Camille Rast: «J'ai deux personnalités: une l'été, et une autre l'hiver»



«J'ai deux personnalités: une l'été, et une autre l'hiver»

La Valaisanne Camille Rast a disputé deux circuits Coupe du monde cette année (VTT Enduro et ski alpin). On lui a lancé un coup de fil pour lui demander, à notre manière, comment elle avait vécu ce grand écart.

Camille Rast, c'est quoi le VTT Enduro?

C'est une discipline à mi-chemin entre le cross-country et la descente. Pour schématiser: on monte pendant 1h pour s'offrir 5 minutes de descente.

C'est plus douloureux de se prendre un sapin ou une porte?

Ça dépend de la vitesse du cycliste et de la taille du sapin! (elle se marre). La différence entre les chutes à vélo et en ski, c'est que sur deux roues on peut tomber et se faire quelques bleus sans trop se faire mal. En ski, les blessures sont souvent plus sérieuses.

Les entraîneurs disent souvent qu'il faut laisser aller les skis. En vélo, faut-il laisser aller les roues?

Non. Il faut plutôt lâcher ses freins!

Est-ce que c'est en faisant du VTT qu'on se rend compte que les bâtons ne servent à rien pour dévaler une pente?

Je pense plutôt qu'on réalise que les bâtons servent à quelque chose dès l'instant où on les perd au départ, ce qui m'est arrivé l'hiver dernier à Lenzerheide.

Qu'est-ce qui tâche le plus: la graisse ou le fart?

Le fart. C'est hyper dur à faire partir tandis que la graisse, on peut l'éliminer plus facilement avec les bons produits.



Ça ressemble à quoi, une faute sur l'intérieur en vélo?

C'est à peu près comme en ski: on se met sur le côté, on se râpe la hanche, le coude, et on se casse parfois quelque chose.

Les skieurs détestent les plaques de glace. Qu'est-ce que détestent les vététistes?

Les racines mouillées. C'est le truc le plus traître: quand tu glisses dessus, tu peux rien faire. Les cailloux humides du Jura ont aussi très mauvaise réputation!

Vous êtes en déplacement toute l'année. Vous n'aimez pas votre appartement?

Si, mais mon appart' préféré reste mon minibus. C'est un simple utilitaire, que j'ai isolé et dans lequel j'ai posé un matelas. Je mets le bike dans le coffre, je pars à l'aventure et je regarde où je m'arrête!

Où sont les freins sur les skis?

On freine avec les cuisses!

Les mollets sont quand même plus sollicités à vélo, non?

Oui, chez moi c'est surtout le mollet droit (elle rit). Sur un vélo on a quand même une jambe préférée, ce qui n'est pas du tout le cas en ski. Du coup, après ma saison de VTT, je me suis aperçue que mon mollet droit était plus musclé que le gauche!

Vous avez déjà été opérée des ligaments croisés, c'est donc que vous êtes une vraie skieuse. Il ne vous reste plus que la clavicule pour devenir une vraie cycliste!

Vu les pétées que je me suis prises récemment, je pense que mes clavicules sont solides. Je serai une cycliste aux clavicules entières, 100% d'origine!

Vous avez gagné une compétition, fait plusieurs podiums cet été. Les succès sont-ils aussi beaux sur terre que sur neige?

Non, c'est plus significatif en ski, parce que c'est mon job, c'est pour ça que je travaille et que je vis.

La montagne est plus jolie en été ou en hiver?

Aaaaah! (elle s'interroge). Elle est différente. Cette année ,j'ai été à Val di Fassa en été et en hiver. Les Dolomites sont encore plus imposants, plus incroyables l'été, mais je n'ai pas de saison favorite.

C'est qui, la Mikaela Shiffrin du VTT Enduro?

Avant, on avait Cécile Ravanel. Maintenant on a Isabeau Courdurier. Elle a vraiment fait de belles courses. Cela dit, le niveau est plutôt homogène parmi les trois, quatre meilleures. C'est une battle assez chouette à regarder.

Les journalistes de VTT posent-ils des questions plus originales que leurs confrères du ski alpin?

Disons que leurs demandes sortent plus facilement du cadre. J'ai l'impression que le monde du vélo est beaucoup plus spontané et relax que celui du ski. J'aime bien ce changement d'environnement. Je me suis vraiment sentie comme une vététiste cet été. J'ai l'impression d'avoir deux personnalités: une en été, et l'autre en hiver.

Entre le vélo et le ski, quelle discipline est la meilleure pour draguer?

Y'a plus de mecs dans le vélo! Et puis je me trouve plus stylée et plus décontractée en habits de cycliste. En ski, on est en combinaison moulante. Niveau séduction....

Dans lequel des deux casques transpirez-vous le plus?

Celui du bike. Il fait chaud, on a un casque intégral et en plus il faut pédaler.

Qu'est-ce qui va le plus vite: les skis ou le VTT?

Les skis. En géant, on est entre 60 et 80 km/h. En enduro, comme on roule la plupart du temps à vue, sans la moindre reconnaissance, on va moins vite. ​

Les chaussures de vélo font vachement moins mal que celles de ski, non?

Ouais, grave! Y'a pas photo! D'ailleurs quand il fait froid et que les autres vététistes ont les pieds gelés, moi je ne sens rien!

En hiver il y a l'après-ski; y'a-t-il un après-vélo?

Evidemment! D'ailleurs j'en profite bien plus qu'en hiver, où je n'ai jamais le temps de boire une bière avec les copains!