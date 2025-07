Pogacar se paie Vingegaard dans sa nouvelle pub

Un détail dans une publicité mettant en scène Tadej Pogacar laisse penser que le Slovène tourne en dérision son grand rival.

Triple vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar attire les sponsors. Parmi eux: Jana, une marque d’eau minérale croate, pour laquelle le Slovène est apparu en juin dans une publicité diffusée en amont du Tour de France.

Le spot est des plus classiques. On y voit le leader de la formation UAE Team Emirates à l’entraînement, suivi par un enfant émerveillé, qui tente de le rattraper. Le Slovène s’en rend compte et s’arrête pour permettre au jeune coureur de le rejoindre. Il en profite alors pour se désaltérer avant de reprendre la route, accompagné de ce qui semble être son plus grand fan.

La nouvelle pub pour les eaux Jana ⬇️ Vidéo: facebook

Si cette séquence paraît idyllique, sur X, les fans de cyclisme n'ont pas manqué de relever un détail pour le moins savoureux. Le jeune garçon – qui joue ici le second rôle, a des étoiles dans les yeux à la vue de «Pogi» et éprouve des difficultés à le suivre – porte un casque étrangement similaire à celui du grand rival du Slovène: un certain Jonas Vingegaard.

Il est vrai que le Danois arbore une protection rouge et blanche comparable à celle de l'enfant. Il est d’ailleurs le seul dans le peloton professionnel à porter un casque de ce type, puisque la marque Bygma, sponsor de l'équipe Visma-Lease a Bike et du coureur, a tenu à mettre en valeur le double vainqueur du Tour de France en lui offrant un design personnalisé, aux couleurs de l'entreprise et du Danemark.

Jonas Vingegaard (à droite) porte un casque aux couleurs du Danemark. Image: getty

Alors, cette ressemblance est-elle une simple coïncidence ou une véritable pique envers le coureur danois? Nous ne le saurons sans doute jamais.

La question est plutôt de savoir si Tadej Pogacar dominera de main de maître le Tour de France, qui débute ce samedi à Lille, reléguant une fois de plus ses adversaires au rang de simples cadets.

(roc)