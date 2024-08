C'est officiel: Xherdan Shaqiri ne portera plus le maillot du Chicago Fire. Image: keystone

Voici les 5 pistes pour Xherdan Shaqiri

Depuis que le Bâlois n'est plus un joueur de Chicago et le football suisse se demande: que va désormais faire Xherdan Shaqiri? Eléments de réponse.

Sebastian Wendel

Il était retourné s'entraîner à Chicago après ses vacances. Or il était peu probable de voir Xherdan Shaqiri (32 ans) porter à nouveau le maillot du Chicago Fire en MLS, après les déclarations du joueur à l'Euro en Allemagne. «Les gens à Chicago doivent se demander s’ils ont recruté les bons joueurs. Malheureusement, les bonnes décisions n’ont pas été prises. Espérons que les dirigeants apprennent de leurs erreurs», avaient-ils lâché durant le tournoi.

Le scénario attendu s'est bel et bien produit mercredi. Shaqiri, désormais retraité de l'équipe nationale, a mis fin à son contrat avec Chicago. Il est officiellement disponible sur le marché. Quelle sera sa prochaine étape? Voici quelques pistes.

Le FC Bâle

«Le FCB est toujours intéressé par des joueurs comme Xherdan Shaqiri», a proclamé le directeur sportif du club, Daniel Stucki, en juillet. Une déclaration qui, depuis, fait battre le cœur des fans. Shaqiri fera-t-il un retour tonitruant à Bâle? Selon les informations de CH Media, le groupe auquel appartient watson, la porte n'est pas complètement fermée. Elle n'est néanmoins que légèrement entreouverte. Il n'y a jusqu'à présent pas eu de discussions sérieuses entre les deux parties. Il faudrait que le joueur signale clairement son intérêt pour Bâle pour que le club explore davantage cette possibilité.

Shaqiri et Bâle: une longue histoire d'amour. Image: KEYSTONE

Le plus grand obstacle à sa venue dans la cité rhénane est bien sûr le salaire. Xherdan Shaqiri gagnait environ sept millions de francs par an aux Etats-Unis. Le FC Bâle ne peut et ne veut pas assumer les trois millions que le joueur envisage. Pour que le deal se fasse, le Bâlois doit être prêt à faire des sacrifices. Il serait également judicieux qu'un mécène ou une entreprise privée se manifeste pour offrir à Bâle le meilleur joueur de l'histoire du football suisse.

La Grèce

C'est sans doute le scénario le plus probable à l'heure actuelle: Shaqiri s'envole pour la Grèce, à savoir au Panathinaikos. Le club au logo en forme de trèfle tente régulièrement sa chance auprès du joueur, dans l'espoir de le conquérir. Début juillet, des signaux en provenance du pays indiquaient que les discussions étaient avancées. Mais Shaqiri devait d'abord résilier son contrat aux Etats-Unis pour pouvoir changer d'air. C'est désormais chose faite.

Le Pana serait prêt à offrir un salaire annuel d'environ trois millions de francs à Xherdan Shaqiri. Une somme rondelette pour celui qui, récemment, ne s'est illustré qu'en équipe nationale.

Il ne s'est jamais imposé dans cette ligue médiocre qu'est la MLS en deux ans et demi passés à Chicago.

Le Moyen-Orient

Ces derniers temps, lorsqu'un joueur au nom prestigieux approche de la fin de carrière, les spéculations vont bon train sur un transfert en Arabie saoudite. Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema: les cheikhs ne reculent devant rien pour développer la Saudi Pro League. Mais l'Arabie saoudite n'est pas la seule destination prisée du moment pour les joueurs d'un certain âge. Il y a aussi Dubaï où évolue Haris Seferovic et le Qatar, hôte de la Coupe du monde 2022.

Shaqiri vivra-t-il sa dernière aventure au Moyen-Orient? On peut le soupçonner, d'autant que la fenêtre des transferts vient d'ouvrir en Arabie saoudite et qu'elle dure jusqu'à octobre. Mais les exigences envers les joueurs, notamment physiques, sont désormais élevées. Et la plupart des clubs saoudiens ont atteint leur quota de joueurs étrangers.

Rien pour l'instant ne relie Shaqiri à un club du désert. Pas même une rumeur.

La Turquie

Les clubs de Süper Lig apprécient également les noms prestigieux. Fenerbahce s'est attaché cet été les services de José Mourinho. Galatasaray s'est emparé d'Hakim Ziyech et Besiktas est parvenu à enrôler Ciro Immobile.

S'il rejoint la Turquie, Xherdan Shaqiri serait accueilli en héros à l'aéroport Atatürk d'Istanbul, comme c'est le cas à chaque venue d'un grand joueur au pays. Mais un spécialiste du football turc affirme à CH Media qu'un transfert vers l'un des trois grands clubs d'Istanbul est exclu. Le Bâlois devrait donc se tourner vers Trabzonspor, Antalyaspor ou encore le Konyaspor. Veut-il réellement s'infliger une telle expérience?

La retraite

«C'est le bon moment pour entamer un nouveau chapitre», a déclaré Shaqiri à propos de son départ de Chicago. Est-ce qu'il entend par là mener une autre vie, loin de celle de footballeur professionnel? En se retirant de l'équipe nationale il y a quelques semaines, Shaqiri a pris tout le monde de court. La surprise serait encore plus grande s'il venait à prendre sa retraite dès maintenant.

Il y aurait néanmoins des arguments expliquant cette décision. Shaqiri est d'abord financièrement à l'aise depuis très longtemps. Il n'a ensuite plus rien à prouver à personne. Ses détracteurs continueront de le critiquer et ses fans l'aimeront toujours. A-t-il réellement l'envie de retrouver la modeste Super League après avoir connu la Bundesliga, la Série A, la Premier League et la Ligue 1? Ou de s'exposer ailleurs à l'immense pression que sa venue susciterait? Arrêter maintenant après des mois difficiles en MLS n'est peut-être pas une si mauvaise idée.