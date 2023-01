Des groupes d'ultras locaux ont incendié et complètement détruit le car de 50 places qui transportait les fans rivaux de Casertana. capture d'écran

Des fans italiens mettent le feu au car de leurs rivaux

Des supporters du club de football de Paganese ont incendié un car transportant les fans rivaux de Casertana, dimanche avant le derby de Serie D.

Il n'y a eu que trois blessés et au vu des images, c'est un miracle. Dimanche après-midi, peu avant le coup d'envoi du derby de Campanie entre Paganese et Casertana, de violents affrontements se sont produits non loin du stade Marcello Tore.

Des groupes d'ultras locaux ont incendié et complètement détruit le car de 50 places qui transportait les supporters adverses. Par chance, les fans présents à bord ont pu rapidement être évacués.

Les flammes étaient tellement hautes qu'elles ont endommagé la façade d'un bâtiment.

C'est au cours de l'affrontement entre les deux groupes rivaux que le car a pris feu. Sur la vidéo ci-dessous, on aperçoit qu'une torche à main se consume sur le toit du véhicule.

Ces émeutes ont provoqué de vives réactions en Italie et donné lieu à un reportage dans le journal du soir sur la RAI. Le Ministre de l'Intérieur italien est même intervenu en promettant d'examiner les faits graves qui ont conduit aux violences. «Il n'est pas possible que chaque dimanche, même pour un match de football mineur, des ressources aussi importantes des forces de l'ordre soient déployées», a-t-il dit.

Au début du mois, de violents affrontements s'étaient déjà produits sur une aire d'autoroute italienne. Ils avaient cette fois opposé les tifosi rivaux de Rome et de Naples.

Selon la police, citée par les médias italiens, ce déchaînement de violence avait entraîné le blocage de l’autoroute pendant 50 minutes, créant jusqu’à 15 km d’embouteillages.