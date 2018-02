Leben

Digital

Sexvideos fälschen wird dank moderner Apps bald erschreckend leicht sein



Stell dir vor, dein Sexvideo taucht im Internet auf – dabei hast du gar nie eines gedreht

Kennst du «Face Swap»? Diese App, die dein Gesicht auf den Kopf einer anderen Person pflanzt? Mit ähnlichen Technologien können nun Bilder aus Social Media in Pornos montiert werden. Was natürlich auch getan wird.

Stell dir vor, du bist ein Star. Ein Pornostar. Gewollt hast du das natürlich nicht. Aber dank modernster Computerprogramme könnte das schon bald Realität werden. Denn was mit Heimanwendungen für Fotos schon lange kein Problem mehr ist – nämlich Köpfe auf fremde Körper zu montieren – hält nun auch in der Videobearbeitung Einzug.

Dabei ist viel weniger erschreckend, dass dies immer perfekter gelingt, sondern viel mehr, wie verhältnismässig einfach es mittlerweile selbst für den Computerlaien ist. Auf Community-Plattformen wie «Reddit» oder «Discord» tauschen sich bereits zehntausende User über die Möglichkeit aus, Gesichter in Videos zu montieren. Und immer geht es dabei um Pornografie.

Der Antrieb ist dabei oft der gleiche: Eine Person nackt zu sehen, die der betreffende Nutzer sonst wohl nie unverhüllt zu Gesicht bekäme. Als wäre es das Normalste der Welt wird ganz unverhohlen darüber diskutiert, wie man Gesichter von Ex-Geliebten, Schulfreundinnen oder Nachbarinnen möglichst perfekt in einen Pornoclip integrieren kann.

«Bis jetzt funktioniert es nur mit einfachen Videos ohne grosse Kopfbewegungen wirklich gut. Ich habe ein ziemlich gutes Video hingekriegt, von einem Mädchen, mit welchem ich zur High School ging. Ich habe dazu nur etwa 380 Fotos benötigt, die ich alle von ihrem Insta- und Facebook-Account heruntergeladen habe.»

Ein User wird zum Synonym für Fake-Pornos

Versuche, gefälschte Filmpornografie herzustellen, gibt es schon lange, doch erst seit kurzem nimmt das Dimensionen an, die schon bald ausser Kontrolle geraten werden. Angestossen hat dies ein User namens «deepfakes». Auf «Reddit» stellte er ein Video online, mit welchem er demonstrierte, wozu man mit geeigneten Computerprogrammen und genügend Bildmaterial fähig ist.

Beim Video handelt es sich natürlich um einen Porno. Darin zu sehen ist Model und Schauspielerin Gal Gadot. Auch wenn solch ein Video durchaus echt sein könnte, hat Gadot nie darin mitgewirkt. Dies musste sie nicht einmal abstreiten, denn «deepfakes» erklärte stolz, dass dieses Video eine Fälschung sei, die er nur aus Bild- und Videomaterial der Schauspielerin zusammengebastelt hat.

Gal Gadot wurde das erste prominente Opfer von User «deepfakes». Bild: motherboard via giphy

Wobei von Basteln hier eigentlich nicht mehr die Rede sein kann. Denn bei der Vorgehensweise kommt modernste Computer-Intelligenz zum Einsatz. «Deepfakes» gibt an, dass er sich für seine Fake-Videos die künstliche Intelligenz zunutze macht. Intelligente Computerprogramme, die ansonsten Namen wie Siri oder Alexia tragen und uns unseren Alltag erleichtern sollen, werden nun dazu missbraucht, einen digitalen Albtraum wahr werden zu lassen.

Bereits kurz nach seinem Outing gab es einen Subreddit namens «deepfakes», der nach zwei Monaten schon über 15'000 Abonnenten zählt. Das Interesse, selbst über die Hauptdarstellerin eines Pornos entscheiden zu können, ist gross. Inzwischen ist das Wort «deepfakes» zum Synonym für Pornovideos geworden, deren Darsteller mit anderen Personen ersetzt wurden.

Der Geltungsdrang unserer modernen Gesellschaft macht alles einfacher

Ein Computer-Genie braucht man dafür nicht zu sein. Um auch Laien die Möglichkeit zu geben, «deepfakes» von Menschen ihrer Wahl machen zu können, hat ein anonymer User extra ein Tool programmiert. «Fake App» nennt sich das Programm schlicht. Damit soll sich jeder seinen ganz persönlichen Pornofilm zusammenklicken können – theoretisch.

Im Moment scheitern viele Versuche noch an der simplen Tatsache, dass die künstliche Intelligenz noch zu wenig schlau ist, um Gesichter selbst zu verändern und beispielsweise Gesichtsausdrücke glaubhaft zu simulieren. Es braucht also eine Pornodarstellerin, welche dem Fälschungsopfer möglichst ähnlich sieht, sowie sehr viele Fotos, welche das Gesicht des Opfers aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln zeigen. Im Idealfall hochauflösende Videos, mit einer Rundumansicht des Kopfes.

Das Programm sucht dann für jedes Einzelbild des Pornoclips nach einem passenden Bild des Opfers, das vom Ausdruck und Blickwinkel her passt, und kopiert es auf den Kopf der Pornodarstellerin.

Lange wird dies nicht ein Problem bleiben, denn dank modernster Smartphones landet immer mehr geeignetes Material auf Instagram und Co.

«480 Pixel+ sollte gehen, aber ich hab bisher alles in HD gemacht. Glücklicherweise haben meine Instagram-Freunde sehr gute Kameras. LMAO.»

Gleichzeitig werden die Tools, die es ermöglichen, unsere Identität zu missbrauchen, immer vielfältiger. Eine einfache Erweiterung für Chrome erlaubt es beispielsweise mit nur einem Klick sämtliche Fotos eines öffentlichen Instagram-Profils herunterzuladen. Das Gleiche bei Facebook. Und Screenshots von Snapchat-Nachrichten zu machen, ohne dass die App den Sender darüber informiert, ist schon lange kein Problem mehr.

Wohin geht die Reise?

Wie es mit der Technologie weitergehen könnte, erklärt Peter Eckersley, Chief Computer Scientist bei der Electronic Frontier Foundation, gegenüber dem Onlinemagazin Motherboard:

«Ich denke, wir stehen an der Schwelle zu einer Zeit, in welcher diese Technologie sehr einfach zu bedienen und weit verbreitet sein wird. Du kannst schon heute «deepfake»-Videos machen, aber Leute werden erkennen, dass es eine Fälschung ist, wenn sie genau genug hinschauen. Einige der involvierten Technologien sind noch immer ziemlich kompliziert. In ein, zwei Jahren wird das wohl aber nicht mehr der Fall sein.»

Vermutlich wird es eher ein, denn zwei Jahre dauern, bis gefälschte Videos kaum mehr von echten zu unterscheiden sind. Bereits jetzt kursieren im Internet unzählige Videos und GIFs, welche teilweise verblüffende Resultate von «deepfake» zeigen.

Wie bei vielen neuen Technologien ist die Pornografie dabei nur der Nährboden, der ihr zum Durchbruch verhilft. Was sonst noch alles möglich ist, lässt sich bereits nach kurzem Nachdenken erahnen. Auf YouTube zeigt ein User in einem Video ein kurze Sequenz, in welcher er das Gesicht von Schauspieler Bruno Ganz, der in «Der Untergang» Adolf Hitler spielt, auf Argentiniens Präsident Mauricio Macri montiert hat.

Zwar ist deutlich erkennbar, dass es sich um eine Fälschung handelt, doch man stelle sich vor, wohin das führt, wenn in zwei Jahren jeder Laie mit einer einfachen App solche Reden faken könnte. Denn auch das Fälschen von Stimmen wird immer einfacher.

Dies dürfte sozialen Medien, Datenschützern und vor allem Gerichten bald sehr viel Kopfzerbrechen bereiten. Vor allem auch, da das Ganze auch in die andere Richtung funktioniert. Sprich: Leute stellen echte Videos online, vornehmlich von Politikern, und behaupten, es sei ein Fake.

Die Plattform Discord hat inzwischen Gruppen, welche sich mit «deepfake» beschäftigen gesperrt. Ein Tropfen auf den heissen Stein. Im besten Fall wird die Technologie in Zukunft nur von 14-jährigen Teenagern verwendet, um sich in ein Video ihres Idols zu montieren.

Wozu bewusste Fehlinformationen dienen – wir erklären es dir 3m 17s Wozu bewusste Fehlinformationen dienen - wir erklären es dir Video: watson

Auch ein bisschen Fake: So heissen Promis in Wirklichkeit

Mehr zum Thema Leben gibt's hier: 7 Zeichentrickserien aus der Hölle. (Und eine aus dem Himmel) «Verdammt nochmal»: halbe, tote Prostituierte oder Vogelkacke – was ist schlimmer? Meine Katze verlor ihre Eierstöcke – und ich meine Würde 🏠 Weil cool: 9 überraschende und schräge Häuser 🏠 Wenn du nicht mehr als 7 Punkte im Ängste-Quiz machst, bleibt das Nachtlämpli heute aus! Diese Fehler habe ich beim Einrichten der ersten eigenen Wohnung gemacht 14 Filme, in denen die Schauspieler total besoffen waren Mit diesen 17 Tipps kannst du eine winzige Wohnung gemütlich und effizient einrichten So zeigt sich das Militär online Genug von heisser Schoggi? Diese 8 Hot-Smoothies sind der perfekte Ersatz Tinder-Garten, Liebes-Zirkus, Herzschmerz-Dramen – und ich, Emma 1 Jahr Trump! Darum: Die 11 besten Rezepte mit Orangen 🍊 9 Bücher, welche die Zukunft vorausgesagt haben Auf den Schlitten, fertig, los! – Die 9 schönsten Schlittelwege der Schweiz Was für ein Erbe – Brüder finden Rembrandt unter dem Ping-Pong-Tisch Gefüllte Süsskartoffel und 7 weitere leckere Rezepte mit der orangen Knolle Die 8 weltbesten Schoggi-Kuchen-Rezepte, die du unbedingt ausprobieren musst Als hätten «Black Mirror» und «Stranger Things» ein zartes Kind gemacht 23 Lebensmittel, die schon beim Angucken ein Genuss sind (Teil II) «Das Imperium schlägt zurück» ist kacke! Sagten zumindest die Fans 1980 Anti-Oscars: das sind die Nominierungen für die schlechtesten Filme 2017 Ich habe mich in eine Prostituierte verliebt, was mach ich jetzt? Renato, 41 10 Rezepte für eine Person, die du in nur 30 Minuten zubereiten kannst 7 Filme und Serien, bei denen ziemlich dicke Luft am Set herrschte Ich war stolz darauf, noch nie «GoT» geguckt zu haben – ich war so dumm 🤦 Nackt und tot? Egal. Das Reality-TV erschlafft an seiner eigenen Routine Der Durchfall war Schuld: 10 legendäre Filmszenen, die so gar nicht geplant waren 5 Spiele, die in keiner Skihütte fehlen dürfen (und in deiner Hosentasche Platz haben) 11 Tipps und Tricks für das perfekte Landschaftsfoto 22 absolut dämlich übersetzte Filmtitel Hier werden sexistische Werbungen umgedreht Liebe Allergiker, ihr müsst jetzt stark sein: Die Pollensaison hat bereits begonnen Dolores, my love, leb wohl, deine «Zombie»-Invasion war meine Rettung 5 Filme, die «dank» falscher Entscheidungen der Studios ruiniert wurden Vom Klassiker bis zum Geheimtipp: Die 15 schönsten Fotomotive der Schweiz Sie war eine Fabrikarbeiterin – ihr Gesicht war eine Ikone! «We Can Do It!»-Frau ist tot Wenn du diese 9 Getränke nicht an ihren Zutaten erkennst, gibt's nie wieder «heisse Oma»! Im Bett mit seiner Ex-Freundin Versklavt euch nicht für euren Job. Ihr dürft auch mal zu Hause bleiben Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare