Voici le carton rouge le plus étrange de l'année

Un footballeur a été exclu de manière curieuse lors d'un match de la Copa Perú. Cette expulsion est autant lunaire que cocasse.

Ah, la magie du football amateur! Lors d'un match de l'étape départementale de la Copa Perú disputé ce week-end, un joueur de l’Atlético Awajun – opposé au Cantorcillo FC – a vu rouge sans comprendre ce qu'il lui arrivait. Le motif de ce carton est si déconcertant que l'action conduisant à l'expulsion fait actuellement le tour du monde.

Sebastian Muñoz s'apprêtait à tirer un corner. Or il ne pouvait pas s'élancer, car un joueur adversaire se faisait soigner devant le but. Le jeu arrêté, il décida de profiter de cette pause pour satisfaire une envie pressante. Muñoz s'est éloigné du poteau de corner et a uriné contre le muret jouxtant le stade, face à une bétonnière et à l'abri des regards.

L'arbitre du match n'y a d'abord pas prêté attention. Mais un joueur adverse, certainement au fait du règlement, l'a alerté. Le directeur de jeu s'est alors approché de Sebastian Muñoz. Il l'a pointé du doigt puis l'a expulsé.

La scène en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

L’homme en noir a certainement jugé que ce comportement était antisportif, et tant pis si Muñoz, stupéfait, célébrait ce jour-là son anniversaire. Il y avait 0-0 à la 72e minute du match lorsque le carton rouge a été brandi. A dix, l’Atlético Awajun est néanmoins parvenu à tenir le score nul et vierge.

(roc)