screenshot: rtl

Tag 1 im Dschungelcamp und der erste «Promi» zieht blank 🙈 (aber darum gehts nur am Rand)

Die Trash-TV-Show von RTL ist am Freitagabend gestartet.

gunda windmüller, helena düll / watson.de

Peng!!!! Sorry, das war der Sektkorken. Mit anderen Worten: Das Dschungelcamp ist wieder losgegangen und wir bei watson sind – ja, in der Tat – freudig erregt und vor allem mehr als bereit, um euch mit allen relevanten (!) Infos aus dem australischen RTL-Dschungel zu versorgen.

Die erste Folge war bereits pickepackevoll mit Neuerungen: Gruppeneinteilung direkt zu Beginn, Dschungelprüfung außerhalb des Dschungels und zwar gleich drei an der Zahl!

Aber der Reihe nach:

Die Ankunft

In bisherigen Staffeln durften sich die Kandidaten zunächst allesamt im Hotel noch ein wenig wie Promis fühlen, doch in diesem Jahr ging es für eine Gruppe direkt ins Camp. Sandra (war 23 Jahre bei der Bundeswehr) Kiriasis, Sibylle «Keine Dschungelprüfung kann so hart sein, wie das Leben, das ich führen musste» Rauch, Domenico «Ich will einfach diesen Dschungel leben» de Cicco und Chris (hat Angst vor Hubschrauberflug) Töpperwien.

screenshot: rtl

Die anderen durften im Hotel (das im Übrigen sehr traurig aussieht, mit den random platzierten Topfpflanzen) zunächst in den üblichen Smalltalk einsteigen.

Zunächst Bastian «Wenn ich mich google, würde ich selbst sagen ‹Der ist ein Arschloch›» Yotta, dann Gisele «Ich hab 2008 ganz viel geweint bei Topmodel» Oppermann, Tommi «Ich bin in einem gewissen Alter» Piper, Leila «Mein Typ ist Goethe» (haha) Lowfire, Evelyn «Ich hab mich ein bisschen im Fernsehen verlaufen» Burdecki, Doreen «Und dann ist das mit der Lippe passiert» Dietel, Felix «Ich kann alles spielen» (glauben wir nicht) van Deventer und Peter (hat gar nichts Bemerkenswertes gesagt) Orloff.

Dschungelprüfungen: 1, 2, 3!

Evelyn Burdecki, Leila Lowfire, Gisele Oppermann, Peter Orloff, Tommi Piper, Felix van Deventer, Bastian Yotta und Doreen Dietel mussten direkt zu einer Dschungelprüfung ran.

UND ZWAR AUSSERHALB DES CAMPS!

Auf dem Dach eines Wolkenkratzers (fast 100 Meter Höhe, immerhin), mussten die Stars über eine Planke laufen und sich Sterne erbuzzern. Wir wollen wirklich, wirklich nicht gemein sein, aber dass ausgerechnet Gisele die erste war, die «Ich bin ein Star, holt mich hier raus!» rief und somit keinen Stern holte, hätten wir uns fast gedacht.

Wir erinnern uns an ihre GNTM-Teilnahme: «Ich habe eine Schmetterlings-Phobie!»

screenshot: rtl

Ansonsten haben wir, ehrlich gesagt, nicht viel mitbekommen. Wir haben nämlich Wahnsinns-Höhenangst...

screenshot: rtl

Als wir die Augen wieder aufhatten, war aber klar: Fünf von acht Sternen kamen bei der Prüfung herum.

Auch die andere Gruppe musste zu einer Prüfung.

Da war dann auch Domenico wieder. Schade, wir hatten ihn schon verdrängt. Naja. Aus Behältern mit allerlei dschungeltypischem Zeugs (Kakerlaken und Schleim) sollten die Promis mit ihren Mündern Bälle fischen und diese dann mit einer Armbrust auf ein Tierschild abschiessen. Klingt komplex, war es auch. Zwei Sterne und der – jetzt schon – Sibylle-Evergreen:

«Da hat sich eine Kakerlake in meine schönen Kunstzähne verirrt.»

Prüfung Nummer 3!

Bei der dritten und letzten Prüfung mussten alle Kandidaten gemeinsam ran. Der Name der Prüfung: «Dschungelkantine». Da war schon klar, was kommen würde: 🤢

In Dreierteams mussten sich die Stars jeweils einem Gang australischer Spezialitäten annehmen. Da kam uns fast der Sekt hoch... nur ein paar Stichworte: Schweinesperma, Fliegenlarven, Emuleber.

Leila ass einen Penis.

Ausserdem: Unser Screenshot-Game ist on 🔥

Top

Domenico bringt uns als erster zum Lachen: «Ich will einfach diesen Dschungel leben.» Doreen hat sich nicht an den Seilen festgehalten! Sandra Kiriasis. Als Töpperwien sich die besten Schlafplätze greifen wollte, sagte sie: «Nein, wir haben zwei ältere Herren dabei.» Gute Frau.

Flop

Wie Yotta Gisele Mut machen wollte: «Ich fühl' mich sicher und geborgen.» Uargh. Sowie all die anderen Tanzeinlagen. («I am a love magnet.») Doreens Beziehungstipps an Evelyn: «Und da wird euch jeder helfen wollen.» Nein, Doreen.

Was keiner gesehen hat:

So, Freund*innen. Wir haben zwar Sekt gesüffelt, aber trotzdem ganz genau hingeschaut. Kleine Wette: Was wir gesehen haben ist keinem aufgefallen! Spoiler: Leilas Brüste waren es nicht. Hihi. (Mehr zu denen gibt es hier)

Spass beiseite: Wir wissen, welche Sneakers die Stars getragen haben. Hier unser Random-Schuh-Check.

Evelyn: Nike, Felix: Adidas, Leila: Nike, Peter: Ascis, Gisele: Wissen wir nicht, sie hat geweint ¯\_(ツ)_/¯, Doreen: irgendwelche sportlichen Treter, die zu ihrem sportlichen Auftritt passen. Yotta: Bergschuhe (ist ja auch ein harter Typ).

Ausserdem: Waaahhh!!!

screenshot: rtl/imaga montage

Was wir noch gerne wüssten:

Wann macht Yotta eine Haar-Transplantation?

Warum weiss Tommi nicht, wie lange eine Sekunde ist? (Und warum weiss Evelyn GAR nichts?)

Wie spricht man denn nun «Leila» aus: Leh-la? Lai-la? Le-ja?

Und was wir gerne hätten:

Dass Chris Töpperwien für den Rest des Dschungels nichts mehr sagt.

Also denne, bis demnächst! *hicks

