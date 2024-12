Mauvaise nouvelle pour le basket suisse: Kyshawn George se dirige vers le Canada. image: Keystone

Le basket suisse va perdre son meilleur joueur

Kyshawn George est avec Clint Capela le meilleur joueur en activité du basket suisse. Or contrairement au pivot des Hawks, sur le déclin, il incarne pleinement l'avenir. Problème: il a semble-t-il opté pour la sélection canadienne et non l'équipe de Suisse.

Le pessimisme affiché lundi en conférence de presse par Erik Lehmann, secrétaire général de Swiss Basketball, n'était pas de façade, après que Kyshawn George n'a pas donné suite aux appels du pied de la fédération. Le Valaisan souhaite bel et bien jouer à l'avenir pour le Canada, pays de son père Deon, selon sa mère Sophie qui a confirmé la nouvelle au Matin.

Erik Lehmann avait souligné qu'il comprenait une telle décision du «rookie» des Washington Wizards, troisième Suisse à évoluer en NBA, après Thabo Sefolosha et Clint Capela. Mais il n'avait pas masqué son amertume, rappelant que Kyshawn George avait été formé en Suisse – à Monthey où avait évolué son père Deon – jusqu'à ses 16 ans, avant de partir pour la France et le centre de formation de Chalon-sur-Saône.

«Il ne jouera pas avec nous. C’est évidemment une déception car c’est un joueur qui a été formé en Suisse, mais si l’on se met à sa place, on peut comprendre que les perspectives sont plus intéressantes avec le Canada» Erik Lehmann

«Il a reçu récemment l'accord administratif de la FIBA (réd: la Fédération internationale de basket) pour jouer avec le Canada et nous avons échangé avec Swiss Basket à ce sujet. C'est un choix sportif. Ce sont deux niveaux qui ne sont pas comparables. Et Kyshawn a envie de se confronter à la compétition la plus élevée possible», a détaillé la mère du joueur dans les colonnes du Matin.

Pur produit de la formation helvétique, Kyshawn George a été champion national U16 et a joué sous le maillot de la Nati au Championnat d'Europe de la même catégorie. Or le basket suisse n'a semble-t-il pas réussi à le retenir. Mais pouvait-il en être autrement à la vue du niveau de la sélection nationale, non conviée aux tournois internationaux, pas même à l'EuroBasket?

Kyshawn George juste avant qu'il ne soit drafté en NBA. Image: keystone

Il ne fallait de toute manière pas se faire d'illusions. Quand bien même l’ailier montheysan aurait eu à composer avec un unique passeport, il n'aurait pas été dit qu'il joue en équipe nationale. Le joueur de 21 ans aurait sans doute suivi Thabo Sefolosha et Clint Capela, qui ont trop souvent renoncé aux campagnes de la Nati, pour se concentrer pleinement sur leur carrière NBA, et non sur des matchs de qualification de faible niveau. Le pivot des Hawks n'a ainsi plus représenté la Suisse depuis cinq ans.

Reste maintenant pour Kyshawn George à être sélectionné sous le maillot du Canada, quart de finaliste des derniers Jeux olympiques avec de nombreuses stars de la NBA, dont Jamal Murray (Denver Nuggets) et Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City).

(roc/ats)