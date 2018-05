Leben

Spass

Freundschaftsbücher damals und heute: Wie uns die Zeit verändert



So würden die Freundschaftsbüechli von früher heute aussehen

Wer ist dein Lieblingskardashian?

Mit neugierigen Augen guckt mich die achtjährige Tochter einer guten Freundin an und stellt mir Frage um Frage.

«Duuu, wänn häsch du Geburri?»

«Und was isch dis Lieblingstier?»

«Lieblingsässe?»

«Wenn du Zauberchräft hättsch, was würsch zaubere?»

Etwas stockig gebe ich ihr Antworten, die ihr zu gefallen scheinen. Denn sie zögert nun keine Sekunde mehr, um zu fragen …

… schriiibsch du öbbis i mis Fründebueech??

Als Kind der 00er-Jahre weckt diese Frage natürlich bodenlose Nostalgie in meiner Brust. Ich würde behaupten, dass ich zu der ersten Generation gehöre, die anstelle eines staubigen «Poesiealbums» ein Hochglanzheft mit vorgedruckten Standard-Fragen in einem ultra kitschigen Layout verwendet hat.

(An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an die Massenkonsumgesellschaft. Wir lieben dich und deine vielen sinnvollen Erzeugnisse!)

Hier ein Beispiel aus der Diddl-Freunschaftsbuch-Edition (ja, ich hatte genau so eins):

bild via amazon

Nun fragt man sich: Wie denn so ein Freundschaftsbuch in der heutigen Zeit aussehen würde? Wir haben da so eine Idee …

… selbstverständlich nicht für Achtjährige, sondern für «Erwachsene»!

grafik: watson

Das zeitgenössische Freundschaftsbüechli kannst du >> hier <<

Dann bitte ausfüllen, einscannen und in die Kommentarspalte hauen! Lasst uns alle Freunde werden. Oder zumindest so tun, als ob. Denn dazu waren Freundschaftbücher schliesselich schon in der vierten Klasse da: Um den Anschein zu erwecken, man habe so richtig viele Buddys. In dem Sinne: hier noch ein halbernst gemeintes <3.

