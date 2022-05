Des supporters d'YB auraient démoli un train spécial des CFF

«Depuis l'arrivée de Murat, il y a plus de rires et de joie»

Best of watson

Best of watson

Best of watson

Best of watson

Les défenseurs collés aux poteaux sur corner? Complètement has been

Best of watson

Best of watson

Best of watson

Best of watson

«Le Giro, c'est la course qui me faisait rêver enfant»

Les fans ont quitté le train dans le calme et aucun incident n'a été signalé dans la gare. D'autres investigations concernant les dégâts matériels dans et autour du train sont en cours. Ni la police ni les CFF n'ont indiqué dimanche si les fauteurs de troubles étaient vraiment des supporters des Young Boys.

A l'arrivée du train spécial des CFF à la gare de Berne, les wagons ont été massivement endommagés. Des vitres ont été brisées, des joints en caoutchouc arrachés et des coussins de sièges découpés ou arrosés de bière. Pour le nettoyage, écrit Rüegger sur Twitter, les collaborateurs des CFF auraient dû démonter les sièges non endommagés.

Les piscines n'ouvrent pas toutes au même moment, et ça s'explique

Chaque année au printemps, les nageurs guettent avec impatience l'ouverture de la piscine extérieure la plus proche de chez eux. Mais pourquoi certains bassins accueillent du public début mai déjà, quand d'autres sont encore fermés?

C'est une habitude qui revient avec les oiseaux et les beaux jours. Mi-avril, les nageurs se connectent sur les sites des piscines extérieures les plus proches de chez eux pour savoir où ils pourront effectuer des longueurs en premier, au grand air et dans un bassin olympique. Et chaque année, c'est la même surprise: certaines piscines d'un même canton ouvrent parfois plusieurs semaines avant d'autres, sans raisons apparentes. Celle de Monthey, par exemple, accueille des nageurs depuis samedi déjà, alors que celle de Sion est fermée au public jusqu'au 20 mai. Pourquoi un tel écart?