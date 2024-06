Vidéo: twitter

Un grand danger se cachait sous ce terrain de foot

Un énorme gouffre a englouti d'une seconde à l'autre les terrains de foot d'une petite ville de l'Illinois aux Etats-Unis. Les images sont impressionnantes. La cause de cet incident est humaine.

Plus de «Sport»

Une scène aussi surréaliste que potentiellement catastrophique a eu lieu mercredi aux Etats-Unis, dans la ville d'Alton (Illinois). «Potentiellement», car, fort heureusement, personne ne se trouvait sur les terrains de football quand ceux-ci ont été... engloutis d'une seconde à l'autre par un immense gouffre qui s'est formé en plein milieu des surfaces de jeu.

Une caméra de surveillance a immortalisé ce moment lunaire, dont la première (et unique, outre la pelouse) victime a été un lampadaire, littéralement dévoré par le trou. Celui-ci fait environ trente mètres de diamètre et une dizaine de mètres de profondeur selon Michael Haynes, le directeur du service des parcs et loisirs d’Alton, qui a donné des précisions à la chaîne de TV locale KMOV.

L'incident filmé par la caméra de surveillance 📺 Vidéo: twitter

La faille s'est formée à cause de l'affaissement d'une mine en activité, 45 mètres sous les terrains de foot. Ceux-ci avaient été construits il y a peu, en 2019 seulement, pour plus d'un million de dollars. De quoi avoir la boule au ventre...

Le média américain First Alert 4 précise que ce n'est pas la première fois que ce type d'incident causé par l'affaissement d'une mine se produit ces dernières années dans cette région du Midwest: il cite les fermetures temporaires d'un magasin, d'une école primaire ou encore d'une patinoire.

L'énorme gouffre (vue aérienne) 📺 Vidéo: twitter/abc news

Avant de houspiller la prochaine motte ou le terrain légèrement bombé qui vous ont fait rater votre geste technique (du moins, c'est ce que vous croyez), vous penserez à l'état de la pelouse d'Alton en vous disant qu'il y a bien pire! (yog)