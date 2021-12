Die Geburt vom «König der Könige» in einer Krippe lässt Zweifel an der Bibel aufkommen

Doch weshalb feiern wir Weihnachten am 25. Dezember? Eine Interpretation geht so: Im Mittelalter war der 25. Dezember der Tag der Sonnenwende, deshalb wurde der römische Sonnengott an diesem Tag gefeiert. Durch eine Reform des Kalendersystems im 16. Jahrhundert ergab sich eine Zeitverschiebung, weshalb nun die Sonnenwende auf den 21. Dezember fiel. Aus religiöser Sicht blieb aber der 25. Dezember der Feiertag. Gefeiert wurde in christlichen Gesellschaften nicht mehr der Sonnengott, sondern die Geburt von Jesus, erklären manche Historiker und Theologen.

Wie du DIY in Aktien anlegst und was du darüber wissen solltest

Anstatt Sparkonto oder Fonds, ETFs und Robo-Advisors direkt selbst Aktien kaufen? Was du darüber wissen solltest.

Denkst du darüber nach oder hast du bereits Geld in Aktien angelegt? Die jährliche Befragung von Moneyland an 1500 Personen in der Schweiz zeigt, dass viele von uns trotz Corona und Negativzinsen eher zurückhaltend oder gar nicht investieren: So sind gemäss der Studie knapp ein Drittel (27%) in einer Form in Aktien investiert. Am beliebtesten ist immer noch das Sparkonto (80%) und das Privatkonto – fast 50% gaben an, einen grossen oder mittelgrossen Betrag dort parkiert zu haben. Bei der Anlage in Aktien gab es auch deutliche Geschlechterunterschiede, so gaben mit 36% fast doppelt so viele Männer an, in Aktien investiert zu haben, als Frauen (19%). Grafik zur Beliebtheit der verschiedenen Anlagen hier.