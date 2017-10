Wissen

Science-News

«Allah»-Schriftzug auf Totenkleidern der Wikinger entdeckt



Bild: The Swedish History Museum

«Allah»-Schriftzug auf Totenkleidern der Wikinger entdeckt

Das Neueste aus der Welt der Wissenschaft und Technik in Kurzform. Damit du weisst, wie der Roboter-Hase läuft.

Die schwedische Wissenschaftlerin Annika Larsson hat eine überraschende Entdeckung gemacht: Auf Bestattungskleidern aus Wikingergräbern des neunten und zehnten Jahrhunderts fand sie Inschriften in kufischen Buchstaben.

Die Stoffreste waren bereits im 19. und 20. Jahrhundert in Birka und Gamla Uppsala gefunden worden. Stoff-Archäologin Larsson von der Universität Uppsala hatte zunächst nur ungewöhnliche Muster wahrgenommen, die in die Kleiderfragmente eingewebt waren.

Dann erinnerte sie sich daran, dass sie ähnliche Muster aus dem maurischen Spanien kannte. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass die mit Seide und Silberfaden gewobenen Muster die spiegelverkehrten Wörter «Allah» und «Ali» (Ali war Mohammeds Schwiegersohn und der vierte Kalif) bilden.

Die Inschriften seien spiegelverkehrt, um Gebete von links nach rechts lesen zu können, mutmasste Larsson gegenüber der BBC. Die arabische Schrift wird üblicherweise von rechts nach links geschrieben und gelesen. Für Larsson ist der Fund ein Beweis dafür, dass die Bestattungs-Kleidung der Wikinger von islamischen Ideen beeinflusst wurde.

Frühere Ausgrabungen von Wikingergräbern ergaben, dass einige der dort Bestatteten aus Gegenden wie Persien stammten. Die Handelsbeziehungen der Wikinger mit dem Nahen Osten sind unter anderem durch zahlreiche Funde von muslimischen Münzen in Skandinavien belegt. Larssons Team will nun mit dem Universitätsinstitut für Immunologie, Genetik und Pathologie zusammenarbeiten, um die Herkunft der Leichen zu ermitteln, die mit dieser islamischen Kleidung bestattet wurden.

Larssons Interpretation der Muster ist freilich nicht unumstritten. Judith Jesch, Professorin für Wikingerstudien an der Universität von Nottingham, beruft sich auf die Analyse von Webtechniken und weist darauf hin, dass die angeblichen kufischen Inschriften nicht auf den vorhandenen Mustern, sondern auf spekulativen Erweiterungen beruhten.

(dhr)

Apropos Wikinger: Kochen, schmieden, kämpfen wie die Nordmänner

Und nun zu etwas ganz anderem:

Für frische Fische: Neuer Sensor verknüpft Lebensmittel mit dem «Internet der Dinge»

Forscher der ETH Zürich haben einen biologisch abbaubaren Temperatursensor entwickelt, der keine schädlichen Materialien enthält. Das macht ihn geeignet für die Überwachung von Lebensmitteln wie Fisch oder Obst.

Bild: Youtube/ETH

War die Ladung Fische beim Transport immer ausreichend gekühlt? Das liesse sich künftig vielleicht mit einem ungiftigen Temperatursensor überwachen, den Forschende der ETH Zürich um Giovanni Salvatore entwickelt haben. Von dieser Entwicklung berichteten sie unlängst im Fachblatt Advanced Functional Materials.

Mikrosensoren enthalten normalerweise gesundheits- und umweltschädliche Edelmetalle, hiess es in einer Mitteilung der ETH. Für den Einsatz in direktem Kontakt mit Lebensmitteln zu deren Überwachung kämen sie daher nicht in Frage.

Ungiftige Komponenten

Anders der nur 16 Mikrometer dünne Temperatursensor von Salvatore und Kollegen: Er besteht aus einem extrem feinen, eng gewundenen Elektrodraht aus Magnesium, Silikondioxid und -nitrit, den die Wissenschaftler in ein kompostierbares Polymer aus Mais- und Kartoffelstärke einschweissten. Alle Komponenten sind damit abbaubar, biokompatibel und wasserlöslich.

Funktionstüchtig bleibe der derzeitige Prototyp des Sensors nur einen Tag lang, hiess es weiter: In dieser Zeit dringt Wasser durch die Polymerhülle und löst den Draht auf. Für den Transport vieler gekühlter Lebensmittel dürfte das reichen. «Die Lebensdauer können wir durch die Polymerdicke aber relativ einfach anpassen», sagte Salvatore gemäss der Mitteilung. Das mache den Draht aber dicker und dadurch weniger flexibel.

Forschung Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Für die Energieversorgung und Datenübertragung müssen die Forscher ihren Mikrosensor derzeit noch über – ebenfalls biologisch abbaubare – Zinkkabel an eine Mikrobatterie und einen Mikroprozessor mit Sender anschliessen. Letztere sind wiederum nicht biologisch abbaubar. Fernziel wäre, auch diese Komponenten aus ungiftigen Materialien zu erzeugen und im Sensor zu integrieren, allerdings sei dafür noch viel Forschung nötig, räumen die Wissenschaftler ein.

Kontinuierliche Überwachung

Dank Bluetooth-Übertragung an einen Computer liessen sich die Temperaturdaten eines Produkts kontinuierlich überwachen; über eine Distanz von etwa 10 bis 20 Meter. Auf ähnliche Weise könnte man auch andere Parameter erfassen, wie Druck, Gasentwicklung oder UV-Strahlung.

Digital Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Noch sei die Herstellung dieser Mikrosensoren aufwendig und teuer, schrieb die ETH. Die Forscher sind jedoch zuversichtlich, dass sie dank stetig besserer Druckverfahren für Elektronik dereinst in Massenproduktion gehen könnten. Dann liessen sich die Sensoren eines Tages vielleicht auf jedes beliebige Lebensmittel kleben und es so ins «Internet der Dinge» einbinden.

(sda)

Und nun zu etwas ganz anderem:

>> Placebos wirken auch ohne Täuschung der Patienten

Placebos können helfen, auch wenn der Patient weiss, dass er nur ein Scheinmedikament einnimmt. Voraussetzung sind allerdings ausführliche Erläuterungen über den Placebo-Effekt.

Herausgefunden haben dies Forschende von der Fakultät für Psychologie der Universität Basel um Cosima Locher. Zusammen mit Kollegen der Harvard Medical School in Boston USA haben sie in einer experimentellen Studie mit 160 gesunden Probanden erstmals die offene Placebo-Vergabe mit einer getäuschten verglichen, wie die Uni Basel am Dienstag mitteilte.

Experiment mit drei Patientengruppen

Im Experiment wurde ein Unterarm der Studienteilnehmer so lange erhitzt, bis sie es nicht mehr aushielten. Gegen die Schmerzen wurde ihnen danach eine Creme verabreicht. Ein Teil der Probanden wurde dabei getäuscht: ihnen wurde angegeben, dass die Schmerzcreme den Wirkstoff Lidocain enthalte.

Forschung Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Die Creme einer zweiten Probandengruppe war deutlich mit «Placebo» beschriftet. Diese Gruppe wurde während einer Viertelstunde über den Placebo-Effekt informiert und darüber, wie er zustande kommt und wie er wirkt. Die dritte Gruppe schliesslich erhielt ebenfalls eine als solche deklarierte Placebo-Creme, dies aber ohne weitere Erläuterungen.

Nach dem Experiment berichteten die Probanden der beiden ersten Gruppen von einer signifikanten Abnahme der Schmerzintensität und -unannehmlichkeit, wie es in der Mitteilung heisst. Bei der dritten Gruppe dagegen, die ein Placebo ohne Erläuterungen erhalten hatte, zeigte die Schmerzcreme kaum Wirkung.

Gesundheit Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Ethisch vertretbare Placebo-Abgabe möglich

Die Forschenden folgern aus ihrem Experiment, dass Placebos auch wirken, wenn sie – verbunden mit Erläuterungen – offen abgegeben werden. Die offene Abgabe von Scheinmedikamenten biete damit neue Möglichkeiten, den Placebo-Effekt auf ethisch vertretbare Weise ohne Täuschung der Patientinnen und Patienten zu nutzen, geht aus der Studie hervor, die im Fachjournal «Pain» veröffentlicht wurde.

Gemäss neusten empirischen Studien zeigen offen verabreichte Placebos bei verschiedenen körperlichen Beschwerden «klinisch bedeutsame Effekte», wie es in der Mitteilung heisst. Dazu zählen etwa chronische Rückenschmerzen, Reizdarmsyndrom, episodische Migräne und Rhinitis.

(sda)

Und nun zu etwas ganz anderem:

>> Musik als Medikament: Mozart hilft gegen Epilepsie

Mozart-Musik soll bei Epilepsie-Kranken Anfälle vorbeugen können. Dies geht aus einer Studie des Instituts Serafico in Assisi (Italien) hervor, das auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit schweren Behinderungen spezialisiert ist.

Bild: Shutterstock

Laut der vom Direktor des Instituts, Sandro Elisei, bei der «International Conference on Mental Health» in Cambridge (Grossbritannien) vorgestellten Untersuchung, hat das Hören der Mozart-Sonate K448 positive Auswirkungen bei der Behandlung von Epilepsie.

Bei jedem zweiten Patienten sei beim regelmässigem Hören des Stücks ein Rückgang von 21 Prozent bei der Zahl epileptischer Anfälle festgestellt worden. In zehn Prozent der Fälle seien diese Anfälle ganz verschwunden.

«Diese Studie bezeugt, wie wichtig Musiktherapie im Umgang mit Epilepsie ist, vor allem wenn die Behandlung mit Medikamente keine besondere Resultate zeigt.»

An der Forschung beteiligten sich Personen, bei denen sich trotz Behandlung mit Medikamenten keine Besserung eingestellt und die im Halbjahr vor Beginn der Studie mindestens zwei epileptische Anfälle erlitten hatten. Die Patienten hörten sechs Monate lang täglich 30 Minuten der Mozart-Sonate.

Neben einer Reduzierung oder dem Verschwinden der epileptischen Anfälle wurde auch eine Besserung der Lebensqualität der Patienten festgestellt. Sie wirkten weniger nervös.

65 Millionen Betroffene

Die positiven Auswirkungen der Mozart-Musik waren jedoch temporär. Nach einigen Monaten, in denen sie nicht mehr die Sonate gehört hatten, traten bei den Patienten die epileptischen Anfälle wieder auf.

«Diese Studie bezeugt, wie wichtig Musiktherapie im Umgang mit Epilepsie ist, vor allem wenn die Behandlung mit Medikamente keine besondere Resultate zeigt», sagte Elisei. Weltweit leiden 65 Millionen Menschen an Epilepsie. Allein in Italien werden jährlich 30'000 neue Fälle diagnostiziert.

(sda/apa)

Und nun zu etwas ganz anderem:

>> Das haben wir doch geahnt: Bier macht glücklich

Bild: DPA

Wiesn-Besucher wussten es schon immer, nun ist es wissenschaftlich belegt: Bier kann glücklich machen. Das gute Gefühl wird – wie beim Konsum von anderen verlockenden Lebensmitteln auch – durch den Neurotransmitter Dopamin ausgelöst, der an Rezeptoren im Belohnungszentrum des Gehirns andockt.

Wissenschaftler vom Henriette Schmidt-Burkhardt Lehrstuhl für Lebensmittelchemie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg suchten nun nach speziellen Inhaltsstoffen in Lebensmitteln, die – ähnlich wie das körpereigene Dopamin – den Dopamin-D2-Rezeptor aktivieren.

Dazu untersuchten sie die Lebensmittelinhaltsstoffe zunächst nicht im Labor, sondern am Computer. Der Vorteil: Im Gegensatz zu klassischen Screening-Verfahren, bei denen nur eine kleine Auswahl an Lebensmittelextrakten im Labor getestet werden kann, können die Forscher alle möglichen existierenden Inhaltsstoffe untersuchen.

13'000 Moleküle, 17 Treffer

Die Wissenschaftler legten dafür zunächst eine virtuelle Datenbank aus 13'000 in Lebensmitteln vorkommenden Molekülen an. Aus dieser Datenbank galt es, diejenigen Moleküle zu finden, die auf den Dopamin-D2-Rezeptor passen – quasi die passenden Schlüssel für das Schlüsselloch. Nachdem der Computer berechnet hatte, welche Moleküle wahrscheinlich mit dem Dopamin-D2-Rezeptor interagieren können, blieben am Ende von den 13'000 Optionen noch 17 übrig, die dann im Labor in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Pharmazeutische Chemie der FAU getestet wurden.

Die vielversprechendsten Testergebnisse zeigte dabei die Substanz Hordenin, ein Inhaltsstoff von Gerstenmalz und Bier. «Es ist schon überraschend, dass – ohne dass wir speziell in der Gruppe der Genussmittel gesucht haben – ein Inhaltsstoff von Bier zur Aktivierung des Dopamin-D2-Rezeptors führt», sagt Professorin Monika Pischetsrieder. Die Forscher publizierten ihre Studie im Fachblatt «Scientific Reports».

Genau wie Dopamin aktiviert Hordenin den Dopamin-D2-Rezeptor – mit einem wichtigen Unterschied: Er funktioniert über einen anderen Signalweg. Hordenin aktiviert den Rezeptor im Gegensatz zu Dopamin ausschliesslich über sogenannte G-Proteine, was zu einem nachhaltigeren Effekt auf das Belohnungszentrum führen könnte.

Ob die im Bier enthaltenen Mengen für eine spürbare Beeinflussung des Belohnungszentrums ausreichend sind, untersuchen die Forscher zurzeit. Insgesamt deuten die Ergebnisse aber darauf hin, dass Hordenin zum stimmungssteigernden Effekt von Bier beitragen könnte.

(Quelle: beipress.de)

Passend dazu: Küre hier das beste Bier der Schweiz!

Das Duell ist beendet! Deine Klicks werden nicht mehr gezählt. Platz Platz Rangliste Ganze Rangliste anzeigen

>> Weitere Kurznachrichten aus Wissenschaft und Technik gibt es HIER, HIER, HIER und HIER

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo