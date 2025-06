Sofian Bahloul n'a pas apprécié la publication du FC Aarau sur X. image: keystone/x

Il s'embrouille avec son club suisse d'une manière à peine croyable

Le footballeur Sofian Bahloul accuse, sur les réseaux sociaux, le FC Aarau de le forcer à signer un contrat. Imbroglio total.

Sebastian Wendel / ch media

Jeudi matin, le FC Aarau a posté une publication sur le réseau social X. Celle-ci annonce que le joueur Sofian Bahloul reste au club. Le FCA précise qu'il a levé l'option d'achat pour le milieu de terrain français, prêté par le club autrichien d'Altach, et que le joueur est désormais lié jusqu'en 2028. Rien de plus classique jusqu'ici.

Mais voilà: peu après midi, un commentaire apparaît sous ce post. Son auteur? Sofian Bahloul lui-même. Dans ce commentaire, le joueur de 25 ans n'exprime pas sa joie de rester à Aarau, mais laisse trois points d'interrogation: «???»

Le post en question et le commentaire de Bahloul image: capture d'écran x

Suite à l'interpellation d'un internaute qui demande «C'est quoi ça encore?», Bahloul répond en français:

«Ils veulent forcer sans mon accord»

Les échanges sur X image: capture d'écran x

Autrement dit: il accuse le FC Aarau de le retenir contre son gré. Un imbroglio total, rendu encore plus cocasse par le fait que le joueur accuse publiquement le club, via les réseaux sociaux.

Contacté par l'Aargauer Zeitung, journal qui appartient au même groupe que watson (CH Media), le directeur sportif du FC Aarau, Elsad Zverotic, n’a pas souhaité réagir.

Un contrat clairement défini

L’hiver dernier, Sofian Bahloul – qui avait retiré ses deux commentaires sur X jeudi en fin d'après-midi, sans pour autant éclaircir la situation – s'était lui-même proposé au FC Aarau. Par un appel téléphonique au coach Brunello Iacopetta, qu’il connaît depuis leurs années communes au FC Wil. Bahloul voulait quitter l'Autriche, car il n'avait pas de temps de jeu là-bas.

Il avait alors été convenu d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. En même temps, le Français signait également un contrat avec les Argoviens, valable à partir de l'été 2025 et jusqu'à l'été 2028. Ce contrat serait activé si le FC Aarau le souhaitait.

En 17 matchs de Challenge League avec Aarau, Bahloul a marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives. image: instagram

Maintenant, le FCA a pris sa décision: il veut garder Bahloul. Ce qui signifie concrètement que si le joueur ne veut finalement pas rester, son éventuel nouveau club devra négocier un montant de transfert avec le deuxième de la dernière saison de Challenge League (qui a échoué en barrage de promotion contre GC).

Il est possible qu’un ou plusieurs agents aient influencé le joueur en lui parlant de clubs intéressés offrant des salaires plus élevés. Du côté du FC Aarau, on peut se montrer relativement détendu, car la situation contractuelle est claire. Mais il est évident que la situation est loin d’être réjouissante. Si Bahloul persiste dans son refus, un avenir au Brügglifeld semble exclu. Et le FCA devra, de son côté, forcer son départ. Qui voudrait payer un joueur qui préfère partir? Dans le pire des cas, le joueur pourrait aussi faire grève pour provoquer son transfert.

Ce cas sera éclairci au plus tard à la reprise des entraînements, le 23 juin.

Contribution: Yoann Graber