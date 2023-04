Van der Poel devant Van Aert, quelques instants avant la crevaison du Flamand. Image: EPA

Un incident nous prive d'un duel d'anthologie sur Paris-Roubaix

Wout van Aert et Mathieu van der Poel étaient en tête à 15 km de l'arrivée lorsque le premier a été victime d'une crevaison, laissant le second s'imposer en solitaire.

Paris-Roubaix s'est joué sur un fait de course, dimanche après-midi, privant les téléspectateurs d'un formidable duel à la régulière entre Wout van Aert et Mathieu van der Poel. Alors que les deux plus grands rivaux du cyclisme moderne s'étaient échappés seuls en tête à 15 km de l'arrivée, le Belge a été victime d'une crevaison.

Il a perdu 30 secondes dans l'aventure, un écart trop conséquent pour espérer revenir sur un coureur aussi fort que le Néerlandais.

Mathieu van der Poel (28 ans) est arrivé seul au vélodrome de Roubaix. Il s'agit de sa première victoire dans l'Enfer du Nord, mais de sa quatrième dans un Monument, puisqu'il avait déjà remporté deux fois le Tour des Flandres et une fois Milan-San Remo.

«J'ai connu l'un des meilleurs jours de ma carrière sur mon vélo» Mathieu van der Poel

Le petit-fils de Raymond Poulidor a forcément été interrogé sur l'incident dont a été victime Wout van Aert (finalement 3e derrière van der Poel et Jasper Philipsen).

«Je n'ai pas réalisé que Wout avait crevé sur le moment. J'ai vu qu'il avait un problème, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. C'est sûr que ce n'est pas de chance pour lui. Peut-être qu'on aurait pu aller tous les deux jusqu'à la ligne d'arrivée. Malheureusement, ça fait partie de la course, ici à Roubaix. Il faut de bonnes jambes, mais aussi de la chance.»

Très classe, van Aert est venu féliciter le vainqueur malgré les circonstances de course qui lui ont été défavorables. «Quand j'ai vu ma roue arrière dégonflée, j'ai cru que j'étais dans un cauchemar. Je ne pouvais pas croire que c'était vrai, a-t-il pesté au micro de France 3. A ce moment, j'avais de très bonnes jambes, mais bon... Félicitations à Mathieu, il était très fort ce printemps, il a mérité sa victoire.»

Van Aert (en jaune) félicite le Néerlandais.

«C'est dommage que Wout ait crevé, sinon ça aurait été un match entre les deux pour voir lequel était le plus fort», a commenté Stefan Küng. Le Thurgovien a fait partie du groupe des favoris, mais il a bien dû accepter la plus grande forme de ses adversaires. Il termine toutefois à une belle 5e place. «C'était une course très dure, a-t-il dit. Quand les meilleurs ont accéléré, il n'y avait rien à faire pour moi. J'étais au taquet, mais je n'ai pas pu suivre. Ils étaient au-dessus.»