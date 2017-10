Sport

Fussball

«Rangnick fordert den Handybeweis» – so macht sich die Welt über ihn lustig



Bild: EPA/EPA

«Rangnick fordert den Handybeweis» – so macht sich die Welt über den RB-Manager lustig

Praktisch mit dem Halbzeitpfiff der Partie Leipzig-Bayern (5:6nP) rennt RB-Manager Ralf Rangnick mit seinem Handy aufs Feld und will zu Schiedsrichter Felix Zwayer. Die Szene erhitzt die Gemüter nicht nur auf dem Platz, sondern auch in den sozialen Medien.

Das Spiel

Das Topspiel der 2. Runde zwischen RB Leipzig und Bayern München hält, was es verspricht – auch wenn die Teams mit Toren geizen. Am Ende kommen die Bayern im Elfmeterschiessen weiter und verhindern damit das Verpassen des Triples schon im Oktober.

Der Nicht-Elfmeter

«Es wäre ein Strafstoss gewesen. Entscheidend ist nicht, wo das Foul anfängt, sondern, wo es aufhört.»

Der Aufreger der ersten Halbzeit ist ein nicht gegebener Elfmeter. Arturo Vidal zieht Emil Forsberg und grätscht ihn dann vor/auf/nach der Strafraumlinie um. Der Schiedsrichter pfeift erst Elfmeter, nimmt den Entscheid dann aber nach Rücksprache mit seinem Assistenten zurück. Der Video-Beweis kommt im Pokal erst ab den Viertelfinals zum Einsatz.

Rangnicks Handy-Gate

Leipzig-Manager Ralf Rangnick ist ab dem nicht gegebenen Penalty so erbost, dass er mit dem Halbzeitpfiff von seinem Tribünenplatz, der sich in Reihe 15 befindet, aufs Feld sprintet. Rangnick will mit seinem Handy zum Schiedsrichter und ihm tatsächlich die Szene als Video zeigen. Er kommt aber nicht bis zu Felix Zwayer, weil ihm unter anderem Mats Hummels den Weg versperrt.

Was wollte Rangnick wirklich zeigen?

Ralf Rangnick kommt mit seiner Aktion auf Twitter schlecht weg. Der Hohn ist natürlich nicht weit, aber seht selbst:

Müsste einjähriges Stadionverbot für #Rangnick geben wegen Platzsturm. Immer diese Problemfans, die den Fußball kaputt machen! #RBLFCB — Marco-Tobias Arnold (@mta1209) 25. Oktober 2017

Rangnick will dem Schiri en süßes Katzenvideo zeigen, um die aggressive Stimmung zu lockern, und alle rasten aus. Unverständlich.#RBLFCB — Don Sebo (@don__sebo) 25. Oktober 2017

Wir haben es, das Katzenvideo von Ralf Rangnick: 38s Beifang: Diese Katzen sind so verschlafen wie du Video: watson

Mats Hummels' feuchter Traum: das Siegtor machen und es Ralf Rangnick nachher auf dem Handy vorspielen. #RBLFCB — Günter Klein (@guek62) 25. Oktober 2017

Kann jemand Rangnick nochmal Werners Elfer auf dem Handy zeigen? #RBLFCB — toto (@josefheynckes) 25. Oktober 2017

Ich konnte #Rangnick schon nicht leiden, da gab es Rasenballsport Leipzig noch gar nicht. — VM (@VM_83) 25. Oktober 2017

Die 44 grössten Titel-Hamsterer im Weltfussball

