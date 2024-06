Xherdan Shaqiri, en train d'armer la frappe qui conduira à l'égalisation de la Nati. image: Keystone

La Nati retombe de son nuage mais sauve les meubles

L’équipe de Suisse visait logiquement la victoire contre l’Ecosse mercredi, après son joli succès face à la Hongrie et la piètre performance des Britanniques opposés à l’Allemagne en ouverture. Elle a finalement concédé le match nul 1-1 à l’issue d’un match ouvert et animé. Des regrets donc, mais la Nati empoche tout de même un point très précieux qui lui assure presque la qualification. On fait le point sur la situation et les adversaires potentiels.

Il y a donc eu match nul entre l’Ecosse et la Suisse mercredi du côté de Cologne en Allemagne. Après un début de rencontre compliqué, amenant à l’ouverture du score de Scott McTominay à la 13e minute, la Suisse a vite réagi par l’intermédiaire de Xherdan Shaqiri, d’un coup de patte gauche formidable en pleine lucarne.

Rappelons que Shaqiri était titulaire pour cette rencontre alors qu’il n’avait pas joué le premier match de l’Euro contre la Hongrie. Ce but signifie beaucoup pour le joueur du Fire de Chicago.

Il est le seul Européen à avoir scoré au moins une fois lors des trois derniers Euros et trois dernières Coupes du monde.

A la 32e, Dan Ndoye était très proche de signer le 2-1 à la conclusion d’une action collective de toute beauté. Véritable poison pour la défense écossaise, le Vaudois trouvait une minute plus tard le chemin des filets avant que sa réussite ne soit annulée pour un hors-jeu. Les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur le score de un partout, dans un match animé des deux côtés.

En deuxième période, Ndoye, encore lui, s’est procuré une immense occasion à la 59e minute. L'attaquant s’est échappé dans le dos de la défense écossaise, mais a manqué son face à face contre le portier adverse. Puis les Britanniques étaient proches de reprendre l’avantage à la 66e minute sur un coup franc déposé. Hanley était plus vif que Schar et a vu son coup de tête être repoussé par le montant de Sommer.

Cette action a donné des ailes aux Ecossais qui ont considérablement poussé par la suite. Ils se procuraient une nouvelle grosse situation dans la surface de réparation à 10 minutes du coup de sifflet final, mais se découvraient.

Embolo, entré en jeu, marquait ainsi en contre, un but logiquement refusé pour une nouvelle position de hors-jeu.

Un huitième de finale, mais contre qui?

Avec quatre unités au classement, la Suisse assure quasiment sa qualification pour la phase à élimination directe du Championnat d'Europe des nations. Si elle vient à battre l’Allemagne dimanche, elle terminera en tête de sa poule et jouera le deuxième du groupe C. Il pourrait s’agir du Danemark, de la Slovénie ou de la Serbie, car on imagine volontiers l’Angleterre de Bellingham se hisser à la première place.

En cas de match nul, elle portera son total à cinq points et s’assurera la deuxième place. La Nati défierait alors le deuxième du groupe B. Il y aurait de grandes chances d’affronter un cador du football européen.

Cette poule est en effet composée de l’Espagne, de l’Italie, de la Croatie et de l’Albanie. Mieux vaut donc battre l'Allemagne!

Enfin, si la Nati perd et ne marque plus aucun point dans cette phase de groupes, elle devrait conserver sa deuxième position au classement. Ou être reléguée au troisième rang, mais l'Ecosse doit pour cela remonter une différence de buts importante. Si ce scénario se produit, les quatre unités de la Suisse lui suffiront certainement pour figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes. A l’Euro 2021, seuls trois groupes, dont celui de la Suisse, présentaient un troisième avec autant de points. En 2016, il n’y en avait que deux. L'équipe de Suisse jouerait en revanche une équipe première de poule. Comme il y a trois ans, lorsque la France s’était présentée à elle.

