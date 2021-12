British corner

5 manières de vibrer devant le Boxing Day

Raphaël Crettol, champion suisse de Fantasy Premier League (FPL) 2020, décrypte chaque semaine l'actualité du football britannique et vous donne ses bons plans FPL. Présentation de la 19e journée.

It's the most wonderful time of the year... Dans le quotidien d'un amateur de foot anglais, le Boxing Day est incontestablement la période la plus excitante de l'année. A l'origine, le 26 décembre était le jour où les riches familles offraient des cadeaux à leurs serviteurs qu'ils emballaient dans des boîtes (boxes en anglais). Depuis, l'appellation a été reprise dans un contexte sportif pour désigner la journée complète qui se déroule le 26 décembre.

Même l'annulation des certains matchs en raison de la pandémie ne parvient pas à doucher notre enthousiasme. Le Boxing Day c'est l'occasion de prolonger la douce euphorie des fêtes de fin d'année, de finir les restes de la dinde de Noël ou simplement un bon prétexte pour regarder du foot tous réunis.

Evidemment, il existe plusieurs manière de déguster ce menu footballistique gargantuesque. Le British Corner vous propose cinq manières de vivre l'expérience Boxing Day:

En famille pour effacer les débats houleux de la veille

Tonton Charlie et grand-papa Reymond se sont frittés la veille au sujet de la vaccination malgré l'interdiction formelle d'aborder le sujet? Rien de tel qu'une belle journée de Premier League pour se réconcilier dans la joie et la bonne humeur.

Vivre le Boxing Day en famille, c'est aussi l'occasion de fêter une troisième fois Noël, mais en évitant les discussions sans fin. Impossible de commencer une discussion sérieuse sans être coupé par les faits de match. Ben oui, il faut bien pouvoir exulter sur le but de Kanté, commenter la dernière coupe de cheveux de Dele Alli ou expliquer pourquoi Bernardo Silva est le meilleur joueur du monde - «bah oui, c'est même Pep qui l'a dit!».

Bref, c'est le bon plan pour partager sa passion avec ses proches et effacer les différents de la veille ... jusqu'au moment où grand-papa Reymond, fan de Liverpool, commence à chambrer Charlie, fan de Manchester United, au sujet de la mauvaise phase de son équipe...

En vrai, ça le fait d'avoir des haribos sur la tête, non ? Image: sda

Avec les potes pour le fameux "jeu des joueurs"

Les fêtes de Noël en famille c'est bien sympa, mais il ne faut pas exagérer. Le Boxing Day ça se vit entre potes au pub du coin. La course à la réservation de la meilleure table avec le plus grand écran a commencé il y a déjà plus d'un mois.

Le scénario est bien souvent le même. On débarque au pub à 13h sonnantes avec un surplus d'enthousiasme et la ferme intention de regarder tous les matchs au programme de la journée. Au coup d'envoi, on écoute attentivement les règles du jeu qu'a préparées notre pote Jordan, où chacun tire au sort un joueur, avec gage à la clé s'il marque, ou pire, prend un rouge.

Quelques chopes plus tard, quasiment tout le monde s'est désintéressés des écrans. On débat, on rigole, on débriefe. C'est à peine si on lève la tête pour voir qui a marqué pour Tottenham. Lorsque le dernier match de la journée commence, certains sont rentrés, d'autres sont restés, mais plus personne ne sait qui joue. D'ailleurs, on s'en fiche pas mal. Le Boxing Day entre potes, c'est un bon prétexte pour tous se retrouver dans une ambiance festive.

Au stade pour pouvoir se la raconter pendant des années

C'est la variante Premium. Assister à un match de Premier League le 26 décembre permet de saisir au mieux l'ambiance particulière qui s'en dégage. Mais la chasse aux billets pour un match de PL est déjà compliquée en temps normal. On vous laisse imaginer pour le Boxing Day...

On connait tous un pote qui est membre de Crystal Palace, qui a un oncle de Manchester ou qui connaît un abonné de Norwich. Lui aura une chance d'obtenir le Graal. En général, cet exploit ne passera pas inaperçu puisqu'il postera une selfie de lui à Old Trafford avec le hashtag #BoxingDay sur tous les réseaux sociaux de Facebook à Linkedin en passant par Instagram, Twitch et Twitter. Oui, parce que ça méritait clairement de créer un compte Twitter pour l'occasion...

Chez les beaux-parents pour marquer des points

Evidemment, il y a toujours le risque qu'une fête de Noël vienne se placer le 26 décembre. Ô râge, ô désespoir ! Dans la plupart des cas, les organisateurs ne sont pas au courant de la portée de ce sacrilège ultime.

On atteint des sommets lorsque la fête se déroule chez la belle-famille. Dans ce cas, il est tout simplement impossible d'annuler, sous peine d'être catalogué à vie comme un abruti de foot. Il vaut mieux accepter ce coup du sort, activer ses notifications et prendre les choses du bon côté.

Essayez de prendre un air détaché lorsque vous expliquerez que le Boxing Day se joue en ce moment précis. Même si peu se rendront compte du sacrifice ultime que vous avez fait, vous marquerez indiscutablement des points auprès de votre belle-famille.

Tout seul pour oublier sa quarantaine forcée

La variante la moins alléchante sur le papier. Personne ne la choisira de son plein gré, mais certains risquent bien d'y être contraints cette année. J'ai moi-même failli vivre pareille mésaventure l'année dernière à un jour près.

Tout compte fait, l'enchaînement des matchs de Premier League est une bonne nouvelle pour ceux qui se retrouvent cloitrés chez eux. Un après-midi Boxing Day c'est quand même plus excitant que de devoir se taper une vingtième fois Maman j'ai raté l'avion. Empruntez un beamer, faites-vous livrer votre nourriture et vos boissons favorites, installez-vous dans votre canapé, montez le son... and enjoy !

Quelle que soit l'option que vous choisirez et le nombre de matchs au programme, abordez ce Boxing Day avec enthousiasme. Et si vraiment vous manquez d'allant en vous réveillant le 26 décembre, jetez un coup d'oeil à cette vidéo de Patrice Evra.

Le British Corner #FPL

La Premier League a confirmé qu'elle maintenait la journée du Boxing Day, malgré des cas de Covid dans la majorité des équipes. A l'heure d'écrire ces lignes trois rencontres avaient déjà été reportées.

Parmi ces reports, l'affiche Liverpool-Leeds est certainement celle qui impacte le plus les Managers FPL, dans la mesure où la plupart possède trois joueurs des Reds et éventuellement encore Raphinha. Faut-il donc se séparer des joueurs de Liverpool, et en particulier de Mohamed Salah?

Image: sda

L'attaquant égyptien est appelé à manquer les GW22 et 23 pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) avec son pays. Cela ne lui laisse donc plus que deux rencontres en GW20 et 21 contre Leicester et Chelsea. L'attaquant égyptien peut réaliser un festival contre n'importe quelle équipe, mais peut-on se permettre de le mettre sur le banc cette journée alors qu'on le vendra certainement dans deux GW?

Je pense prendre le risque de me séparer de Salah. D'une part, deux options de remplacement m'intéressent particulièrement dans sa gamme de prix: Heung-Min Son et Kevin de Bruyne. Et d'autre part, l'argent récupéré avec sa vente permet de renforcer certains autres postes et ainsi minimiser les risques de se retrouver avec un onze incomplet.

Pour les autres joueurs de Liverpool, Trent Alexander-Arnold et Diogo Jota en particulier, je les conserverais si vous arrivez à aligner onze joueurs. Vous les voudrez certainement de nouveau dans votre équipe la journée suivante.

Mais encore une fois, mon meilleur conseil est d'attendre le dernier moment pour prendre vos décisions. Avec l'annulation des deux matchs de 13h30, la deadline a été repoussée à 14h30 dimanche.

Le point sur la situation dans la ligue BC

Les annulations de matchs de dernières minutes ont à nouveau réalisé un carnage dans nos équipes. Certains s'en sont bien sortis, d'autres un peu moins. Dans ce contexte d'incertitudes, All Fart No Poo FC (Jonathan Aves) a osé parier contre Salah en donnant le brassard de capitaine à Cancelo. Bien lui en a pris puisque le latéral portugais a signé un score canon de 18 points. Ses 79 points au total lui permettent de se replacer au 5e rang de la ligue.

Jambon de l'Ouest (Hess Dahdouh) a fait encore mieux avec ses 82 points, record de la journée. Le Manager a tapé juste avec son Free Hit en achetant notamment la pépite d'Arsenal Gabriel Martinelli (15 points). Il figure désormais à la 25e position de la ligue British Corner by Watson.

La vente ou non de Mohamed Salah promet de créer passablement de différences dans le jeu en cette période de fêtes. On s'en réjouit déjà !

Merry Christmas and happy Boxing Day !