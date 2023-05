Rubio remporte une étape marquée par la polémique en Valais

Marco Odermatt n’intéresse plus personne (et il l’a bien cherché)

En curling, on travaille en couple, pour le meilleur et pour le pire

Mauro Vegni, le directeur du Giro, qui dit «regarder le ciel tous les matins en ce moment», a défendu une position d'équilibre. «Le Giro est cette année dans une situation particulière et on doit protéger les athlètes pour qu'ils arrivent à Rome. C'est pourquoi on a voulu répondre un peu à leurs demandes tout en préservant le caractère sportif de l'étape», a-t-il dit.

«Oui la météo est mauvaise, oui on est fatigués. Mais l'étape pouvait être courue et ceux qui voulaient s'arrêter pouvaient le faire. Personne ne nous oblige à être cycliste»

Selon Adam Hansen, président du syndicat des coureurs, ils ont voté à plus de 90% jeudi soir, pour raccourcir l'étape. Mais pas selon l'itinéraire finalement retenu. Le peloton voulait garder le col du Grand-Saint-Bernard, où le temps était effectivement plutôt clément vendredi, et zapper la Croix-de-Coeur. Le Giro a fait vendredi une contre-proposition que le peloton a finalement acceptée.

L'étape, qui devait faire 199 km dans sa version déjà raccourcie, ne faisait plus que 74 km, même si la montée finale vers Crans Montana (13,1 km à 7,2%) était maintenue. Cette décision est le fruit d'un compromis entre les organisateurs de RCS et les coureurs, dont les intérêts ne convergent pas toujours. Pour RCS, il s'agissait de sauver l'étape, pour les coureurs de préserver leur santé.

Au lieu d'emprunter le col du Grand-Saint-Bernard, qui devait être le point culminant de ce Giro et qui avait déjà été raboté à cause d'un enneigement trop important, les coureurs, après un transfert en bus, ont donc attaqué directement par la redoutable Croix-de-Coeur (15,4 km à 8,8%).

«A cause des conditions météo défavorables, la commission de course a décidé d'accéder à la demande des coureurs d'appliquer le protocole sur les conditions météo extrêmes. La 13e étape sera raccourcie avec le nouveau kilomètre zéro donné à Le Châble, au pied de la Croix-de-Coeur»

Alors qu'une quarantaine de coureurs, dont le grand favori Remco Evenepoel, ont déjà abandonné à cause du Covid-19 ou d'autres virus, le temps est particulièrement mauvais depuis une dizaine de jours, avec des inondations dramatiques dans le nord de l'Italie qui ont causé la mort d'au moins 14 personnes. Vendredi matin, il pleuvait à nouveau des cordes au départ, conduisant les organisateurs à repousser l'horaire et le lieu du coup d'envoi.

Policiers blessés et interpellations après le match Servette-Sion

Le match entre Servette et Sion ne s'est pas joué seulement sur le terrain. Samedi soir, environ 300 Valaisans ont affronté la police genevoise à coups de pierre de ballast, de bouteilles et de mortiers. Cinq policiers ont été blessés et six personnes interpellées.

Après le match, les forces de sécurité ont dû à la fois repousser les Valaisans vers la gare et empêcher des supporters genevois de venir en découdre avec eux. «Les Servettiens ont tenté de rejoindre la tribune nord et une soixantaine de Sédunois ont eux tenté de franchir des voies», a expliqué dimanche à Keystone-ATS le porte-parole de la police genevoise Alexandre Brahier, confirmant une information en ligne de la Tribune de Genève.