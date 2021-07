Sport

Euro 2021

Euro 2020: Keane n'aime pas Kane mais lequel choisirait Barbie?



Harry Kane, capitaine de l'Angleterre, est trop terne aux yeux de son aîné irlandais, le terrible Roy Keane. Mais en football, faut-il toujours préférer les mauvais garçons?

Au début, Roy Keane ne le trouvait «pas à la hauteur», et maintenant qu'Harry Kane empile les buts, le problème est ailleurs, en dessous de la ceinture.

«Ce n'est pas un leader. Je ne l'ai jamais vu haranguer ses coéquipiers. Certains diront que ce n'est pas sa personnalité mais pour moi, c'est un vrai problème»

Il ne l'a pas dit en ces termes, mais dans sa diatribe, Roy Keane semblait expliquer que le capitaine anglais était trop veule pour le poste, trop bien élevé, avec sa gueule de chouchou du prof, et relativement quelconque dans son apport humain.

Mais dans un monde idéal, le monde de Barbie et Ken, de quel côté notre coeur devrait-il balancer entre, à main gauche, le terrible Keane, à main droite, l'honorable Kane?

S'il s'agit de hauteur, Kane est arrivé à celle d'Alan Shearer, neuf buts pour l'Angleterre dans un tournoi majeur. Encore un goal et le record de Gary Lineker sera égalé. Roy Keane, lui, a marqué plus de tibias que de buts - c'était même sa fonction.

Image: EPA

S'il s'agit de leadership, Harry Kane a conquis une dizaine d'entraîneurs (Roy Keane, lui, n'en a essentiellement connu qu'un seul, Sir Alex Ferguson), y compris le sélectionneur anglais Gareth Southgate:

«Kane est notre joueur le plus important. Il est fondamental, non seulement pour les buts qu'il marque, mais aussi pour la construction du jeu, pour l'animation et l'équilibre. Je sais qu'il y a beaucoup de questions à son sujet, mais il est déjà passé par là cent fois.»

Keane, lui, se définissait comme un cador, un chef de meute; mais ses aboiements au milieu du terrain n'étaient pas toujours compris de ceux que, en privé, il désignait volontiers comme de braves toutous.

S'il s'agit d'exemplarité, Harry Kane «dégage une force de conviction énorme, totalement contagieuse», relève Southgate, qui ajoute: «Harry a une nature profondément désintéressée. Il n'y a absolument rien d'égoïste en lui. Seule la victoire l'intéresse, peu importe qui en est à l'artisan.»

Image: AP Pool EPA

Kieran Trippier, son coéquipier en équipe d'Angleterre, autrefois à Tottenham, en témoigne:

«Harry est un grand professionnel, sur et en dehors du terrain. Il est une source d'inspiration pour nous tous. Il nous aide beaucoup, les jeunes comme les anciens. C'est un vrai leader; tous ceux qui l'ont côtoyés le savent. On a envie de le suivre. Il ne dit pas du mal des gens, sauf entre quatre yeux. C'est juste un mec bien.»

Roy Keane, vingt ans après, ne regrette toujours pas d'avoir démoli le père d'Erling Haaland, comme il l'a déclaré le 8 juin dernier: «Je n’ai jamais voulu blesser un joueur. Par contre, j’ai toujours voulu leur faire mal, et je ne m’excuserai jamais pour cela.»

A l'époque, il disait déjà:

«Il y a des choses que je regrette dans ma vie, mais ça n'en fait pas partie. Putain, j'ai mis le paquet. Prends ça, connard! Même dans le vestiaire, je n'avais pas de remords. Mon attitude, c'était œil pour œil: qu'il aille se faire foutre. Il a eu ce qu'il méritait»

S'il s'agit de choisir entre Roy Keane et Harry Kane, le premier serait un peu la figure parabolique du bad boy irlandais, le second le nouveau visage du football anglais - un football qui gagne et qui plait. Faites votre choix.

Préférez-vous Harry Kane ou Roy Keane? Roy Keane car j'aime les bad boy Harry Kane car j'aime les champions exemplaires Roy Keane car il faisait plus de dégâts avec ses tacles que Kane avec ses buts Harry Kane car il marquera plus d'esprits que Roy Keane de tibias