Wirtschaft

Luftfahrt

Weil alle ihn trinken wollen: Swiss führt Tomatensaft auf Europaflügen ein



Weil alle ihn trinken wollen: Swiss führt Tomatensaft auf Europaflügen ein

Bild: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG

Die Fluggesellschaft Swiss bietet ab dem 1. August auf Europaflügen auch den Economy-Gästen Tomatensaft an. Bisher war Tomatensaft nur auf ausgewählten, langen Europaflügen in der Economy Klasse sowie auf allen Flügen in der Business Klasse erhältlich.

Die Anpassung auf Flügen ab Zürich erfolgt aufgrund der besonders grossen Beliebtheit von Tomatensaft an Bord und auf vielfachen Kundenwunsch, wie Swiss am Montag mitteilte. (awp/sda)

«Michelada», der Sommerdrink aus Mexiko im watson-Test Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Daily Newsletter