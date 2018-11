Digital

Private Antworten senden in WhatsApp-Gruppenchats: So geht's



Mit diesem kleinen Feature werden WhatsApp-Gruppen endlich weniger nervig

WhatsApp testet Privatnachrichten in Gruppen. Für Beta-Tester mit Android-Smartphone steht die Neuerung bereits zur Verfügung.

Ping, Ping, Ping – Gruppen können die Hölle von WhatsApp sein. Ohne Pausen plappern alle munter durcheinander, der Chat kommt kaum zur Ruhe. Wenn zwei sich streiten, müssen alle mitlesen.

Ein neues Feature der Chat-App könnte das ändern. Die für gewöhnlich bestens informierte-Seite WABetaInfo hat in der Android-Beta-Version von WhatsApp nun ein neues Feature entdeckt, das deine Gruppen-Nachrichten künftig entspannter machen könnte.

Mit «Privat antworten» können Nutzer in der Gruppe einen einzelnen Chat-Kontakt anwählen, und diesem dann mit einem Klick privat eine Nachricht senden.

«Anders als bei der üblichen Antworten-Funktion könnt ihr in diesem Fall eine Nachricht aus einer Gruppe heraus zitieren, antwortet dem jeweiligen Nutzer aber im direkten 1:1 Chat. Privat eben, nicht sichtbar für andere Gruppenmitglieder oder sonstwen», erklärt der Android-Blog Smartdroid die neue Funktion.

Klingt nach einem entspannenden Feature, oder? Endlich könnten so Einzel-Gespräche, die den Rest der Gruppe gar nicht interessieren, verbannt werden – vorausgesetzt natürlich, die Gesprächspartner nutzen das «Privat antworten»-Tool auch brav...

Bislang ist das Feature nur in der Beta-Version der Android-App zu sehen. In der iOS-Version konnten die WhatsApp-Experten die Funktion noch nicht entdecken. Unklar also, wann das Feature auf allen Smartphones zu haben sein wird.

WABetaInfo rät zudem, auf die Beta-Version 2.18'336/337 zu warten, um das Feature zu nutzen.

