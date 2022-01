Ces fans de foot ont craqué en baptisant leur fils Messi ou Marseille

«Les critères du Ballon d'or fluctuent et le jury n'est pas crédible»

Comme ce fan de l'OM est du genre têtu, il a décidé d'aller droit au but et de faire recours. Il a constitué un dossier en démontrant que le prénom «Marseille» avait déjà été attribué par le passé. Score final: Marseille 1 - Paris 0.

Père et fils.

Père et fils.

«Il m'a semblé que c'était un joueur génial et une personne humble, alors j'ai pensé: quand j'aurai un fils, je vais l'appeler Messi»

Daniel Varela, le papa, a expliqué qu'il avait vu jouer Lionel Messi et qu'il l'admirait de longue date.

Le papa a raconté cette histoire lors d'une émission de radio diffusée dans son pays, au cours de laquelle il a assuré être le père du petit garçon rendu célèbre pour avoir brandi un doigt d'honneur avec un maillot de Feyenoord sur les épaules . Une image qui a fait le tour du monde et qui date de 2004, lors de la finale de la Coupe de l’UEFA entre les Hollandais et le Borussia Dortmund.

Comme ce brave Walter est Argentin, le prénom du fiston est évidemment un hommage au grand Diego Maradona . Mais si cette histoire est savoureuse, c'est surtout parce que Walter avait déjà deux filles, des jumelles prénommées Mara et Dona.

Les supporters français de Laval, eux, devront faire preuve d'un peu plus d'imagination.

Quand un couple d'Australien a eu le bonheur d'avoir une fille, le papa a spontanément proposé à sa femme qu'ils la prénomment Lanesra. Ils auraient pu choisir Eltsacwen ou Looprevil mais non, c'est bien Lanersra qui a été décidé . «Un nom unique et romantique», a trouvé la jeune maman, qui ne se doutait pas un seul instant des véritables intentions de son époux.

«Si on n'atteint pas l'immunité collective, l'humanité disparaîtra»

Face au Covid, les clubs ont-ils intérêt à moins tester leurs joueurs?

Quarantaines, matchs reportés, craintes d'interruption définitive: Omicron sème le chaos dans le championnat suisse de hockey sur glace. Aucun règlement n'oblige les clubs à tester leurs employés. Alors, n'est-ce pas tentant pour eux de moins contrôler leurs joueurs pour éviter les quarantaines? La question est taboue, mais elle mérite d'être posée.

C'est désormais clair: le calendrier du championnat ne peut plus être respecté. Dimanche après-midi, seuls Fribourg-Gottéron, Bienne, Zurich et Langnau pouvaient officiellement jouer. Au final, il n'y a eu qu'un seul match, celui entre Zurich et Fribourg.