userinput

Gibt es unangenehme Würfel? Ja.

via userinput

Wir alle hatten schon mal solche harzigen Konversationen... PS: Pottery = Töpferei

Achtung, flach:

Wir sehen: Eine Kuh mit 1 dicken Huhn auf dem Bauch.

via userinput

Warst du auch Fan von Sarah Kondor?

via userinput

Es war ... eine andere Zeit.

via userinput

Wenn dich deine Verwandtschaft fragt, wie es in der Lehre so läuft:

via userinput

Immer, wenn jemand versucht ein Foto von dir zu machen:

¯\_(ツ)_/¯

Wenn du noch drei Scheiben Toast hast und alle aufbrauchen willst:

via userinput

NEIN.

via userinput

22 interessante «Gerichte» aus den Lockdown-Küchen dieser Welt

Sie haben Nemo gefunden. Er verkauft jetzt Crack.

via userinput

Währenddessen auf Tinder:

via userinput

Wenn du 1 Seich gemacht hast und dir jetzt von deiner Mutter anhören musst, dass sie nicht 36 Stunden in den Wehen lag, damit du SO wirst

Wir sind jetzt leider schon am Ende angekommen. Das freut mich.

Zum Abschluss: Folgende Weisheit

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: (1836) Komarov

(1836) Komarov ist ein Asteroid des Hauptgürtels, der am 26. Juli 1971 vom russischen Astronomen Nikolai Stepanowitsch Tschernych am Krim-Observatorium (IAU-Code 675) in Nautschnyj entdeckt wurde. Der Asteroid ist nach dem sowjetischen Kosmonauten Wladimir Michailowitsch Komarow (1927–1967) benannt.

Passend dazu: Bilder, die das Weltraumteleskop Hubble gemacht hat

Das wars dann auch schon wieder für heute. Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Ich habe leider kein aktuelles Hass-Mail zur Hand, aber schaut dafür diese älteren Gehässigkeiten: Video: Angelina Graf

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...

gif: watson / giphy

