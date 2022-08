Swissinfo schreibt dazu:

«In unserem satirischen Videoformat entschuldigt sich der Schweizer Komiker und Regisseur Patrick Karpiczenko für die Verfehlungen der Schweiz – diesmal für sogenannte goldene Visa, die russischen Oligarchen kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Warum bleiben so viele russische Oligarchen in der Schweiz? Wie vermeiden sie Sanktionen und das Einfrieren ihrer Vermögenswerte? Versteckt Wladimir Putin seine Kinder in der Südschweiz? Und warum spricht der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un Schweizerdeutsch? In dieser neuen Folge besucht Patrick Karpiczenko Klein-Moskau im Kanton Zug, gibt einen kurzen Einblick in die Schweizer Gastfreundschaft vor und nach Putins Invasion in der Ukraine und blickt in die Kindheit des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un, der eine Berner Schule besuchte.»