In eigener Sache: watson lässt die Rekorde purzeln (Danke, liebe User! 😍)

Eigenlob stinkt? Finden wir nicht! Drum lassen wir euch gerne an unserer Freude teilhaben (ihr seid schliesslich auch dafür verantwortlich).

watson hat mehr User als je zuvor – Tendenz steigend.

Mit 1.95 Millionen Unique Clients und über 14 Millionen Besuchen konnten wir im Januar einen grossen Wachstumsschritt machen, wie aus der Publikation der NET-Metrix-Audit-Zahlen hervorgeht. Gegenüber dem Vorjahreswerten bedeutet dies ein Plus von 30 Prozent (Unique Clients), respektive 28 Prozent (Visits).

Michael Wanner, watson-Geschäftsführer, meint dazu: «Die Rekord-Zahlen sind für uns die neuerliche Bestätigung, dass das watson-Programm journalistisch einen Nerv trifft und bei einem ständig wachsenden Publikum Anklang findet.»

Wir möchten uns herzlich für deine Treue bedanken und hoffen, dich auch in Zukunft zu unseren User zählen zu dürfen.