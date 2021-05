Sport

Les fans font leur retour dans les stades de Premier League



Les fans font leur retour dans les stades de Premier League

Raphaël Crettol, champion suisse de Fantasy Premier League (FPL), décrypte l'actualité du football britannique. Présentation de la journée 37 et quelques tuyaux FPL.

Le championnat touche à sa fin. La journée 37 marquera pourtant un nouveau départ. En effet, le premier ministre britannique Boris Johnson a confirmé que les fans pourront à nouveau se rendre dans les stades dès ce mardi... à certaines conditions.

Les enceintes pourront accueillir un maximum de 10'000 personnes, ou 25% de leur capacité totale au maximum. Les fans de l'équipe adverse ne seront pas autorisés à assister aux rencontres. Les deux dernières journées de Premier League ont été arrangées de façon à ce que chacune des équipes puisse accueillir une fois des spectateurs d'ici la fin de la saison.

Même si certains s'y sont probablement habitués, l'absence de spectateurs a rendu les rencontres bien plus insipides cette saison. Le football sans supporter, c'est comme une bière sans gaz. Et c'est encore plus vrai dans l'univers du foot anglais, où les supporters participent comme nulle part ailleurs à créer une atmosphère unique lors des matchdays.

On est prêt à parier que même ceux qui maintiennent ne pas regretter l'absence des fans dans le stade cette saison auront la chaire de poule mardi soir à 19h, lorsque les fans de Southampton reprendront d'une seule voix leur "Oh when the Saints go marching in"...

Le match Chelsea-Leicester

Il s'agit indiscutablement du match le plus important de cette fin de saison. Il mettra aux prises mardi soir deux équipes directement en concurrence pour une qualification en Ligue des Champions. Respectivement troisième et quatrième du classement, Leicester et Chelsea sont actuellement qualifiés, mais se trouvent sous la menace de Liverpool, cinquième à un point de Chelsea.

The Premier League table has now been updated after the 7pm kick-off https://t.co/R3pl5S8czn pic.twitter.com/i4fgjrobCX — FWP Prem League (@FWPPremLeague) May 16, 2021

En cas de victoire, Leicester sera assuré de terminer dans le top 4 et donc d'évoluer en Ligue des Champions la saison prochaine. En cas de match nul ou de victoire de Chelsea, le suspense resterait entier lors de l'ultime journée de championnat.

Ironie du sort, les deux équipes se sont affrontées samedi passé en finale de la FA Cup. A cette occasion, Leicester a certainement pris un avantage psychologique en remportant le titre grâce à une victoire 1-0. Le but décisif de Tielmanns vaut le détour...

The goal that won us the #FACup



Take. A. Bow. pic.twitter.com/amiQBtk9UN — Leicester City 🏆 (@LCFC) May 16, 2021

Donné favori, Chelsea a livré l'une de ses plus mauvaises prestations depuis l'arrivée de Tuchel sur le banc. L'entraîneur allemand devra remodeler son équipe s'il ne veut pas se retrouver privé de Ligue des Champions la saison prochaine.

La feinte le faux bus de Liverpool

Une histoire rocambolesque a été révélée sur les réseaux sociaux en marge du derby d'Angleterre entre Manchester United et Liverpool jeudi dernier. La rencontre avait dû être reportée une première fois en raison de l'envahissement du terrain par les fans de Manchester United qui protestaient contre les propriétaires du club.

Les supporters mancuniens se sont une nouvelle fois réunis autour du stade d'Old Trafford jeudi dernier. Plusieurs d'entre eux ont même bloqué et percé les pneus du bus des joueurs de Liverpool aux abords de la ville.

Des supporters de Manchester ont bloqué le bus des joueurs de Liverpool sur son chemin 😅 pic.twitter.com/jotfhhhrGA — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 13, 2021

Il a fallu l'intervention de la police pour que le bus puisse reprendre sa route vers le stade.

Sauf que... le bus officiel de Liverpool était vide. Pressentant que l'arrivée au stade serait chaotique, le club a établi une ruse que n'aurait pas renié Sir Arthur Conan Doyle. Le bus rouge de Liverpool représentait tout simplement une fausse-piste. Et au moment où le bus officiel vide se retrouvait bloqué par les supporters rivaux, les joueurs et membres du staff de Liverpool faisaient leur entrée dans l'enceinte du stade par une entrée secondaire, à bord de bus noirs standards...

Liverpool players are in. Red coach was a decoy. Round back entrance away from protesting fans outside normal entrance #MUFC pic.twitter.com/lzzYM0krhE — Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) May 13, 2021

Cette feinte s'est avérée gagnante jusqu'au bout puisque Liverpool s'est imposé 4-2 sur la pelouse de son grand rival.

Le but Alisson ange-gardien

On ne pouvait terminer cette rubrique sans mentionner l'incroyable but inscrit par le gardien de Liverpool Alisson. On vous pose le contexte: Liverpool affronte West Bromwich dimanche soir avec l'obligation de gagner pour rester dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions.

Les Reds concèdent l'ouverture du score, avant d'égaliser à la demi-heure de jeu par Mohamed Salah. Les coéquipiers de l'Egyptien poussent en deuxième mi-temps pour arracher la victoire, mais se montrent imprécis à la conclusion. On a dépassé le temps règlementaire lorsque Liverpool obtient un dernier corner. L'arbitre regarde sa montre, mais laisse la dernière action du match se dérouler. Alisson délaisse sa cage pour se placer dans les 16 mètres adverses. On joue la 95e minute lorsqu'Alexander Trent-Arnold botte son corner...

IN-CROY-ABLE 🤯🔴



Alisson monte sur la toute dernière action et marque le but qui permet aux Reds de continuer à rêver de Champions League ! #WBALIV pic.twitter.com/lAdCZypwvX — Canal Football Club (@CanalFootClub) May 16, 2021

Le timing de sa tête décroisée est tout simplement parfait. Alisson devient le premier gardien de l'histoire de Liverpool à inscrire un but en Premier League.

A l'issue du match, le gardien brésilien a dédié son but à son père décédé en début d'année lors d'une interview particulièrement émotionnelle.

Ce but restera comme l'un des temps forts de la saison. D'autant plus s'il permet à Liverpool d'accrocher la Ligue des Champions d'ici la fin de l'exercice.

Tous les bons plans FPL pour la GW37 Les équipes à cibler Toujours en course pour une qualification en Ligue des Champions, Liverpool affronte une équipe de Burnley en déroute sur le plan défensif. La blessure de Jota assure quasiment une place de titulaire au trio offensif Salah-Firmino-Mané pour les deux dernières rencontres de championnat. On peut compter sur Jürgen Klopp pour jouer son va-tout offensivement, surtout que le top 4 pourrait se jouer au goalaverage. Les équipes qui peuvent encore espérer décrocher une place en Ligue Europa la saison prochaine ont également des affiches très favorables: West Ham, Tottenham, Everton, Arsenal et Leeds affrontent des équipes qui n'ont plus rien à jouer en cette fin de saison.

Le capitaine Le débat sur le capitanat risque bien de se jouer une nouvelle fois entre Salah et Kane. Les deux joueurs sont au coude à coude dans la lutte pour le meilleur buteur du championnat et se voient offrir des rencontres plutôt favorables, respectivement contre Burnley et Aston Villa. Même si Kane aura l'avantage de jouer à domicile (voir plus bas), je pense donner le brassard une nouvelle fois à Salah, notamment en raison des largesses défensives actuelles de Burnley. Après son marathon (3 matches en 5 jours), Manchester United a bénéficié de 5 jours de repos. L'inévitable Bruno Fernandes et le talentueux Greenwood représentent aussi de sérieux candidats pour obtenir le brassard, face à une équipe de Fulham qui est apparue quelque peu démobilisée le weekend dernier.

Qui sera ton capitaine pour la GW37? Salah Alexander-Arnold Kane Fernandes Greenwood Autres

Les différentiels Après l'échec de Mahrez la semaine dernière, je me suis promis de ne plus mentionner un seul joueur de City dans cette section jusqu'à la fin de la saison. Cette fois-ci, je choisis l'évidence en nommant l'ailier de Leeds Jack Harrison (5.5). Le joueur prêté par Manchester City passe bien souvent après les Dallas, Bamford et Raphinha, mais sa démonstration face à Burnley (1 but, 2 assists) démontre qu'il est un atout explosif. Il pourrait bien profiter de la défense haute de Southampton pour poursuivre sur sa lancée mardi soir. Alors que tous les yeux sont braqués sur Lingard du côté de West Ham, Saïd Benrahma (5.9) termine bien la saison. L'ailier algérien s'est montré très percutant lors de ses dernières sorties et sera l'un des atouts offensifs principaux des Hammers face à West Bromwich, puis Southampton cette semaine. Un autre joueur talentueux revient petit à petit sur le devant de la scène en cette fin de saison: Dele Alli (7.4). Mis au placard par José Mourinho, le jeune Anglais a profité du départ de l'entraîneur portugais pour se réinstaller en numéro 10 derrière Harry Kane. Une renaissance... aussi bien sportive que capillaire.

Image: sda

Le bon plan Comme expliqué en ouverture de ce British Corner, chaque club aura le droit d'accueillir des spectateurs dans son stade à l'occasion des deux dernières journées de Premier League. Même si la capacité sera limitée à 10'000 spectateurs, l'apport des fans locaux (les away fans ne sont pas autorisés) apportera indiscutablement un boost à l'équipe qui reçoit, dans la mesure où la plupart d'entre elles n'ont pas eu l'occasion de jouer devant du public cette saison. Ce critère psychologique doit être pris en compte au moment de faire ses derniers transferts ou de sélectionner son capitaine.

Vous hésitez encore dans votre choix de capitaine? Vous n'êtes pas encore certain de votre prochain transfert ou de votre stratégie à plus long terme? Posez simplement votre question en utilisant la fonction commentaires ci-dessous.

Cheers mates! 🍻

