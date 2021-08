Ligue des champions

Lionel Messi

Quel club Messi va choisir? 4 destinations sont possibles



Quatre destinations possibles pour Lionel Messi

Les spéculations agitent le monde entier. Quatre hypothèses semblent se dégager assez nettement.

Lionel Messi doit faire ses bagages. Comme l'été dernier – en guerre avec l'ancienne direction du Barça, il avait demandé à partir, demande que le président avait rejetée – , sa future destination va monopoliser les discussions. Voici les quatre pistes les plus fréquemment citées.

Paris Saint-Germain

C'est le nom qui revient partout, en tête de liste. Le PSG a plusieurs atouts: une obsession qui fait fantasmer tous les joueurs – gagner la Ligue des champions –, un gros budget et des contacts réguliers avec le clan Messi depuis plusieurs mois, dans le but de l'attirer à Paris. Le père de l'Argentin, qui est aussi son agent, a relancé la direction parisienne dès jeudi, selon le quotidien sportif Marca.

Lionel Messi en vacances à Ibiza avec ses potes du PSG 🔥✌🏼 pic.twitter.com/RoOgRwcjPt — محمد الكعبي (@Qatari) August 4, 2021

Messi a aussi plusieurs amis au PSG: Ses compatriotes Angel Di Maria, Leandro Paredes, Mauro Icardi et Mauricio Pochettino, l'entraîneur. Surtout, il est resté très proche du Brésilien Neymar, avec lequel il a évolué durant quatre saisons au Barça. Le joyaux auriverde clame depuis des lustres qu''il veut rejouer avec Messi. Comme il vient de prolonger son contrat au PSG jusqu'en 2025, ces retrouvailles pourront difficilement s'envisager ailleurs.

🔴🔵 Depuis plusieurs heures, Leo #Messi est en discussions avec le Paris Saint Germain. Des négociations sont en cours. Le PSG est très attentif à la situation afin de trouver une solution. #PSG — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) August 5, 2021

Mais il y a un hic, et pas des moindres: Paris, qui compte déjà des salaires extrêmement élevés dans son effectif, prévoit une perte entre 250 et 300 millions d'euros pour le prochain exercice. L'émir du Qatar pourrait l'effacer d'un seul coup de stylo mais le club ne serait pas moins punissable au sens du fair-play financier, qui exige un équilibre entre les dépenses et les recettes. Autre priorité du PSG: Prolonger le contrat de Kylian Mbappé, qui échoit dans une année.

FC Barcelone

Oui, il reste encore un espoir pour les fans du Barça. Un scénario qui ressemblerait à celui de l'été passé, quand Messi était finalement resté (bon gré mal gré) au terme d'un long bras-de-fer avec ses anciens patrons.

L'annonce du départ de l'Argentin pourrait n'être qu'un moyen de pression des dirigeants catalans (avec à leur tête Joan Laporta) pour dénoncer les règles financières très contraignantes de la Liga et de son président clivant Javier Tebas. Si Messi devait quitter l'Espagne, le championnat perdrait sa tête de gondole. L'attractivité de la Liga, déjà faible par rapport à la Premier League anglaise, y prendrait un sacré coup.

L'annonce du départ de Messi survient également dans un contexte tendu entre Tebas et le FC Barcelone. Le club catalan se plaint de n'avoir pas été consulté pour acter tout récemment la vente de 10% de la Liga à un fond d'investissement américain.

Manchester City

Des retrouvailles entre Pep Guardiola, manager des Skyblues, et Lionel Messi, font saliver tous les amateurs de beau jeu. Même si Manchester City a nettement moins manifesté son intérêt pour l'Argentin ces derniers mois que l'été dernier, il est un nom qui revient régulièrement dans les destinations possibles.

Comme Paris, City – financé lui aussi par un Etat du Golfe – bénéficie d'énormes moyens financiers, mais il doit se serrer la ceinture pour entrer dans le cadre légal du fair-play financier. Il vient d'acquérir Jack Grealish (pour 117 millions d'euros) et convoite Harry Kane (pour 150 millions d'euros).

Inter Miami

Et si l'Argentin traversait l'Atlantique, après 21 ans en Europe et au Barça? L'idée est évoquée par certains médias, qui rappellent que Messi a déjà manifesté cette envie par le passé.

Le championnat de MLS paie tout aussi bien en étant moins exigeant pour les vieux organismes. Avec en ligne de mire l'Inter Miami, le club détenu par David Beckham où évolue un certain Gonzalo Higuain, longtemps équipier de Messi en sélection.

